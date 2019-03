Javier Abreu, consejero delegado de Muvisa: “En Las Chumberas y en El Cardonal hay una alarma de seguridad; no lo digo yo, lo dicen los técnicos”

El nuevo consejero delegado de la empresa pública de vivienda de La Laguna (Muvisa), Javier Abreu, ha tenido esta semana que informar a los vecinos de Las Chumberas a la intemperie y sobre una silla por el boicot del grupo de gobierno nacionalista a que usara el centro ciudadano del populoso barrio lagunero. No se amedrentó, a pesar de que varios infiltrados de CC quisieron reventar el acto. No dudó en encararse con más de uno, porque Abreu no se caracteriza por huir del cara a cara. Quizá eso le ha provocado más de un problema en su dilatada trayectoria política. Recibe a DIARIO DE AVISOS en su despacho en Muvisa, con muchos ojos puestos sobre él, más que nunca, por el proceso preelectoral en el que nos encontramos.

-¿Cuál es el balance de sus primeros días como consejero delegado de Muvisa?

“Desolador, angustioso y, sobre todo, tremendamente preocupante. Venía, sobre todo, con la intención de saber dónde estaban los 25 millones de euros, pero cuando llego aquí compruebo la dejación de funciones y responsabilidades que ha habido a lo largo de estos años”.

-¿Qué es lo más que le preocupa?

“La seguridad de los vecinos. Creo que no se lo han tomado en serio. En las comisiones con el Ministerio sobre Las Chumberas parece que se lo toman en serio. De hecho, llegan a adoptar la decisión de realizar una inspección con especialistas de los 42 bloques con aluminosis. Sin embargo, las inspecciones van a ser oculares, algo con lo que no estoy de acuerdo. Esas patologías que ya están identificadas en Las Chumberas o en El Cardonal hay que averiguar si también existen en otros bloques fabricados entre el 65 y el 75”.

-¿No cree que puede sonar alarmista?

“No quiero producir una alarma social, pero, desde luego, desde mi punto de vista, hay una alarma de seguridad. No lo digo yo, lo han dicho los técnicos, los especialistas, a los que yo respeto profundamente y lo que digan ellos, va a misa”.

-La seguridad también le preocupaba al alcalde, tal y como comentó en el Pleno.

“Sí, pero yo lo he demostrado con hechos y él lo demuestra haciéndose el loco, esa es la diferencia. Quiero que los especialistas en la materia entren en todas las edificaciones, él quiere que se haga una inspección ocular. Me niego a eso, me parece una barbaridad, una irresponsabilidad. No se pueden firmar actas en Madrid ante el Ministerio para que quede reflejado en los documentos oficiales diciendo que sí, que hay que hacer inspecciones exhaustivas y rigurosas y luego venir aquí y decir que, simplemente, oculares. Quiero que la opinión pública sepa que estoy angustiado, preocupado por la seguridad de los vecinos.”

-¿Qué tipo de inspecciones cree que deben hacerse?

“Hay que hacer una inspección exhaustiva, rigurosa, por especialistas, por empresas especializadas en la materia, como Intemac, por ejemplo, y una vez concluidos esos informes, que se deben hacer de manera inmediata, tomar las decisiones que correspondan”.

-¿Han empezado las inspecciones en Las Chumberas?

“No”.

-Desde el Ayuntamiento aseguraban que se están realizando desde el jueves.

“Es mentira.

-Hay incluso un planning sobre cuándo se iban a realizar las inspecciones.

“A día de hoy (por el viernes) no han comenzado”.

-¿No confía usted en los técnicos de la Gerencia de Urbanismo?

“No confío en las decisiones de algunos políticos”.

-Pero quienes van a hacer las inspecciones son los técnicos de la Gerencia de Urbanismo.

“Porque se les ha ordenado una inspección ocular y yo exijo una inspección exhaustiva por especialistas en la materia y que puedan trabajar mañana, tarde y noche. Así, en un par de semanas, tendríamos los resultados”.

-¿Qué cree que hay detrás?

“La pregunta del millón habría que responderla”.

-¿Cuál?

“Si lo sabían, ¿por qué no hicieron nada? Si sabían la situación de El Cardonal desde 2013, ¿por qué no se ha hecho nada hasta hoy? Han pasado seis años. En Las Chumberas, que se conocía, ¿por qué no se ha hecho una inspección exhaustiva y rigurosa? ¿Por qué no se ha hecho la obra, a pesar de haberla anunciada el año pasado cuatro veces, a pesar de tener el dinero?”.

-¿Tiene respuesta esa pregunta?

“Por miedo al resultado electoral, a la reacción de los ciudadanos. Si te preguntan: si lo sabías, ¿por qué no lo hiciste?, es muy probable que, en consecuencia, te castiguen en las urnas, porque les has mentido en lo más importante, su seguridad”.

-Con respecto a la problemática de El Cardonal, desde el Consistorio se habla de cemento aluminoso, no de aluminosis.

“El juego de palabras no puede alterar el producto. Me parece una irresponsabilidad y una barbaridad que alguien diga eso. Si no es lo mismo, ¿por qué has apuntalado la zona sanitaria. En segundo lugar, ¿por qué has intervenido? Y en tercer lugar, ¿por qué has pedido una subvención a la comunidad autónoma de 1,5 millones de euros? Lo que pasa es que usted no le quiere contar la verdad a los vecinos. Aquí hay un riesgo inminente para las personas que allí viven, en ambas urbanizaciones y, por tanto, hay que tomar decisiones”.

-¿Qué decisiones tomaría usted?

“La primera, tener la garantía de cómo están cada uno de los bloques y cada una de las viviendas. A continuación, si los técnicos especialistas dicen que no hay riesgo, no pasa nada. Si dicen que lo hay, evidentemente, hay que actuar. A mí me preocupa la seguridad y se lo he hecho saber al presidente del Gobierno de Canarias. El presidente del Gobierno sabe mi criterio en este asunto. Él me insistió en 2011 sobre la gravedad de Las Chumberas, me conciencié de todo ese asunto e incluso me enfrenté a los ministros, junto a mis compañeros del PSOE en aquel momento, y creo que hay que hacer lo mismo”.

-¿Sabe dónde están los 25 millones de Las Chumberas?

“Sí. 15 millones se entregaron a Muvisa y 10 se los quedó el Ayuntamiento. En realidad, no sé por qué se quedó 10 millones el Ayuntamiento”.

-¿El ente gestor no era Muvisa? ¿Por qué se los quedó el Ayuntamiento?

“Tendrán que explicar en qué se han gastado esos fondos. Se parte de una base, de lo que ellos denominan caja única y esto es insólito e inadmisible. Esto resulta exactamente igual que los ocho millones que se han dado para el Mercado desde hace muchos años y nadie sabe en qué se han gastado”

-¿Qué significa caja única?

“Que te lo puedes gastar en cualquier cosa.”

-Con lo cual, se estaría incumpliendo el convenio, que era finalista.

“Entiendo que lo lógico y lo normal, en este tipo de actuaciones, es que si te dan una subvención te la has de gastar solo para la que te lo dieron. Si tú lo ingresas en tu única cuenta y te lo gastas para gasto corriente, esto no tiene ningún sentido”.

-¿Tiene pensado hacer algo en El Cardonal o en Princesa Yballa?

“No, porque no soy el competente, es la Gerencia de Urbanismo. Creo que al frente de la Gerencia de Urbanismo hay alguien tremendamente irresponsable y una persona que es el enemigo público número uno de la gente que vive en esas urbanizaciones, porque no está pensando en su seguridad, sino en el cartel electoral de su jefe”.

-El jueves, el Pleno aprobó la moción en la que se solicitaba que el interventor del Ayuntamiento fiscalice las cuentas de Muvisa.

“El artículo 32 de Muvisa dice que se tienen que fiscalizar las cuentas. Eso jamás ha ocurrido por parte de la Intervención municipal. Las cuentas de Muvisa ni de ningún otra entidad dependiente del Ayuntamiento se han fiscalizado.”

-¿Considera que se ha perdido dinero o…?

“Creo que aquí se han hecho las cosas mal. Se ha comprado hasta suelo rústico y alguien tendrá que explicar el porqué”.

-¿A qué se refiere?

“La empresa municipal de vivienda ha comprado suelo rústico, utilizando dinero público para comprarlo. Salvo que quieras especular con el suelo, no tiene sentido. Dicho esto, la necesidad en La Laguna en vivienda pública es tan grande que se dedicaron, en un momento determinado, a hacer viviendas de lujo. Rehabilitaron cinco viviendas de lujo en el centro que están desocupadas desde hace 10 años y pagando todos los meses una hipoteca. Es decir, no teníamos dinero para pagar las nóminas, aquí hubo que hacer un ERTE (expediente temporal de regulación de empleo), pero sí había para construir viviendas de lujo.”

-¿Algo más que le haya sorprendido del funcionamiento de la empresa?

“De verdad, llevo varios días sin dormir; tengo angustia personal. No sé cuánto podré aguantar en esta situación, por salud mental y física, porque veo que hay una situación tremendamente grave tanto en Las Chumberas como en El Cardonal, de la que el Ayuntamiento de La Laguna no quiere hablar, ni tampoco el Cabildo de Tenerife, ni el presidente del Gobierno, que es consciente de ello, porque yo también se lo he dicho”.

-Cambiemos de tema, en el ámbito político, con la creación de Nivaria, ¿a qué administración pública se va a presentar?

“Si me lo preguntas hoy, sinceramente, no lo sé. Hemos estado con papeleo y con varias reuniones, pero desde que tomé posesión como consejero delegado no me he ocupado ni un segundo de ese tema”.

-¿Ha registrado usted el partido? Aparecieron informaciones en algunos medios de que no lo había hecho.

“Sí, está registrado. Quien lo asegura, se lo mandaron a decir. Les gustan esas maldades porque nunca han entendido el concepto de equipo”.

-¿Qué le ha parecido el apoyo de Yeray Rodríguez a la candidatura de Santiago Pérez?

“Respetable”.

-¿No se ha sentido traicionado?

“No he tenido tiempo para sentirme nada más allá de la seguridad de los vecinos. Ahora estoy 100% dedicado a esto. A que los vecinos lo sepan, a convencer al alcalde de La Laguna una y mil veces para que sea consciente de la gravedad de los hechos y que se tomen las decisiones que hay que tomar porque la gravedad es brutal”.

-¿Qué tal fue la reunión con el alcalde?

“Algo tensa, al principio, pero terminó con un acuerdo verbal que me dijo que al día siguiente cumpliría y no lo ha hecho”.

-¿Por qué se decidió prescindir del coordinador del convenio de Las Chumberas, Silvestre Suárez?

“Si el convenio está liquidado el pasado 31 de diciembre y esta persona ostentaba un cargo de designación política, lo normal es que se prescinda de él. Este señor es exconcejal de CC. Y, que yo sepa, no es ni arquitecto ni aparejador. Teniendo en cuenta que el convenio está liquidado, no tenía sentido seguir pagando con dinero de Las Chumberas a una persona para que ocupara aquí dentro esa responsabilidad”.

-¿Se siente usted vigilado en Muvisa?

“No. ¿Fuera de Muvisa? Sí. Vigilado, insultado, humillado, incluso como persona, cuando solo estoy cumpliendo con mi obligación”.

-¿A quiénes señala?

“Me siento como Marta Arocha (directora insular de vivienda del Cabildo) cuando estuvo diciendo la verdad. Quiero tener mi conciencia tranquila por si pasa algo de que lo he intentado”.

-¿Le dolió que no le permitieran usar el centro ciudadano de Las Chumberas para reunirse con los vecinos?

“Me dolió que mandaran un comando desde la Alcaldía. Que se fueran a reunir algunos en secreto a la Alcaldía, que terminada esa reunión, se fueran a Las Chumberas a montar un espectáculo, sabiendo que venían encomendados”.

-¿Habla usted de Ricardo González, portavoz de la comisión de seguimiento?

“Hablo del portavoz de CC en Las Chumberas. Esa persona que no representa al conjunto de los vecinos. Si representara al conjunto de los vecinos y se leyera la documentación, no estaría haciendo de vocero de CC, y, en particular, del alcalde, sino de los vecinos”.

-¿Tiene constancia de si se ha superado el 7% de gastos computables a la gestión de Las Chumberas?

“No me voy a dedicar ni un minuto más al tema económico, si no está garantizada la seguridad.”

-¿Quién o quiénes han incumplido más en esta gestión?

“Muchos han incumplido con su responsabilidad. Aquí lo que habría que hacer es cesar inmediatamente a la concejala de Urbanismo, porque ha jugado durante todos estos años con la seguridad de los vecinos y esto es gravísimo. No sé si hay delito por esta inacción.

-¿Se ha planteado acudir a los tribunales?

“Si es necesario para garantizar la seguridad, lo haré”.

Alfonso Guerra y Pedro González, como referentes políticos

El semblante de Javier Abreu cambia cuando habla de política. No rehuye el conflicto, como tampoco lo hacía uno de sus referentes, Alfonso Guerra. A pesar de las miles de zancadillas que ha sufrido, sigue empecinado en continuar en la vida pública. La izquierda nunca ha luchado unida y eso Abreu lo sabe. De ahí que creara Nivaria, proyecto político que ha dejado de lado ahora por su preocupación por la seguridad en los bloques con aluminosis de Las Chumberas y El Cardonal. En un primer momento estaba obsesionado con saber dónde estaban los 25,2 millones de euros que han llegado a las arcas municipales por el convenio la demolición y reurbanización de la primera fase de Las Chumberas, sin embargo, ahora solo piensa en inspecciones y puntales. No duda de que más tarde o más temprano le cortarán la cabeza. Debe de tener más de una, porque ya lo han hecho varias veces.