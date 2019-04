Denuncian ‘coacciones’ a los trabajadores del albergue de Santa Cruz, que piden la mediación municipal

Una sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2018 modifica el Convenio de Intervención Social, aumentando las retribuciones que los trabajadores bajo este marco deben recibir. Desde esa fecha, los empleados del Centro Municipal de Acogida de Santa Cruz vienen negociando con la empresa gestora de este servicio, Grupo 5, la aplicación del nuevo convenio sin obtener resultados. Ayer, uno de los tres delegados sindicales con los que cuentan los 50 trabajadores de la empresa, Alberto Domínguez, hizo pública la situación de “coacciones” que, asegura, se está produciendo en el marco de esas negociaciones, pidiendo la mediación del Ayuntamiento de Santa Cruz.

“Hemos venido sufriendo todo tipo de coacciones, amenazas, exigiendo no acudir a prensa o a un conflicto colectivo para iniciar dicha negociación, cuando han sido ellos mismos los que la han solicitado”, aseguró Domínguez. Así, detalló que, en la última reunión mantenida con la empresa, “nos imponen como línea roja que para llegar a un acuerdo deben ser los tres representantes los que firmen el documento, saltándose la ley, la cual considera como suficiente una mayoría de los mismos, evitando así que haya algún tipo de demanda a nivel individual”. El representante de los trabajadores afirma que la propia empresa incluso planteó no presentarse al concurso “si no aceptamos sus propuestas”.

Ante esta situación, Domínguez pide al Ayuntamiento de Santa Cruz su mediación. El delegado recuerda que en agosto de este año finaliza el actual contrato con Grupo 5 y afirma que “la empresa podría negarse a prestar el servicio una vez concluya la concesión, dejando la gestión del centro y obligando a los trabajadores a ir al paro de forma temporal y a la espera de la nueva adjudicación para se subrogados”.

Ayuntamiento

Desde el Consistorio se refería ayer que la mediación se ha producido y que le consta que ha habido acercamiento en las posiciones de la empresa. Aun así, insiste en que se trata de un conflicto laboral que, bajo ningún concepto, pone en riesgo la continuidad del servicio. Afirma que se trabaja contra reloj para que el pliego, que recogerá la mejora en las retribuciones para los trabajadores, y la adjudicación del nuevo contrato estén listos antes de agosto. En todo caso, asegura, el servicio nunca se va a ver afectado, ya que se buscarían las fórmulas necesarias para ello.