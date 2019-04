Doris Borrego: “El Gobierno está beneficiando a los grandes tenedores de vivienda para que sigan especulando”

Desde que apareció esta nueva modalidad de turismo, el alquiler vacacional ha sido señalado como el culpable del brutal incremento del precio de los alquileres residenciales en las Islas. Desde entonces, la asociación canaria del alquiler vacacional (Ascav) ha tratado de defender que esta nueva forma de hacer turismo no influye en los precios y lucha porque el Gobierno de Canarias elabore un decreto que regule esta actividad y diferencie al pequeño propietario de los grandes fondos buitre que adquieren edificios enteros para convertirlos en hoteles camuflados. Un decreto que se ha convertido en una auténtica papa caliente para el Ejecutivo que, por segunda vez, ha dejado sobre la mesa el texto para abordarlo en la próxima legislatura.

-¿Es el alquiler vacacional el culpable del aumento de precios de los alquileres residenciales?

“No puedo negar que alguna incidencia en los precios ha tenido, pero es residual. Esto no lo digo yo, lo dice la propia ONU que dice que los verdaderos causantes de este fuerte incremento son los fondos buitres”.

-Entonces, si ya hay fondos buitre comprando edificios enteros para destinarlos al alquiler vacacional, ¿de economía colaborativa nada?

“Para empezar me gustaría puntualizar que Ascav defiende a los propietarios particulares que tienen una segunda residencia y la ponen en alquiler vacacional como se ha hecho durante toda la vida en las Islas, así como a los pequeños gestores locales. No defendemos…”.

-¿A quién se refiere cuando habla de gestores locales?

“Me refiero a los intermediadores locales que actúan cuando el propietario no tiene ni tiempo, ni los conocimientos, ni los idiomas para gestionar su vivienda. Es a éstos a los que representamos. No a los fondos buitre. No a los bancos. No a las grandes cadenas hoteleras. Siempre hemos defendido que la modalidad turística de vivienda vacacional es la más sostenible porque los beneficios del turismo llegan directamente al bolsillo del particular y de las empresas canarias. Además de proporcionar oportunidad de empleos, con pequeñas empresas de intermediación, de limpieza, de reforma… que han nacido y se sustentan gracias al alquiler vacacional. No somos el principal causante de la escasez de vivienda y del encarecimiento de la misma porque en Canarias hay más de 130.000 pisos vacíos que no se están poniendo en el mercado del alquiler cuando el déficit de viviendas es de 40.000. Es decir, si tan solo la mitad de los pisos vacíos salieran al mercado, el problema estaría resuelto. Si, además, a esto le añadimos que el Gobierno de Canarias lleva más de 10 años sin dedicar un solo euro a la vivienda pública, pues tenemos el coctel perfecto para encontrarnos en la situación actual”.

-¿Y cómo sugiere usted que el Gobierno saque al mercado estas viviendas, si son de propiedad privada?

“Es que hay dos cuestiones aquí. Están los grandes tenedores de vivienda, que son los fondos de inversión o fondos buitres y, por otro lado, tenemos al propietario que tiene esta segunda vivienda y no la pone en alquiler por la inseguridad que le genera. En este sentido, nuestra propuesta es que se incentive, de alguna manera, puede ser fiscalmente, a este propietario, y darle cobertura legal en caso de impagos, para que esta vivienda salga al mercado. Y, por otro lado, penalizar a los fondos buitre si no sacan las viviendas al mercado. Es más, en Tenerife tuvimos serios problemas porque se estaba ayudando a estos fondos, que tenían edificios completos dedicados a esta actividad, a acogerse a la RIC, con lo cual es muy goloso para estos grandes tenedores de vivienda”.

-¿Por qué está costando tanto sacar adelante el decreto del alquiler vacacional?

“Pues no lo sé, pero lo único que ha hecho el Gobierno es repetir una mentira muchas veces para convertirla en verdad, que es decir que somos los culpables de la subida de los precios del alquiler. Lo que ha hecho es beneficiar a los grandes tenedores de vivienda para que puedan seguir especulando. Ha faltado valentía para sacar una norma y beneficiar a la sociedad y a la economía local. Fíjese que llama especialmente la atención que en esta materia siempre se han puesto de acuerdo, PP y Podemos. Esto dice mucho. Mire, es tan sencillo como tener la valentía para hacer la diferenciación entre el particular que tiene una o dos viviendas y los que tienen edificios enteros. No es lógico que este propietario tenga que cumplir la misma normativa y pagar los mismos impuestos que un hotelero. Por eso pedimos que se haga una diferenciación sobre el modelo que queremos. Esto es como decir ahora que el pequeño comercio tiene que cerrar porque están los grandes centros comerciales. Queremos una norma clara y cumplible”.

-Bueno lo que dicen los hoteleros viene a ser casi lo mismo.

“Si es que pedimos lo mismo. Al final, parece que estamos enfrentados y lo que queremos ambos es que se regule la actividad y que los grandes propietarios, que son los que realmente les hacen daño, cumplan con las mismas condiciones. Mire, no sé que hay detrás y que intereses tiene el Gobierno, pero hay edificios completos acogidos a la RIC, que son pseudohoteles. Y ahí, Ashotel nos va a ver a su lado, porque nosotros también estamos en contra de esto”.

-¿Se la intentaron colar esta legislatura con la reforma de la ley turística?

“Totalmente. Nos la intentaron colar con nocturnidad y alevosía, a pesar de que sabían que hay sentencias en contra del TS. Mire, si esto es muy sencillo. ¿El problema es la vivienda vacacional? No, claro que no, el problema es la escasez de vivienda residencial y si hay problemas puntuales, como el Lanzarote o Fuerteventura, pongan una cuota de viviendas vacacionales, como la hay en países europeos. A nosotros, que somos los principales implicados, nadie nos ha llamado nunca para negociar o estar en una mesa de diálogo. Nadie”.