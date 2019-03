Un boxeador besa a una periodista sin su consentimiento

El boxeador búlgaro Kubrat Pulev ha desatado las críticas en las redes sociales después de protagonizar una escena de acoso a la periodista Jenny Sushe, que se produjo tras la pelea contra Bogdan Dinu. Tras ganar el mismo, Pulev agarró y le plantó un beso en la boca a la citada reportera.

Bruh wtf is this interview man lmao! Pulev is alpha af. (Watch until end) pic.twitter.com/sUoiqFprhi

El momento del beso tuvo lugar como respuesta a la pregunta de si Kubrat Pulev estaba preparado para su siguiente combate contra su homólogo Tyson Fury. Después del bochornoso gesto del boxeador, la reacción de Sushe fue una sonrisa nerviosa que acompañó de un “Jesucristo”.

La propia periodista manifestó a través de twitter que fue un momento “embarazoso y raro”.

@SuSheArt Do you have anything to add?

— Jai Bednall (@jaibednall) 24 de marzo de 2019