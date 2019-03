“Hay que apostar por el turismo de lujo, ligado al tratamiento de salud y estética”

Spawellplus es una cadena de centros de Spas y de Bienestar ubicados en hoteles y centros deportivos de las Islas. Elba Leandro apostó por este proyecto después de comprobar el interés de los ciudadanos por la salud y la belleza y de las cadenas hoteleras por añadir este servicio a sus instalaciones para aportar más valor añadido a la oferta turística. Procedente del mundo del turismo, Elba dejó un lado este sector para emprender este proyecto, y tras 15 años de experiencia tiene distribuidos por toda las Islas y la Península spas y centros wellness donde ofrece los mejores tratamientos de salud y belleza, siempre de la mano de profesionales.

-¿Cómo surgió la idea de crear esta empresa?

“Yo vengo del mundo del turismo. He trabajado en aeropuertos. He sido directora de hotel y después fui delegada comercial de una cadena de balnearios y ahí fue donde me vino la idea de Spawellplus. Veía que todos los hoteles de cinco y cuatro estrellas hacían spas. Eran enormes. Se gastaban muchísimo dinero y no sabían gestionarlo. Por eso, decidí montar la empresa ya hace 15 años para, precisamente, ayudar a gestionar y hacer esos spas. Las cadenas hoteleras cogían a gente de fuera y yo que soy canaria, aunque no lo parezca, me decía pues si creo una empresa aquí ¿qué mejor que una empresa canaria, que está en las Islas, para gestionar y montar un spa? Y así fue creciendo hasta la actualidad”.

-¿A qué se dedica concretamente la empresa?

“Pues hacemos desde el asesoramiento completo del proyecto del spa hasta llevamos su funcionamiento, gestión y explotación. Muchos hoteleros tienen ya su propia constructora y arquitectos y son ellos los que construyen el spa, pero nosotros les asesoramos para que no se gasten tanto y hagan unas instalaciones prácticas, cómodas y factibles en términos de rentabilidad. Empresas como ésta no hay en Canarias en estos momentos y yo lo que hago es, básicamente, asesorar al dueño sobre cómo puede hacer el spa más práctico y rentable y si quiere lo gestiono y exploto con empleados perfectamente formados y especializados en belleza, estética y salud que están contratados por mí”.

-Pero ¿los hoteleros no explotan sus spas?

“Hay algunos que sí, pero ya la mayoría no lo hace porque son hoteleros, pero el mundo del wellness, del bienestar y de la salud es un mundo totalmente distinto. Lo que quieren los hoteleros es ofrecer más valor añadido, es decir, el hotel ofrece un spa, que ya hoy en día cualquier hotel de cuatro o cinco estrellas lo ofrece; así puede ser más competitivo, puede subir precios y poner las camas a un precio más caro porque ofrece más servicios, pero después gestionar el spa es otra cosa. Pues bien, ahí entro yo y les digo que esa inversión que han hecho se las puedo rentabilizar”.

-Hay como una especia de furor por los spa ¿no? ¿A qué se debe? Todos los hoteleros ofrecen ahora este servicio.

“Ya no solo es un servicio de un hotel de cinco estrellas. Los de cuatro ya lo tienen, e incluso algunos de tres. Los hoteles rurales también ofrecen este servicio, y los complejos deportivos para aquellos usuarios que terminan su actividad deportiva y quieren relajarse en el spa. Sí que es un boom, tiene usted razón. Fíjese que mi empresa creció justo en la época de la crisis..”.

-Eso le iba a preguntar ¿cómo le afectó a la empresa la llegada de la crisis con la bajada de turistas, sobre todo en los años 2010, 2011 y 2012?

“Pues mire, la crisis me tocó de lleno, y encima en esa época también de mis inicios me tenía que topar en un mundo de hombres con mucho director y fue gracioso porque, le voy a contra una anécdota: mi apellido es Leandro, pero cuando pedía las citas e iba a las reuniones al ver Leandro la gente se creía que era nombre de hombre, y entonces aparecía yo. Me decían: ¿y su padre? ¿No era señor Leandro? No, no, les respondía, la dueña de la empresa soy yo. Esto costó, así como que se acostumbraran también, pero afortunadamente las cosas han cambiado muchísimo, para mejor. Y otra cosa que me costó muchísimo es demostrar que las empresas canarias también sabemos hacer las cosas. Parece que si eres de la Península o de cualquier otro sitio que no sea Canarias sabes hacer las cosas mejor que aquí. Fueron dos cosas que me costaron mucho, pero le insisto, ahora todo ha cambiado”.

-Dijo antes que la empresa, además de asesorar en la elaboración del proyecto, también se encarga de la explotación y del personal.

“Sí, exacto. Para nosotros el personal es importantísimo porque, al final, es lo que da calidad al spa. El 99,8% del personal que trabaja con nosotros es contratado. Es importantísimo la profesionalidad. Tener una buena esteticista, masajista…Yo los contrato los formo y después los colocó en los centros. Es un mundo en el cada vez la gente, los clientes, saben más, es decir, la gente ya sabe lo que es un masaje y un spa y no le puedes ofrecer gato por liebre o un masaje cualquiera. Hay que demostrar que lo sabes hacer bien y que la gente cuando salga del spa o centro de belleza se quede contenta con el servicio que le hemos ofrecido”.

-También explota Medical Spa…

“Sí hay tres ya en Tenerife; Roca Nivaria, en playa Paraíso; en el Galeón de Adeje y en el Sheraton La Caleta, de Adeje. Centros para que te mimes y te cuides y así estar guapa y encontrarte bien de salud. Todo ello en instalaciones de cinco estrellas para que vayas con tu familia o tu pareja y te alojes en el hotel para que esos días te cuides. Siempre he apostado por el turismo de lujo. Tenemos una Isla maravillosa, con un clima estupendo y podemos ser muy competitivos ofreciendo este servicio de cuidado y belleza, y la verdad es que no hacemos mucho por captar ese turismo que sí pagarían los nórdicos, los rusos y los árabes. La estética está de moda. Cada vez la gente se cuida más y, además, lo pagan. Pero no solo extranjeros, también los residentes. No es como una clínica donde te pinchan o te tratan y te vas a tu casa. En estos centros, te quedas allí y te miman y te cuidan el fin de semana mientras disfrutas de las instalaciones”.

-Al final son como los antiguos balnearios…

“Sí, pero con un toque más moderno de bienestar lujo”.

-Este furor por el bienestar ¿sigue siendo prioridad de las mujeres o los hombres también comienzan a cuidarse?

“Sí, la mujer sigue siendo prioritaria, pero cada vez hay más hombres y me encanta, además, porque son mejores clientes porque son disciplinados y se dejan llevar”.

-Como dirigir una cadena de spas es poco, decidió meterse también en el Rotary Club.

[Risas] “Sí, soy la presidenta por segundo año consecutivo del Rotary Santa Cruz Rambla y bueno me metí en la asociación hace más de seis años porque me gusta conocer gente, ayudar en mi tiempo libre. Uno de los proyectos que me encanta y del que estamos super orgullosos es el de la Escuelita del Hospital Nuestra Señora de La Candelaria que se va a construir en la planta cero donde está la parte de oncología de niños. Ahora solo hay una mesita y un par de cositas para jugar. Es muy triste y lo que queremos hacer con este proyecto, en coordinación con el Hospital que tiene sus protocolos, es adaptar una escuelita muy práctica y funcional para que los niños puedan hacer actividades, estudiar… en un lugar más ameno. Por eso el viernes 5 de abril haremos una gala Baile de la Rosa en el Casino de Tenerife cuyos fondos irán destinados a financiar este proyecto tan bonito que esperamos sacarlo este año para que esté en funcionamiento el año que viene. En octubre también habrá un campeonato de Golf a nivel internacional en Tenerife cuya recaudación irá destinada también a este mismo proyecto”. .

-Preciosa iniciativa, la verdad.

“Mucho. La verdad es que estamos muy ilusionados con aportar nuestro granito de arena para que los niños se sientan mejor en ese momento tan duro, para ellos y para sus padres”.