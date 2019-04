Afectados por el caso Visocan: “Nos prometieron nuestras casas; llevan 23 años engañándonos”

“Nos prometieron nuestras casas; llevan 23 años engañándonos”, así de contundente se mostró ayer a DIARIO DE AVISOS la que fuera la presidenta general de las 102 viviendas de Finca España, María Suárez. En 1997 le entregaron, como al resto de sus vecinos, las llaves de sus viviendas en régimen de alquiler, aunque con la promesa de que acabarían siendo suyas. En total, son más de 3.000 familias en toda Canarias (Santa Cruz, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria y Telde) que aguardan por que el Gobierno de Canarias, en concreto, la empresa pública de Vivienda regional (Visocan), les transmita la propiedad de sus casas.

Suárez, que lideró a los vecinos en 1997, cuando comenzaron a vivir en el barrio lagunero, recordó a este periódico que “fuimos los primeros conejillos de indias del régimen de inquilinato” y señaló al por aquel entonces, director general de Vivienda, Miguel Ángel Pulido, “ya que él fue el que firmó todos nuestros contratos y sabe cómo jugaron con nosotros”.

A pesar de las buenas palabras del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en la reunión de Las Palmas de Gran Canaria del pasado lunes (hoy tendrá lugar otra en La Laguna), Suárez reconoció a DIARIO DE AVISOS que lo “tenemos muy complicado, pero están jugando también con el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos”.

Por su parte, Araceli Refoyo, la presidenta de la plataforma ciudadana de viviendas sociales en lucha, que aglutina a los afectados de Gran Canaria, a los que se van a sumar los afectados de Tenerife, aseguró ayer que “todos los directores generales de Vivienda nos han hecho promesas y que nos iban a pasar las viviendas a propiedad, pero, siempre nos quedamos en promesas”. En cuanto a la citada reunión del pasado lunes en Las Palmas de Gran Canaria con el presidente Clavijo, en la que aseguró que la transmisión se podía llevar a cabo, la presidenta de la plataforma replicó que “nos lo den por escrito, cómo lo van a formalizar y bajo qué criterio lo van a hacer”.

La citada plataforma ha acudido a la vía contencioso-administrativa contra Visocan para defender sus derechos. Sobre el informe solicitado a la Agencia Tributaria por parte de Visocan para saber si la transmisión se podría realizar vía donación, Refoyo afirmó que “no es una donación ya que las viviendas están pagadas; no hay donación posible, porque las hemos pagado los vecinos”. “Es aquí donde empieza el engaño y la mentira, ya que las viviendas están más que amortizadas”. Refoyo remarcó que “lo único que tienen que hacer es cumplir el Real Decreto 114/1999. En concreto, en su artículo 9 se especifica sobre las cantidades pendientes de amortizar que “en la escritura pública que se formalice, figurará como valor de adquisición de la vivienda, el calculado en el momento de la adjudicación”.

Ahí radica la discrepancia clave en el asunto, por cuanto lo que pretende el Gobierno de Canarias es que sea en función del “precio de mercado actual”, recuerda la portavoz de los afectados. Para más inri, el 25 de abril de 2018 se aprobó por unanimidad la Proposición No de Ley (PNL) 9/582 en el Parlamento de Canarias, donde se insta al Gobierno de Canarias a entregar las casas de los dos Planes de Vivienda correspondiente, un acuerdo, como lamentó Araceli Refoyo, “que no cumplen, ni el decreto ni la PNL que aprobaron todos los partidos políticos el año pasado y es por eso que hemos acudido a los tribunales”.

Otro de los aspectos que faltan por concretar en esta transmisión a los 3.000 inquilinos afectados de las viviendas de Visocan lo intentó aclarar ayer el gerente de esta empresa pública, Víctor González, quien aseguró a este periódico que en el caso de que el Gobierno de Canarias quisiera transmitir esas viviendas a los arrendatarios que llevan esperando por ese trámite más de 23 años, “lo primero que tiene que hacer Visocan es realizar la división horizontal de esas promociones”. Algo que ya adelantó en su edición de ayer este periódico: este trámite es imprescindible para transmitir las viviendas a los arrendatarios, ya que ahora mismo están registradas como “fincas”.

A la hora de explicar por qué no se han registrado las viviendas, el gerente de Visocan matizó que “como esos inmuebles estaba previsto que se destinaran al alquiler, no se hizo ningún trámite más desde el punto vista registral, porque no se contemplaba la transmisión de las mismas”. A pesar de que haya que realizar este trámite, Víctor González minimizó el impacto que esto supondría para los inquilinos ya que “se hace en cuestión de días, pero es tan sencillo como que nosotros aportamos las escrituras al notario con la división horizontal de la promoción y, a partir de ahí, se registraría cada vivienda con sus particularidades”.

Con respecto al informe pedido a la Agencia Tributaria, el alto cargo sostuvo que “estamos ahora en un tema fiscal del que, hasta que no se pronuncie la Dirección General de Tributos del Estado, no podemos decirle las condiciones tributarias a los vecinos. La Agencia Tributaria, a la hora de transmitir un bien, toma siempre como referencia el valor de mercado en el momento de la transmisión. Si queremos aplicar otro criterio tienen ellos que confirmarnos que, sobre esto, no nos van a hacer una declaración paralela”.