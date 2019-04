CCOO celebra que el TSJC falle a favor de los trabajadores de los empaquetados de plátanos

Comisiones Obreras (CCOO) ha informado de que el TSJ de Canarias da la razón al sindicato y “declara el derecho a las trabajadoras y trabajadores de empaquetados de plátanos de la isla de La Palma a cobrar la subida salarial de 2017 tomando como referencia el IPC de 2016 del 1,6%, confirmando con ello la vigencia y ultractividad del convenio colectivo”.

Los trabajadores y trabajadoras de los empaquetados de plátanos de La Palma obtienen esta victoria gracias a la demanda que impulso CCOO para que se les regularizara sus salarios conforme al IPC en tanto no hubiera acuerdo en la mesa negociadora tal como viene sucediendo. El proceso que en primera instancia la juez dio la razón a la patronal dejando en vilo a todo un colectivo dependiente de sus relaciones laborales por este convenio, fue impugnado por CCOO ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias que “ha tenido en cuenta el recurso que desde este sindicato hemos planteado y del cual hoy nos sentimos satisfechos porque se ha hecho justicia a un colectivo al que se pretende precarizar aún más arrebatándoles el convenio de aplicación, el fallo de la sentencia, contra la que cabe Recurso de Casación para Unificación de doctrina, revoca la anterior dejándola sin efecto y estima la demanda “declarando el derecho de los/as trabajadores/as del empaquetado de plátanos de la isla de La Palma a una subida del salarial para el año 2017 de un 1.6%, correspondiente a la desviación del IPC de 2016”.

Actualmente. indican que existe otra demanda interpuesta por CCOO por la subida salarial de 2018 y que “estamos a la espera de que fije fecha para la vista, ya que en el Tribunal Laboral Canario no se llegó a ningún acuerdo con las patronales que se presentaron, así mismo también está prevista una reunión de la mesa negociadora para intentar cerrar de una vez un acuerdo digno para los trabajadores y trabajadoras de los empaquetados de plátanos de la Isla de La Palma”.

Indican que “la situación de los trabajadores afectados por el convenio de Empaquetados de Plátanos de la isla de La Palma, no es muy distinta del resto del sector primario de Canarias, la mano obrera que día a día, con duras jornadas pone en marcha a todo este sector, desde CCOO hemos denunciado la postura de estas patronales a no aplicar como es debido el SMI a los que se les compensa y absorbe con otros conceptos que deben ser añadidos al mismo y no absorbidos, por ello es que estamos muy atentos a toda esta situación que están sufriendo este colectivo altamente precarizado a los que se les pretende arrebatar los derechos sociales a los que les da derecho sus convenios”. Desde CCOO advierten de que esterán “muy atentos a como se desarrollan los acontecimientos y tomaremos un papel reivindicativo de los derechos de un colectivo vital para sostenimiento del sector primario de canarias”.