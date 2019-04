Denuncian que el kiosco Lucas se demolió a pesar de que un fallo judicial lo impedía

El pasado miércoles, 3 de abril, el Ayuntamiento de Santa Cruz inició la demolición de los últimos antiguos kioscos que quedan en la playa de Las Teresitas, según el propio Consistorio, con la autorización judicial pertinente para hacerlo. Sin embargo, el kiosco Lucas, que fue uno de los derribados, no debió entrar en esa operación ya que, con fecha del 27 de marzo, un juzgado atendió la petición de su responsable de que se suspendiera cautelarmente cualquier acción relacionada con el kiosco. Aún así, el chiringuito fue demolido. Lucas Moreno, que durante años fue el encargado de este espacio playero, relata a DIARIO DE AVISOS, que ha denunciado tanto el precinto del kiosco, como la multa impuesta, y ahora, “vamos a denunciar que se hayan saltado una orden judicial”. Y es que Moreno ha demandado al Consistorio porque, a pesar de que todas las acciones se han dirigido contra su persona, defiende que él no es el propietario del kiosco. “Mi madre es la titular y desde el primer momento les dije que yo era un empleado más, con mi contrato en vigor, les dije que se equivocaban y no me han hecho caso”, lamentaba

Por el momento, Moreno ha tenido dos juicios y está a la espera de conocer el fallo. Desde el principio de este asunto, su abogada pidió la suspensión cautelar de las actuaciones del Ayuntamiento, incluida la demolición, hasta conocer el resultado de estos juicios. En un primer fallo se desestimó la petición, decisión que fue recurrida por Moreno, recurso que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sí consideró, revocando el auto apelado y acordando “conceder la medida cautelar de suspensión interesada por la defensa de Lucas Moreno”.

Según el fallo del TSJC, se está en el ámbito de “restablecimiento de la legalidad”, en el que está obligado a su cumplimiento al titular del bien en cuestión y no quien atienda a la clientela. Y dado que en este caso lo que se denuncia es que Lucas Moreno no es el dueño del kiosco, entiende el juez que hay margen para la suspensión cautelar solicitada hasta que se dilucide la demanda inicial de Moreno.

Desde la Ayuntamiento, ayer, el área de Infraestructuras, encargada de la demolición de los kioscos y al frente de la que se encuentra el edil José Alberto Díaz-Estébanez (CC), aseguró que “la acción municipal se ha ejecutado con autorización judicial”, asegurando que “el juzgado había desestimado su recurso (refiriéndose a Lucas Moreno)”.

El afectado tiene claro que “que no vamos a recuperar el kiosco, ni volver a la playa, pero no podemos permitir que hagan las cosas como les da la gana. Si nosotros cerramos por un orden de un juez y lo respetamos, ellos tienen la de otro que dice que no se puede demoler”, lamentó Moreno. El que fuera responsable del kiosco también se queja de que, “a pesar de que también hemos recurrido la multa, nos siguen llegando los avisos de pago y con los intereses ya va por 22.000 euros”.