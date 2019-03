Ayoze Pérez: “Siempre es un placer enfrentarme a esos pedazos de futbolistas como son Pedro y David Silva”

El futbolista tinerfeño Ayoze Pérez se está erigiendo en una de las piezas básicas en el Newcastle de Rafa Benítez. En los últimos partidos ha visto portería, contribuyendo a que su equipo se aleje de las posiciones de descenso. Ayer los magpies cayeron con el West Ham, 2-0, pero las urracas disponen de un buen colchón con la zona de zozobra. El tinerfeño disputó el choque al completo, pero no tuvo oportunidad de marcar. El delantero de María Jiménez está compitiendo desde la temporada 2014-2015 en una de las ligas más exigentes del mundo, la Premier League. Todos los veranos son muchos los rumores que se oyen de un posible traspaso a un club de mayor fuste que el Newcastle United, pero Ayoze tiene entre ceja y ceja la permanencia de su equipo, y mejorar sus números en los últimos nueve partidos que restan para finiquitar la Premier. De momento, ha logrado cinco goles, cuatro en Liga y otro en FA Cup, y dos asistencias. Con el exfutbolista del CD Tenerife repasamos su actual momento deportivo, su vida en Inglaterra, su futuro más inmediato, y todo lo relacionado con la isla que lo vio nacer.

-¿Cómo valora su rendimiento en lo que va de curso con el Newcastle de Rafa Benítez?

“Me encuentro bastante bien, muy cómodo, y eso es importante para mí. Disfruto mucho cada vez que salto al terreno de juego. Mi objetivo es mejorar los números de la temporada pasada, en la que marqué diez goles: ocho en Liga y dos en Copa. Sé que las cifras son las que mandan, por lo que espero mejorarlos, o, al menos, igualarlos”.

-El pasado martes se logró una victoria importante ante el Burnley. La permanencia está prácticamente a la vuelta de la esquina

“Es verdad que estamos más cerca, pero aún nos queda camino por recorrer para lograr el objetivo. Creo que con 38 puntos la salvación es factible, pero nos faltan siete para llegar a esa cifra, y restan 27 puntos por jugar. Está encaminada, pero no sellada”.

-Se compenetra a las mil maravillas con el delantero venezolano Salomón Rondón.

“La verdad es que sí. Siempre nos estamos apoyando el uno al otro. Para mí es un jugadorazo, que hace el fútbol más fácil a jugadores como yo o a Miguel Almirón, que siempre andamos cerca de su zona de influencia. Está haciendo buenos números y ayudando mucho al equipo”.

-¿Hay piques por ser exjugadores del CD Tenerife y de la UD Las Palmas?

“No, no… Nos contamos anécdotas, pero de ahí no pasa. No hay piques, solo comentamos situaciones, momentos que él tuvo allí, y repasamos la actualidad de lo que va pasando en ambos clubes”.

-Venezuela está viviendo una etapa complicada como nación. ¿Suelen intercambiar opiniones sobre lo que está ocurriendo en su país?

“A veces lo comentamos. Cada vez en la plantilla hay más hispanohablantes y tocamos el tema de Venezuela en los ratos de ocio. Todos sabemos la situación delicada en la que se encuentra, pero Salomón está tranquilo y centrado en el fútbol”.

-¿Cómo es un día normal de Ayoze Pérez en Inglaterra?

“Las mañanas las tengo ocupadas con los entrenos diarios, y luego nada fuera de lo normal. Voy a casa, almuerzo, y muchas veces utilizo la tarde para descansar, aunque alguna vez salgo a dar un paseo por la ciudad. También ocupo un espacio de mi tiempo en el gimnasio, pero no hago nada especial. En casita calentito se está mejor”.

-Manchester City o Liverpool, ¿por cuál de los dos apuesta para ser campeón de la Premier League, una vez que ya los ha visto?

“Va a estar apretado, pero tengo la sensación de que el Liverpool va a decaer, y creo que el Manchester City va a revalidar el título. Además, ambos están disputando la Champions. Creo que el City va a llegar más entero a la recta final de la Premier League, y sumará más puntos que el Liverpool.

-¿Qué tal con sus paisanos Pedro Rodríguez y David Silva cuando ha jugado contra ellos?

“He jugado ya muchas veces contra ambos. Con Pedrito tengo una gran relación. Ellos militan en grandes clubes, en equipos que cuentan con grandes jugadores. Siempre es un placer enfrentarme a esos pedazos de futbolistas. Al final de los partidos solemos charlar un poco de cómo va todo”.

-Desde la distancia, ¿cómo ve al CD Tenerife?

“Buaghhh. La verdad es que lo veo un poco irregular. No logra encadenar una buena racha de resultados que le ayude a tener más confianza de cara a lo que resta de campeonato. Pude ver el último partido contra el Mallorca, y está claro que el Heliodoro Rodríguez López tiene algo especial, porque es complicado ganar allí. Es una pena que haya sido una temporada tan irregular, porque se podría estar hablando de otra cosa, como pelear por un objetivo más bonito. Ahora hay que terminar la liga de la mejor manera, y ya habrá tiempo de pensar en algo más grande”.

-Su prima María José Pérez se está saliendo en la UD Granadilla Tenerife Egatesa, con golazos incluidos.

“Siempre estoy pendiente de lo que hace. Para nosotros aquí en casa no es nada nuevo. Sabemos de lo que es capaz. Estaría bien que la pudieran convocar para la selección. Está haciendo méritos para ello, y sería algo bonito para la familia volver a verla defendiendo los colores de España”.

-¿Mantiene la puerta de la selección más abierta con la llegada de Luis Enrique al cargo de seleccionador?

“Luis Enrique llegó con el ánimo de dar oportunidades, de llevar caras nuevas a la selección, y eso me hace ser optimista a la hora de poder ser convocado. Esperemos que algún día vea algo de mi juego que le convenza, y me pueda convocar”.

-¿Todavía es pronto para saber dónde estará Ayoze Pérez la próxima temporada? Se habla con fuerza de equipos como el Betis o la Real Sociedad.

“Todavía es pronto para hablar de mi futuro. De momento no me lo he planteado, porque estoy centrado en lo que resta de curso y con la mente, como te dije antes, en mejorar mis números de la temporada pasada. Eso me ayudará si tengo la opción de salir de mi actual club“.

-Sabrá que los Carnavales ya están en la calle en su isla natal. ¿Cómo vivía Ayoze Pérez las fiestas más internacionales de la Isla?

“Como un tinerfeño más. Me tiraba a la calle disfrazado, y disfrutaba lo más que podía. Son unos días especiales que hay que disfrutar. Ahora se echan en falta, pero sabemos que tenemos en la Isla una de las mejores fiestas del mundo”.

-¿Qué es lo que más echa de menos de Tenerife?

Obviamente, a los familiares y a los amigos. Pero también la gastronomía canaria, que es irremplazable, y el clima con ese solecito en invierno que no lo cambio por nada. Siempre que me lo permite el calendario hago una escapada a la Isla para recargar pilas, y qué mejor que hacerlo en casa”.