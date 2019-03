Kathrine, primera mujer en correr un maratón con dorsal oficial: “El running significa inclusión, diversidad, igualdad y paz en un mundo algo mezquino”

Kathrine Virginia Switzer es alegría, es valor, es vitalidad. Los 72 años que carga no reflejan, para nada, el espíritu de una mujer que se atrevió a retar al machismo hace 52 años, en una época donde la mujer era ninguneada en muchos aspectos de la vida. Sin embargo, completar el Maratón de Boston de 1967, siendo la primera mujer en hacerlo portando un dorsal oficial, le abrió las puertas de la historia. Su valentía sirvió para que las mujeres siguieran reclamando el lugar que les correspondía en los deportes y en la sociedad, sin restricciones y, sobre todo, sin tener que esconderse. Switzer es la madrina de honor de las pruebas que componen el circuito 8KM Vitaldent Tenerife y todos los participantes lucirán en sus camisetas el dorsal con el que ella cambió la historia, el 261. La deportista norteamericana estaba invitada a venir a la primera de las pruebas de la organización, la 8KM Nocturna Garachico Vitaldent Tenerife, que se celebrará el próximo mes, pero unos problemas físicos se lo han impedido. Aun así, Kathrine V. Switzer concedió una entrevista en exclusiva para DIARIO DE AVISOS relatando lo que ocurrió en aquella histórica fecha de 1967, cuando participó en una carrera tan mítica como el Maratón de Boston.

-Ya han pasado 52 años desde aquel día en el que usted se enfundó el dorsal 261 para correr el Maratón de Boston. ¿Cómo recuerda aquel día?

“En primer lugar, como antecedente, es importante saber que fui la primera mujer que se registró y corrió oficialmente la maratón de Boston, en 1967. No fui la primera mujer en correrlo, porque hubo otra mujer en 1966 que saltó de los arbustos junto a la salida y corrió la maratón de manera no oficial. Todo el problema de mi participación y lo del juez Jock Semple atacándome fue porque yo llevaba un número oficial de carrera. Él estaba furioso, ya que pensaba que había sido engañado debido a mi participación. Pero eso no es cierto. Mi entrenador insistió en que yo había corrido de forma oficial, que había seguido las normas estrictamente y que había pagado, como todos los demás participantes, el costo de participación de la carrera. No había ninguna norma de ningún tipo, ni en ningún lugar, que dijera que era una carrera solo para hombres”.

-Era un problema social de la época que parece que se ha ido solucionando con el paso de los años…

“La gente simplemente asumía que una mujer no podía correr tanto, y menos, disfrutar haciéndolo, así que ni siquiera era tema de conversación hasta que yo lo hice. No entré a la carrera para desafiar a nadie, era una niña de 20 años que deseaba correr. Rellené el formulario de inscripción poniendo K. V. Switzer, pero no para engañar a los oficiales o para camuflarme, lo puse así porque esa es mi firma original. Pero ellos pensaron, obviamente, que se trataba de un hombre”.

-¿Qué significado tiene para usted el número 261?

“Después de 52 años, el número de dorsal 261 significa valentía y audacia. El oficial me atacó porque soy una mujer, pero resistí ¡con la ayuda de mis compañeros hombres! para continuar la carrera hasta finalizarla, a pesar de haber sido humillada y de haber tenido miedo en ese momento. A todos nosotros nos han dicho alguna vez en la vida que no somos bienvenidos o que no somos lo suficientemente buenos, pero cuando seguimos adelante con valentía, especialmente cuando corremos, sabemos que no debemos tener miedo a la hora de afrontar la adversidad para sobrepasarla y triunfar. El dorsal 261 sugiere que todos nosotros tenemos el poder de persistir y luchar contra la injusticia, ya que podemos conseguir lo inimaginable en términos de justicia social, podemos dejar los miedos a un lado y cambiar el mundo”.

-¿Qué le parece la idea que ha tenido la organización de las Carreras 8KM de Tenerife de llamar a la igualdad de género a través de su ejemplo y colocar el dorsal 261 en todas las camisetas de los participantes en sus pruebas?

“Me encanta, porque el running significa inclusión, diversidad, igualdad y paz. Esto es extremadamente importante en un mundo que ahora mismo es un tanto mezquino. En el running, nosotros nos apoyamos los unos a los otros, sin tener en cuenta la carrera, religión, estatus social, talento, aspecto, edad o género. No nos importan esas cosas. Nosotros nos motivamos y nos animamos los unos a los otros sin importar el porqué. El mundo podría ser así si la gente se lo propusiera, ya que no cuesta nada. El running es un gran ejemplo de dónde es posible llegar, es un resplandor de luz dentro de un mundo oscuro”.

-¿Qué mensaje le puede enviar a todas esas deportistas que aún dudan en apuntarse a pruebas de corta, media y larga distancia?

“Hay que decirles que todo el mundo puede correr. No se trata de ser rápido, lo realmente importante es el viaje. Cada vez que sales fuera a correr o caminar una distancia, consigues una sensación de realización y diversión, rompes el estrés y buscas una solución a los problemas. A nadie le importa cuánto seas de rápido, o de alto o de mayor. Vas a encontrar a muchísimos amigos nuevos si te apuntas, por ejemplo, en las carreras de 8KM Vitaldent Tenerife. Las mujeres especialmente deben saber que son bienvenidas y verán que a nadie le importa si quedan primeras o últimas, lo que realmente hace feliz a la gente es el mero hecho de verlas felices participando”.

-Gracias a la evolución social, cada vez quedan menos hombres como Jock Semple en la faz de la tierra y el deporte en general, y el atletismo, en particular, se han convertido en ejemplo de igualdad, tal y como promueve la organización del circuito 8KM Vitaldent Tenerife…

“Las personas son producto de lo que conocen. Depende de los demás hacer que la gente vea y entienda perspectivas distintas, apoyen la educación y destruyan mitos, para ser así ejemplares de cara a las personas más ignorantes, miedosas o reprimidas, para que así tengan la oportunidad de ser libres. Por esto mismo es por lo que he creado mi fundación, 261 Fearless. Va sobre mujeres sin miedos ayudando a que otras mujeres puedan dar ese primer paso hacia una vida mejor. Por favor, leed más sobre qué es lo que mi fundación 261 está haciendo en www.261fearless.org”.

-¿Le guarda algún tipo de rencor a Semple por lo mal que se lo hizo pasar aquel histórico día en el Maratón de Boston?

“Para nada. Él solamente fue un hombre ignorante que no supo ver que iba en serio y que las mujeres importamos. Más adelante, nos convertimos en grandes amigos y estuve con él hasta unas horas antes de su muerte”.

-En 2017 corrió el Maratón de Boston para celebrar el 50º aniversario de aquella histórica fecha, en 2018 estuvo corriendo el Maratón de Londres. ¿Qué reto se ha planteado para este año?

“En 2017 corrí el Maratón de Boston por mi 50º aniversario, y fui la primera mujer en correr un maratón 50 años después de haber corrido el primero. Seis meses más tarde, disputé el Maratón de Nueva York, 43 años después de haberlo ganado. Después, en abril de 2018, corrí en Londres para celebrar el centenario de la mujer con plenos derechos para votar. Unos meses después, en un entrenamiento, me tropecé con unas raíces de un árbol, partiéndome unos músculos cercanos a la cadera, así que he estado en recuperación y en reposo. Ya para 2019 mi ambición será correr los USA National Senior Games 5k & 10k en junio, y ojalá pueda llegar también al Medio Maratón del Great North Run en septiembre”.

-Dado que este año no ha podido venir a la Isla para estar en la 8KM Nocturna de Garachico Vitaldent Tenerife donde había sido invitada, ¿podremos verla en 2020 por Tenerife?

“En 2020 espero poder seguir corriendo más maratones. Y me da mucha pena no poder venir a Tenerife, ya que tiene toda la pinta de ser muy divertido. Además, estoy muy feliz de que a la gente le guste el concepto 261 y recibo con gratitud todo vuestro apoyo”.

-¿Cuál es el mensaje que quiere dejarle a las mujeres que integran, cada vez más, el mundo del atletismo tanto en España como en las Islas Canarias?

“Me encantaría ver mujeres creando en las Islas Canarias clubes de running 261. Podemos demostrarles cómo se lleva a cabo, aunque toda la información necesaria está en 261fearless.org. Uno de los mensajes más importantes no es simplemente la igualdad, sino también el envejecer bien. Mantenerse activas es probablemente la medida más importante que debemos tomar para mantenernos saludables”.