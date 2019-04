“Cuando veo un comentario fuera de lugar hacia la comunidad gay no trato de atacar a esa persona, la educo”

-Usted ha sido un pionero en el deporte declarando su homosexualidad en pleno apogeo dentro de su carrera deportiva ¿Fue un valiente en aquel año 2012 o fue un temerario?

“Mucha gente me conoce no por haber dicho que yo era gay, sino por mi trayectoria dentro del boxeo aficionado, por mi buen camino como profesional, y es algo que siempre he querido reclamar, porque el colectivo gay tiene a mucha gente destacada que reclama que no la miren por su condición sexual, que se le valore por ser un buen actor o un buen director de cine, por ser un buen cantante, un buen artista, que pinte bien o mal. Eso es lo que la gente tiene que valorar, pero desgraciadamente la gente no ve eso”.

-Hubo gente que le acusó de aprovecharse de la figura de Manny Pacquiao para adquirir notoriedad cuando usted retó al filipino después de que este hiciera unas declaraciones homófobas..

“Realmente es algo que siempre digo en cada entrevista que hago. Yo no necesito tener repercusión, no necesito auge, creo que no me hace falta. No me interesa que la gente piense o que la gente diga que me aproveché de Manny Pacquiao porque no tengo ninguna necesidad de hacer eso. Mucha gente hace comentarios fuera de lugar, cosas despectivas sobre la comunidad gay, y él estuvo desafortunado en realidad, pero por ignorancia”.

-¿Fue su combate más duro ese que precisamente se libró fuera de un cuadrilátero?

“No es que fuera mi combate más duro, sí que fue una decisión muy difícil. Realmente yo estaba a semanas de casarme y no es que fuera a cometer un error, es que iba a vivir una vida de infelicidad porque no iba a estar contento conmigo mismo. No iba a ser mi vida, iba a ser una mentira, una vida de tapujos y apariencias”.

-Iba a vivir la vida ideal para los demás…

“Exactamente, me esperaba una vida por delante con la que iba a complacer a mi familia, a mis amigos, a mi equipo de trabajo. No, iba a estar toda la vida siendo infeliz, no siendo yo mismo. Ahora me siento tranquilo, salgo a la calle tranquilo, respiro mejor, vivo mejor y ese tema no trato de evadirlo, pero cuando veo un comentario fuera de lugar no ataco a la persona, trato de educarla, de enseñarle”.

-Pero realmente para usted tuvo que haber algún temor, porque enfrentarse a un rival tan complicado como la homofobia era emprender una batalla contra gente muy radical…

“Fue más el miedo que tuve por lo que podría pasar dentro del mundo del boxeo. Me importaba más mi carrera, que fuera a apagarse por yo haber salido del armario y haber enviado un escrito a los medios de comunicación comunicando cuál era mi condición sexual. Yo me dije, perderé muchas cosas, me echarán a un lado… pero cuando apreté el enter y envié el comunicado gané una vida”.

-Sí, porque la reacción que encontró fue todo lo contrario a los temores que le perseguían…

“Todo fue positivo. Siempre hay algunos que hacen comentarios negativos hacia mí, para hacerme sentir mal, pero ya nada me hace sentir mal. Que venga cualquier persona y diga, es que tú eres un joto, eres un marica, eres esto… Yo siempre le digo a todo el mundo lo mismo. No es maricón, es homosexual, es gay. No es pato, pato es un ave y yo no tengo alas. La palabra correcta es gay, es homosexual. Siempre viene alguien que te dice, mira pato, mira joto, mira maricón, mira loca… La vida personal de cada persona hay que respetarla. Yo respeto la vida de todo el mundo y quiero que a mí se me respete igual. Por ejemplo, este es un tema que muy pocas veces lo toco, pero lo voy a tocar ahora. Mucha gente se cree que porque uno es gay nos van a gustar todos los hombres. ¿A los heterosexuales no les gustan todas las mujeres, no? Muy pocas veces hablo y se lo digo a la gente, incluso a personas que me miran con miedo. ¿Por qué me miran con miedo? ¿Por qué me miran por encima del hombro? Yo no como gente, yo no te voy a hacer daño, no te voy a enamorar. La gente se cree que por ser homosexual me gustan todos los hombres que hay en el mundo. No, a ti no te gustan todas las mujeres. Tú tienes un estilo particular. Hay mucha gente que tiene ese pensamiento mal sobre el hombre gay”.

-A todo esto hay que sumarle la batalla del día a día para ser un deportista de élite…

“Este es un deporte muy sacrificado. Mucha gente lo ve sentado en una butaca, sentado tomándose una copa de vino, tranquilamente. Criticar es muy fácil, pero súbete ahí arriba, ponte un vendaje que es como un yeso, ponte unos guantes de ocho onzas que no tienen que ver nada con los de entrenamiento. Mucha gente lo ve desde un punto de vista muy fácil y esto no tiene nada que ver. Haz lo que yo hago. Levántate a las cuatro de la mañana para estar en la calle cuando todo el mundo duerme, corriendo, arriesgándote a que un coche te atropelle para acabar y marcharte al gimnasio de pesas, para que sufras una lesión que te arruine la vida. Luego vas al gimnasio de boxeo, donde te arriesgas a que en un guanteo te corten una ceja, te abran con un codo, te fractures una mano… Nosotros los boxeadores nos estamos exponiendo a muchas cosas. Cuando subimos a un ring estamos exponiendo nuestras vidas. Se han visto muchos casos y yo tengo uno en particular que me afectó mucho, porque antes de un combate mío en Las Vegas peleó un chico nicaragüense. A él lo noquearon. Yo gané mi pelea. Luego coincidimos en el mismo ascensor ya en el hotel para ir a nuestras habitaciones. Yo le dije que estuviera tranquilo que no pasaba nada. Posiblemente fui la última persona que habló con él porque lo encontraron muerto unas horas después. Se le había inflamado el cerebro. Hay cosas que la gente ve muy fácil, no solo a una lesión, recibimos golpes, la mayoría en la cabeza… La gente analiza con facilidad las cosas y te critica por no haber tirado esta mano o la otra. ¡Súbete tú y tírala!

-También encontró otro tipo de golpes de los que duelen, pero no dejan marcas físicas…

“Sí, yo escuchaba algunos comentarios cuando peleaba. Me decían marica, cuidado que lo vas a arañar, está peleando como una nena”.

-Y usted lo transformaba en energía positiva…

“Exacto, y les callaba la boca ganando la pelea. Así no tenía que hablarle, ni contestarle. Lo demostraba en el ring. De la boca para fuera salen muchas palabras, hablar es fácil, pero esas palabras hay que demostrarlas”.

-¿Encontró respeto en sus rivales?

“Sí, mucho respeto. Ellos siempre decían que en el ring no iban a pelear con una mujer, que no les importaba mi vida personal, que allí iban a pelear con un gran boxeador que estaba preparado igual o más que él para ganar el combate”.

-Hay una diferencia que marca la historia y es que Emile Griffith se declaró homosexual después de finalizar su trayectoria deportiva. Usted lo hizo posiblemente cuando estaba en activo y en el mejor momento de su carrera. Acudió a un pesaje y sorprendió al mundo cuando subió a la pesa con un calzoncillo con los colores del colectivo gay…

“Nadie sabía nada, ni siquiera los miembros de mi equipo lo sabían. Lo hice para que vieran que estaba rompiendo todos los estereotipos y todavía sigo rompiendo los estereotipos. Empecé a construir una torre fuerte contra todos esos haters, contra toda esa gente homofóbica, y rompí con todo eso. Hubo un silencio total en el pabellón presenciando ese pesaje. Nadie dijo nada, no hubo ni un grito de si era maricón o era pato… Nada. Todo el mundo se quedó sorprendido. Yo quería sentirme libre, feliz conmigo, no me importaba cualquier comentario, no me iban a cambiar mi forma de ser y de pensar ni mi decisión de declararme gay.

-Pero hay una señal en su rostro, en su gesto, que le señala como una persona absolutamente feliz en ese momento…

“Desde el primer segundo en el que envié el comunicado se despegó algo mío, algo que yo tenía guardado dentro de mí que estaba guardado desde muchos años. Fue como deshacerte de algo que pesaba mucho dentro, me liberé, eso fue lo que me pasó en ese momento. Luego, al momento tenía muchísimas llamadas y mensajes desde Nigeria, Rusia, de un montón de países que querían que les diera la primicia para explotar aquello. Pero desde ese momento el 98% de las personas, en mi país y fuera, me dan la mano y me dicen ¡te admiro! ¡eres un valiente! Hay muchos deportistas que siguen atrapados, gente que tiene miedo de la familia, de las amistades, del entorno, de la crítica, de los medios y de lo que dirá la sociedad”.

-Sí, pero su valentía y su historia fue inspiradora y, en cierto modo, pionera, porque luego llegó Jason Collins, jugador de los Brooklyn Nets de la NBA y tomó el mismo camino…

“Yo lo ayudé con ese último empujoncito que él necesitaba como atleta de alto nivel. Hablamos mucho y agradeció muchísimo que yo tomara aquella decisión que le ayudó a liberarse”.