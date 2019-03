Rivero: “Nos encanta mimar a los deportistas y sus familiares acompañantes”

Jose Fernando Rivero, concejal de deportes en el Ayuntamiento de Guía de Isora, nos ” que este año cumple su octava edición y que organiza el ayuntamiento de Guía de Isora y el Club Tágara Trail-Tenerife.

– Octava edición de la carrera de montaña subida a Tágara. prueba ya consolida desde el consistorio y que está en la agenda de muchos atletas. ¿a qué se debe este éxito?

“Se debe en primer lugar a la estrecha colaboración y entendimiento entre el club Tágara Trail-Tenerife Corre y el Ayuntamiento de Guía de Isora. Hemos venido trabajando desde hace años para que esta carrera sea una prueba familiar, sin aglomeraciones, con un número limitado de plazas que sea manejable para el equipo organizador. Todo ello de cara a mantener altos los niveles de calidad. La idea es que se sientan bien tratados desde los primeros corredores y corredoras en cruzar la línea de meta hasta los últimos. Nos encanta mimar a los deportistas y sus familiares acompañantes. Cuidamos al detalle el contenido de la bolsa del corredor. En estas no faltan los bonos para uso gratuito del Centro de Hidroterapia y salud de Guía de Isora –que incluye los jacuzzis, piscinas, saunas, etc.- que también, a un precio especial de 2 euros, podrán usar los acompañantes que lo deseen. A la lista de mimos hacia los deportistas que vienen a competir a Guía de Isora se suma la personalización de prendas deportivas de una marca de prestigio, el servicio de comida al final de la prueba, la asistencia de fisioterapeutas y podólogos, zonas de estiramientos, bañeras de hielo, etc. Tampoco escatimamos esfuerzos en los avituallamientos ubicados estratégicamente a lo largo del recorrido de la carrera, un total de 6. En ellos no faltan los tradicionales dulces de la repostería isorana, los afamados rosquetes de huevo. La idea es que siempre haya de casi de todo, que los corredores encuentren su alimento o bebida favorita en cualquiera de ellos, ya sean de los primeros en abastecerse o de los últimos. Pero lo más importante, y que no siempre se ve, es el gran dispositivo de seguridad desplegado que hay detrás. Otra de las cosas que gusta a los corredores es que se encuentran público animando en lugares donde no se lo esperan. Esto se debe a que organizamos paralelamente a las dos carreras competitivas una ruta senderista, la cual hacemos coincidir parcialmente con el trazado de los corredores. De esta forma los caminantes dan ese aplauso o voz de aliento que necesitan los esforzados atletas en parajes alejados”.

– ¿Este tipo de eventos deportivos que se fomentan desde la concejalía de deportes, invitan además de a los propios participantes en la prueba, al resto de vecinos del municipio a la práctica del deporte?

“Sin lugar a dudas. Lo hemos experimentado directamente con esta prueba, al constatar que desde que comenzamos a organizar este evento hace ahora 8 años, hay muchas más personas del municipio que tienen entre sus aficiones la de entrenar y participar en diferentes carreras de montaña que se organizan en diferentes partes de las Islas, incluida la nuestra. Podemos decir que el deporte de las carreras por montaña ya no es minoritario en Guía de Isora. La Concejalía de Deportes isorana tiene una apuesta firma por la práctica deportiva al aire libre en especial, que abarca desde el mar hasta la montaña, en una amplia variedad de modalidades dirigidas a todos los sectores de la población, desde los escolares más jóvenes hasta a los más veteranos de la Tercera Edad. Todo esto lo hemos tratado de concentrar en el lema de la Concejalía: ‘Guía de Isora, deporte de costa a cumbre’. Estamos empeñados en demostrar la importancia que para la economía del municipio tiene la actividad deportiva. No queremos ser conocidos solo por un turismo de alto nivel, de sol y playa o de turismo cultural. También tenemos muchas canchas naturales o artificiales singulares para la práctica deportiva. Queremos que el deporte sea otro atractivo turístico más por el que venir a visitarnos”.

– ¿Cuál es el mayor reto que supone la organización de una prueba de estas características?

“El mayor reto, sin lugar a dudas, es la seguridad de la prueba. La coordinación de todo el dispositivo que se despliega en distintos puntos del monte y estratégicos del recorrido, incluidos parajes de muy difícil acceso y puntos que se encuentran por encima de los 2.000 metros de altura, supone un reto importe para el Ayuntamiento y el club Tágara Trail. Este dispositivo, en el que participan cerca de un centenar de efectivos, entre miembros de la policía local, bomberos voluntarios, voluntarios de AEA y Cruz Roja, Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, personal del Ayuntamiento isorano y del club Tágara Trail, pretende evacuar o atender cualquier incidencia en un tiempo récord”.

– La jornada tendrá dos distancias, más una ruta de senderismo, fuera de competición, ¿puede hablarnos sobre el recorrido de las mismas y su nivel de exigencia?

“La octava Subida a Tágara nuevamente contará con dos carreras: la de 14 kilómetros con un desnivel acumulado de +/-800 metros, y la de 34 kilómetros con desnivel aculado de +/-2.200 metros. Ambas tendrán su salida y meta en la plaza del casco isorano y discurrirán por distintos senderos en la zona alta y de medianías del municipio, entre los que destacan los caseríos de Aripe, Chirche, El Jaral, o zonas tan emblemáticas del municipio como el pinar de Tágara, Tafosaya, Llano del Negro, Las Fuentes o El Choro, entre otros. De manera paralela, también se realizará una ruta senderista de unos 8 kilómetros. Como bien la definió hace unos años el extraordinario corredor gomero Cristofer Clemente, se trata de una “auténtica carrera de montaña” de lo que puede desprenderse que requiere de una preparación física adecuada. Estamos hablando de la tercera carrera de montaña más alta de Canarias, por detrás de la Transvulcania de La Palma y la Blue Trail de Tenerife, con una cota máxima de 2.200 metros aproximadamente sobre el nivel del mar, en la zona donde se encuentra la torre de vigilancia forestal de Chavao. Podría decirse que se trata de una prueba de dificultad media-alta”.

– ¿En esta edición se han propuesto introducir alguna novedad con respecto a las anteriores?

“Este año no habrá novedades destacables, salvo alguna pequeña variación en el circuito de la salida por las calles del casco. La carrera funciona bien y no hemos querido cambiar nada importante. Como hecho relevante sí podríamos destacar que han confirmado su participación grandes deportistas de la montaña. Tendremos al atleta marroquí Zaid Ait Malek, nacionalizado español hace pocos meses, que es uno de los mejores corredores de montaña del panorama internacional, el cual ha sido el campeón por dos ocasiones del Campeonato de España de Carreras por Montaña. Nuevamente correrá la prueba el campeón gomero de esta modalidad, Crístofer Clemente, que viene pisando fuerte tras quedar tercero en la Transgrancanaria de 128 km del pasado 27 de febrero. También ha confirmado su presencia por primera vez en Guía de Isora el corredor asturiano de ultradistancia y preparador físico, Javier Ordieres. Otros nombres de corredores destacados inscritos en alguna de las dos pruebas son: Agustín Reyes, Ruymán Martín, Javi Padrón, José Luis Hinojosa, Quito Santana, Gléndor Rodríguez y Jacky Boisset, entre otros de la élite de Tenerife y de las Islas en materia de trails. En cuanto a las féminas, ha confirmado un año más la francesa Myriam Gillot (ganadora de la prueba de 34 km del año pasado), que viene de ganar el pasado domingo la Spartan Race de Mallorca; también la catalana Rosa María Navarro, del equipo Tuga Outdoor Team, y la ganadora de la carrera de 14 km del pasado año, Yurena Sanfiel”.

– ¿Qué papel juegan los voluntarios en una prueba deportiva de estas características?

“Esta prueba nació y creció bajo el impulso del voluntariado. Esto quiere decir que el papel de los voluntarios es crucial hasta el punto de afirmar con todas la letras que la Carrera de Montaña de Guía de Isora sería imposible sin la labor de estas personas. Pero eso pasa también con la mayoría de pruebas deportivas que se organizan en el municipio, que están organizadas por clubes que a su vez dependen del trabajo altruista de sus socios y personas colaboradoras. En esta prueba en concreto, en el dispositivo de seguridad intervienen entre 70 y 100 personas, de las cuales una gran mayoría son voluntarias. En esta línea recordamos una frase que ya hemos estampado en camisetas y que regalamos al voluntariado de algunos eventos: “Los voluntarios no reciben paga, no porque sean inservibles, sino porque su labor es impagable”.

– ¿Qué preparación hay que tener para poder participar en una prueba tan técnica como esta?

“Al tener dos distancias ya hay un filtro acorde a la preparación de cada deportista. La carrera larga de 34 km, que tiene un desnivel acumulado positivo y negativo de 2.200 metros tiene unas exigencias mucho más altas que la de 14 kilómetros y +/- 800 metros de ascenso/descenso. La larga tiene descensos y ascensos complicados y técnicos por barrancos, con muchas piedras sueltas, lo que requiere de una preparación física alta para acabar la prueba y minimizar las lesiones. Para cualquier tipo de prueba hay que entrenar, eso es evidente, pero para este tipo de carreras por montaña los entrenamientos y la preparación son de una gran exigencia. Podríamos concluir que esta no es una prueba para iniciados, en especial la carrera larga”.

– El trazado discurre por un paraje natural de gran belleza como son la zona de medianías y zona alta del municipio, donde la vista es incomparable. por lo que el corredor además de disfrutar de la carrera disfruta de los paisajes. ¿fomenta este tipo de trazados la afluencia de corredores?

“Disfrutar de los senderos y parajes naturales de la medianía y zona alta del municipio es claramente uno de los atractivos de la prueba, además de la dureza de los recorridos. No obstante, aquellos que repiten, suelen nombrar que les encanta la carrera de Guía de Isora por los paisajes de los que disfrutan al correr por nuestros caminos. Los que vienen por primera vez a correr aquí seguro que se van a llevar una grata sorpresa con los paisajes isoranos, en especial los de la parte alta, en las zonas de Tágara, Tafosaya o Chavao. De hecho muchos se paran a hacerse fotos en algunos lugares. Incluso la organización habilita un photocall en medio del monte, donde muchos se resisten a pesar del cansancio para no parar y quedar inmortalizados en fotografías para las redes sociales de la carrera”.

– Este tipo de pruebas en los que el trazado discurre en su salida y meta por el núcleo urbano del municipio, ¿Favorece además de conocer los mismos el comercio local, y descubrir esos pequeños rincones con encanto que tiene el municipio?

“Toda actividad deportiva requiere de otros sectores de la economía local, tanto los implicados directamente en el desarrollo de la prueba (tiendas de deportes, ferreterías, alojamiento, comercios de restauración, etc.). De hecho, muchas de las empresas colaboradoras con la carrera son del municipio, como por ejemplo la que suministra los rosquetes de huevo, Dulcería Isora. Pero también estas pruebas que reúnen a centenares de personas de muchos puntos de las islas e incluso de otras partes del país o de extranjeros, influyen claramente a la hora de promocionar turísticamente el municipio para visitas futuras, porque los que vienen conocen restaurantes que les gustaron o sitios donde quedarse, playas donde venir a disfrutar, rincones por donde pasear o senderos por donde patear. En el Ayuntamiento tenemos claro que la promoción del municipio debe hacerse desde distintas áreas: Turismo, Cultural, Deportes, Desarrollo Local, etc…”.