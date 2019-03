Tony Acosta: “Intentaré recuperar la actividad económica y social de Santa Cruz de La Palma”

Tony Acosta Felipe ha sido designado por su partido -Coalición Canaria- candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de La Palma. Acosta es vicesecretario insular de su partido y secretario local y su trayectoria política ha estado siempre vinculada a su isla. El reto es devolver a la capital palmera sus días de esplendor, tanto en lo poblacional como en influencia económica en el conjunto de la isla. Este nacionalista es un clásico en su partido, un hombre dotado de don de gentes y capacidad de gestión.

-¿Significa usted la renovación generacional de CC?

“Bueno, puede ser, por razones de edad, junto a otras personas, pero a nosotros nos gusta escuchar a quienes han tenido responsabilidades políticas en nuestro partido y lo han hecho bien”.

-Hereda usted un municipio con problemas: administración insoportablemente lenta, parálisis económica, actividad superada por otros municipios.

“En cierto modo, tiene razón. No me gusta cómo funcionan las cosas. Y en un municipio como el nuestro, que pierde habitantes, la actividad económica no es la óptima. Tenemos que ejecutar acciones urgentes para devolverle su esplendor.

-¿Como por ejemplo?

“No es normal que un Plan General de Urbanismo lleve veinte años parado, sin ser aprobado. Asumiendo nuestras responsabilidades, mi compañero Víctor Francisco ha intentado resolver los problemas de años y parece que queda poco para llegar al final. Así, ¿quién progresa? No es normal que a un puerto tan bueno como el nuestro no se le saque más provecho. Tampoco es lógica la escasez de vivienda, asfixiados como estamos por los pueblos limítrofes en cuanto a disponibilidad territorial. Si tienes vivienda, la gente se queda”.

-¿Y?

“Es preciso cambiar la política de vivienda, buscar espacios para que existan alojamientos de alquiler y recuperar población. La población flotante se va a otros municipios y se empadrona en ellos y nosotros perdemos influencia y dinero, derivando todo ello en la merma de la actividad económica. Hay que resolver los problemas que lastran el crecimiento comercial; como un clásico: los aparcamientos”.

-Y luego está también el aspecto cultural.

“Quiero dar la batalla en la cultura. Somos un pueblo referente, y hay que decirlo con orgullo. Tenemos una de las ciudades más bellas de Canarias, dos teatros, espacios culturales de interés, sociedades culturales del máximo prestigio, personas de reconocido valor intelectual. Es necesario aprovechar todo esto para ser referentes en la organización de eventos culturales. Diferentes acciones; por ejemplo, conciertos, espectáculos al aire libre, festivales, congresos, que complementen los espectáculos tradicionales, famosos en todo el mundo, como son nuestras Fiestas Lustrales o Los Indianos, por poner sólo dos ejemplos”.

-¿Siente envidia de Los Llanos?

“No. Nunca me miro en otro espejo que no sea en el mío propio. Si no me gusta lo que veo, debo cambiarlo. La envidia es un pecado capital, que se paga con el desánimo y el fracaso. Es preciso impulsar Santa Cruz de La Palma para que el comercio logre auge, para que la actividad turística sufra un vuelco, y para que nuestros vecinos se sientan orgullosos de lo que somos. Y no es muy difícil conseguirlo”.

– Conociendo a sus rivales, ¿cree que podrá ganarles?

“Lo intentaré. Desde luego, mi partido confía en mí y yo pretendo no defraudar a sus dirigentes y a todos los afiliados. Nosotros tenemos que recuperar el orgullo de los habitantes de Santa Cruz, el que siempre tuvimos. No olvidar que somos la capital de la isla y que tenemos la obligación de poner a Santa Cruz de La Palma muy arriba”.

– Usted ha nombrado antes el puerto. No lo han aprovechado.

“No, y lo primero que voy a hacer, si salgo elegido alcalde, es intentar dar un rumbo nuevo al turismo de cruceros, escuchando mucho más a los sectores dependientes del mismo y llevando a cabo acciones para intentar aumentar el tráfico. Y la Autoridad Portuaria tiene que ayudarnos a ser el tercer gran puerto de las islas, después de los de las dos capitales provinciales. La isla tiene atractivos suficientes para que los cruceristas se animen a conocerla. Vale la pena. Por gastronomía, por actividades culturales, por historia y por arquitectura, entre otras cosas. Y por otro lado está el puerto industrial, que debe sufrir una diferenciación en cuanto a su localización con respecto al de cruceros, impulsándose su traslado a la zona norte de la ciudad. La relación puerto-ciudad, debe estar cargada de diálogo y de entendimiento, buscando la transformación de la ciudad basada en la misma. Hay muchas cosas por hacer”.

-¿Culpa a los políticos de otros partidos de la decadencia de la ciudad que aspira a gobernar?

“Yo no hablaría de decadencia, sino de aspectos puntuales que son inadmisibles: ya le hablé de la escasez de vivienda y del acceso a la misma, de la reducción de población, como consecuencia de ello, y de aprovechar mejor nuestros recursos y nuestras posibilidades”.

-Y también me habló de la mala gestión administrativa del municipio que aspira gobernar.

“Desde luego que sí, pretendo dar un vuelco a la gestión administrativa del Ayuntamiento. Fui concejal en el momento en que comenzó la crisis, y gobernamos la mitad de legislatura en minoría, siendo nuestro alcalde Juan Ramón Felipe, y creo que fue una de las legislaturas más fructíferas para nuestra ciudad. Hablo de la apertura de Teatro Circo de Marte, de la finalización del Pabellón Municipal y de su puesta en uso, de la inauguración del terrero de lucha de Mirca, de la vuelta a la normalidad de la Avenida del Puente y puesta en funcionamiento del parking, etcétera.

– Aprendió usted mucho entonces…

“En esa época, aprendí mucho, y descubrí una ciudad y una gente con madera de ganadores. Tenemos el potencial, sólo hay que saber explotarlo. Los políticos estamos para gestionar y sacar de nuestra gente lo mejor, con trabajo, dedicación y cariño, y de eso ha carecido esta ciudad en los últimos años. No vengo a ser mejor que nadie, sólo quiero ser diferente”.

-¿Está dispuesto a dejarse la piel en el Ayuntamiento palmero? Va a ser difícil la gestión.

“Yo creo que la gente me conoce y que también conoce mi tesón y mi conocimiento del terreno que piso. Espero que los ciudadanos me otorguen su confianza y que podamos gobernar Santa Cruz de La Palma poniendo en el empeño todo nuestro esfuerzo. Vengo a escuchar, a abrir las puertas para que todos seamos parte del cambio. Santa Cruz de La Palma es capital, y además suma a toda la isla de La Palma”.