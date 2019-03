IUC denuncia el gasto en menos de un mes de más de 18.000 euros en propaganda por el Ayuntamiento de Los Llanos

Izquierda Unida Canaria (IUC) en Los Llanos de Aridane denuncia el gasto en menos de un mes de más de 18.000 euros en publicidad y propaganda por el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. El Presupuesto Municipal para 2019, en vigor desde el pasado 25 de febrero tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, incorporaba 45.000 euros para la partida de publicidad y propaganda, de la que a 22 de marzo se ha gastado el 40,52% (18.237,27 euros).

Para Felipe Ramos, portavoz de IUC en el Ayuntamiento, “resulta entre comillas curioso que en menos de un mes se hayan gastado esas cantidades. Y es que de seguir así el ritmo de gasto, en tres meses se agotará la partida”. Ramos afirma que “IUC rechaza que se utilice el dinero de todos y todas a unos meses de las elecciones para inundar con publicidad del Grupo de Gobierno del PP los distintos medios de comunicación de la isla”.

“Consideramos que no hay nada que justifique esa importante inversión publicitaria en un periodo tan corto de tiempo, si no es el afán por utilizar los recurso públicos para hacer campaña electoral, sobre todo cuando una buena parte de estas facturas están vinculadas a la publicidad de los miembros del Grupo de Gobierno y no a las actividades desarrolladas en el Ayuntamiento, de la cuales muchas veces los vecinos y vecinas no tienen conocimiento por falta de divulgación mas allá de redes sociales”, ha señalado el portavoz de la formación de izquierdas.

Por otra parte, desde IUC lamentamos que no se haya desarrollado la moción, aprobada a propuesta nuestra por unanimidad en septiembre de 2016, para regular los criterios de adjudicación de las campañas de publicidad institucional del consistorio llanense en los medios de comunicación. Una partida, la de la publicidad institucional, que el Grupo de Gobierno del PP ha aumentado en los dos últimos años, alcanzando en 2018 un gasto de 60.367,44 euros, más de 20.000 euros de lo presupuestado inicialmente. Unos gastos extras que, al carecer de financiación en el presupuesto anterior, han sido afrontados mediante decretos de Alcaldía o proponiendo su abono mediante un reconocimiento extrajudicial de crédito por parte del Pleno.