Fangoria celebrará en el Isla Bonita Love Festival su 30 aniversario

Su personalidad “robótica” y el haber hecho lo que siempre han querido son las claves del éxito de Fangoria, un grupo inmortal del siglo XX que continúa llenando los escenarios actuales. La del Love Festival será la primera actuación de este grupo icónico en La Palma y resultará, según sus propios protagonistas, algo “inolvidable”.

Estarán compartiendo escenario el próximo 20 de julio en el puerto de Tazacorte con muchos otros artistas internacionales y nacionales que se están confirmando en estos días (ya se presentó Pablo López) y que “conformarán un cartel único para el macroconcierto que volverá a liderar la agenda social y musical del próximo verano en Canarias al que se esperan asistan miles de personas de todas las islas y de otros puntos de España”, según valora la organización.

El concierto de Fangoria, que incluye su 13º álbum Extrapolaciones y dos preguntas, además de sus grandes éxitos, permitirá celebrar en la Isla Bonita los 30 años sobre los escenarios de Alaska y Nacho Canut. El marco será el ideal para la fiesta y el mensaje el idóneo para la ocasión como parte del proyecto del Isla Bonita Love Festival, del que la figura de Alaska ya ha formado parte como Madrina, moderadora, promotora y Dj en la pasada edición 2018.

Como inspiración musical para la comunidad LGBTI+, el grupo será uno de las protagonistas del evento. No en vano, Alaska, una de las grandes ‘celebrities’ de España, icono musical, cultural y social tanto en nuestro país como en numerosos países latinos.

Serán los mensajeros ideales para hacer más visible el programa de la agenda social del Isla Bonita Love Festival como figura clave en la difusión del mensaje de igualdad, tolerancia y respeto promovido por el Cabildo insular de La Palma a través de su Consejería de Desarrollo Económico y Promoción, que dirige Jordi Pérez Camacho y la empresa pública Sodepal SAU.

Un icono social con un mensaje en favor del amor.

«La gente me señala, me apuntan con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo», letra de su conocida canción ‘A quién le importa’, puede definir el carácter de una mujer de gran personalidad que ha mantenido desde sus inicios una línea clara de actuación. Esa letra ha pervivido en el tiempo y se ha convertido en algo más de lo que pretendía ser desde sus inicios; todo un himno reivindicativo.

Alaska, mujer polifacética donde las haya, es, sin duda, un espejo para el colectivo LGTBI+ no solo por sus pensamientos, sino por el contenido de los actos que en su, día a día, realiza en favor de los derechos de todas las personas, el derecho a amar, a sentir, sin importar condición sexual alguna.

La presencia de Fangoria por primera vez en La Palma será todo un impulso social para apoyar el proyecto sobre el que pivota el festival, cuyo objetivo es consolidar en la Isla Bonita la implantación de un espacio de integración e igualdad en favor de los derechos LGTBI+ y la libre elección de la forma de expresar y sentir amor.