Alberto Rodríguez: “Hemos sacado el mejor resultado del país y mantenido los tres diputados”

La satisfacción por los resultados se reflejaba en la cara del candidato de Unidas Podemos al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Alberto Rodríguez. Junto a él, no menos sonriente, la secretaria general de Podemos en Canarias, Noemí Santana. Ambos comparecieron pasadas las diez y media de la noche para valorar unos resultados que han convertido a la confluencia de izquierda en la segunda fuerza política del Archipiélago, con más de 166.000 votos, lo que les ha permitido mantener sus tres diputados: uno por la provincia tinerfeña y dos por la de Las Palmas de Gran Canaria. Estas cifras, además, como admitió Rodríguez, hacen que UP haya sacado los mejores resultados de su formación en todo el país. “Estamos muy orgullosos”, reconocía casi sin terminar de creérselo.

El candidato tinerfeño afirmó que, con este apoyo explícito a su formación, “Canarias da la cara y lo podemos decir con orgullo. La extrema derecha se quedó a años luz de sacar representación en las Islas. Ha sido una vacuna, manteniendo resultados, siendo segunda fuerza en Canarias, lo que nos da el mejor resultado del país”, insistía Rodríguez. En sus declaraciones, el candidato de UP, afirmó que, “si tuviera que resumirlo en una frase sería que Canarias da la cara”. “Hay una mayoría de progreso que ha ganado las elecciones en las Islas, manteniendo resultados y representación contra viento y marea”, añadió.

Como no podía ser de otra forma, desde UP se fijó la mirada en el PSOE de Sánchez. “Ahora solo esperamos que el partido socialista haya tomado nota y tenga la valentía de formar un gobierno de progreso y cambio que mejore las condiciones de millones de persona en el país y de dos millones de canarios que han votado, bien claro, hacia una fuerza de progreso mayoritaria”.

Rodríguez sugirió a Pedro Sánchez que tomara nota del mensaje de estas urnas, “pero que también tome nota de cara al próximo mayo”. “Hemos frenado la ultraderecha -continuó-. Canarias ha sido un freno para la extrema derecha que iba a arrasar. También lo hemos conseguido a nivel estatal al frenar a esas tres derechas”. Para el diputado de UP “se ha demostrado que nuestro pueblo quiere derecho y libertades pero no se conforma con que los que ya tenemos y quiere seguir avanzando.”

Preguntado por la formación de un nuevo gobierno con PSOE y UP, cuyos votos no son suficientes para conseguir la mayoría absoluta, Rodríguez insistió en que, “estoy convencido de que la mayoría de personas a nivel estatal, y las que han votado en el Archipiélago, quieren un gobierno de progreso en este país, quieren un gobierno de Unidos Podemos, y ahora la decisión está en mano de Pedro Sánchez”. “Los números dan, igual que dieron para la moción de censura, dan para una mayoría de progreso y seguir mejorando las condiciones de vida de la gente trabajadora de este país. Veremos qué deciden”, añadió. Rodríguez está convencido de que la gente que voto al PSOE lo hizo porque quería un gobierno con Unidas Podemos.

Alegría contenida

La secretaria general de Podemos en Canarias, Noemí Santana, reconoció que los buenos resultados en las Islas y que las derechas no hayan sumado en el resto del estado les hacía sentir anoche una alegría contenida. “Hemos contenido bien el golpe respecto al panorama desolador que estaban dando todas las encuestas. No estamos contentos, evidentemente, porque somos una fuerza que nacimos para gobernar este país y tener los máximos diputados, en ese sentido, es una alegría contenida, creo que viendo ese desastre, ese panorama de caos que nos daban por muertos, se ha demostrado que no es así”.

En términos generales señaló que “que estamos muy satisfechas del resultado obtenido en Canarias. El pueblo canario vuelve a responder a Podemos a apostar por la fuerza política que nos deja jugando un papel muy relevante en el mapa político de Canarias, somos la segunda fuerza política en el Archipiélago y seguimos manteniendo nuestras tres diputadas, es un honor y un orgullo”.

Noemí Santana, al igual que hizo Alberto Rodríguez, apuntó hacia las próximas elecciones municipales. “El escenario que nos pinta de cara a las del 26m es muy optimista, estamos muy cerca de poder tener de nuevo un gobierno del cambio para el Archipiélago, de progreso, que piense en la mayoría de los ciudadanos, y esperamos que Canarias sigua siendo ejemplo de este país plurinacional y ese 26 de mayo haya mucho más que celebrar”.

Las Palmas de Gran Canaria

La candidata de Unidas Podemos al Congreso por Las Palmas, Victoria Rosell, valoró la jornada electoral de forma positiva como segunda fuerza política en Canarias. “En Las Palmas y en toda Canarias parece claro que ganan las fuerzas progresistas, ese es el mensaje de la ciudadanía que tenemos que atender y que esperemos que el PSOE atienda”, introdujo la candidata Rosell. “He felicitado a Elena Máñez y ella a mí ella también”, aseguró Victoria Rosell sobre la candidata del PSOE por Las Palmas. “Creo que ambas hemos tenido un buen resultado y hemos revalidado los dos escaños que teníamos por Las Palmas y el escaño que teníamos por Tenerife”, añadió Rosell refiriéndose a Meri Pita y a Alberto Rodríguez.

Para Rosell, “el PSOE se ha beneficiado del pacto de la última legislatura y de las políticas más sociales a las que ya le ha arrastrado Unidas Podemos”. La candidata de Unidas Podemos espera que “esa herencia y ese legado no se malgasten y traicionen a la gente progresista de este país”, admitió, ante la posibilidad de un pacto con Cs. “Se ha logrado frenar a la ultraderecha”, insistió.