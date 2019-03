El TSJC deniega que el envío del caso Grúas a La Laguna sea recurrible en casación y otras noticias que debes conocer

1. El TSJC deniega que el envío del caso Grúas a La Laguna sea recurrible en casación. La decisión de la Sala cuenta con un voto particular discrepante y es susceptible de recurso de queja ante el Supremo.

2. La Junta Electoral prohíbe dos actos del Ayuntamiento de Santa Cruz. A la Corporación Local se le ordena que también elimine la publicidad del Día del vecino en Ofra y del Día de la Juventud, previsto para el barrio de La Salud.

3. Alerta por el doble asalto a un bar de La Orotava en menos de 72 horas. Según las primeras indagaciones, los autores serían personas conocidas en el local y en la zona.

4. José María Aznar: “Pedro Sánchez es el candidato de la secesión”. El ex presidente del Gobierno presentó hoy su último libro ‘El futuro es hoy’ acompañado del ex ministro y ex presidente del PP de Canarias.

5. El triple parricidio en Guaza que estremeció a España. Mañana se cumplirá un año de uno de los sucesos más terribles que se recuerdan en el sur de Tenerife: la muerte a cuchilladas de Carmen Nola, Antonio y Luciano a manos, presuntamente, de su hijo y nieto en la finca familiar.