ONG de apoyo al pueblo saharahui piden al Papa que abogue ante el Rey de Marruecos por el fin de la ocupación

Diversas organizaciones de solidaridad y apoyo al pueblo saharahui han entregado este viernes en la Nunciatura Apostólica una carta dirigida al Papa en la que le piden que vele por el pueblo saharaui de la mejor manera posible y que abogue por el fin de la ocupación ante el Rey de Marruecos, Mohamed VI, durante su próximo viaje al país norteafricano a finales de marzo.

“Consideramos nuestra obligación recordarle que ese país ocupa ilegalmente una parte del Sáhara Occidental, antigua colonia española que no fue descolonizada por España y que sigue pendiente de que se realice un referéndum de autodeterminación. Las Naciones Unidas siguen buscando la manera de resolver el conflicto, y Marruecos, apoyado por los gobiernos de países como Francia o España, obstaculiza sistemáticamente el proceso”, dicen.

Según aseguran, Marruecos, contraviniendo el Convenio de Ginebra y el Derecho Internacional Humanitario, ha enviado “cientos de miles de colonos al Sáhara Occidental ocupado para desnaturalizar la identidad saharaui y anularles como pueblo”.

Las organizaciones denuncian que las condiciones de vida son muy difíciles y que hay una cincuentena de presos políticos, nueve de ellos condenados a cadena perpetua. Además, aseguran que Marruecos “expolia” los recursos naturales del Sáhara Occidental para “venderlos a empresas extranjeras, que se convierten en cómplices de la ocupación”.

También recalcan que Marruecos ha construido un muro militarizado de 2.720 kilómetros, que divide y separa a los territorios ocupados de los liberados del Sáhara Occidental y “separa a las familias saharauis desde hace muchos años”.

“Tras más de 43 años de ocupación y sufrimiento, esta situación debe terminar de una vez. Es indispensable lograr la Paz. Pero no la paz del exterminio sino la paz de la justicia –subrayan–. No es una misión fácil, pero sabemos a quién se lo pedimos: a alguien que sabe que no se puede mirar para otro lado cuando se produce la injusticia”.

La carta está suscrita por WSRWE-Observatorio de Recursos Naturales del Sahara Occidental España, CEAS Sahara-Coordinadora Estatal de Solidaridad con el Sahara, FEDISSAH-Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Pueblo Saharaui, CCOO, Liga Española Pro Derechos Humanos y Federación Internacional Pro Derechos Humanos-España y APDHE-Asociación pro Derechos Humanos España. A la misma se han adherido otras catorce organizaciones.