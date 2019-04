“El 26-M queremos mandar a Coalición al rincón de pensar, porque hay que mejorar la gestión y por calidad democrática”

Será, salvo monumental sorpresa en las elecciones autonómicas del 26 de mayo próximo, una de las caras nuevas del remozado Parlamento de Canarias, donde no solo se esperan 10 diputados más a los 60 de siempre, sino que también irrumpirán partidos como Ciudadanos, que en 2015 se quedó a las puertas por un sistema electoral que ha sido remozado para la inminente cita con las urnas. El trabajo llevado a cabo por Teresa Berástegui (Santa Cruz de Tenerife, 1987) como concejal del Ayuntamiento de La Laguna le otorga un voto de confianza sobre su independencia y buen criterio. En su partido se valora igualmente el desempeño de esta mujer en el siempre complicado trabajo de la Secretaría de Acción Institucional, mayor aún cuando, como es el caso, se trata de un partido de nuevo cuño.

-¿Qué resumen hace de estos cuatro años como concejal del Ayuntamiento de La Laguna?

“Lamentablemente, ha sido un mandato perdido. Hemos tenido escándalo tras escándalo. A cualquier canario le preguntas por La Laguna y te van a responder con un escándalo o con el otro, pero nadie te va a hablar de logros. Seguramente se han hecho cosas bien, que se han hecho, pero han sido muchos más los problemas, los escándalos, las imputaciones, los casos de corrupción. Al final, el resumen es que ha sido un mandato perdido, un mandato triste”.

-¿Si tuviera que quedarse con algo bueno y con algo malo de estos cuatro años en el Ayuntamiento de La Laguna?

“Si tengo que destacar algo malo sería la crispación, el mal ambiente que ha habido dentro de la Corporación, como lo hemos denunciado muchas veces y ustedes han podido comprobar cuando siguen los plenos. Ha sido un ataque constante de los unos y los otros, muy poco propositivo y bastante feo”.

-¿Y qué me dice respecto a lo bueno?

“Que ha sido una gran experiencia, porque he aprendido mucho, que hemos estado en contacto con muchísimos vecinos y que hemos vivido, no compañerismo por parte de otros grupos, porque entiendo que ha habido deslealtad institucional, pero sí ese contacto directo con los vecinos, que es lo mejor de la política municipal. Ese contacto me ha servido para crecer, no ya dentro del partido, sino que personalmente me ha servido para ver desde otro punto de vista muchas cosas”.

-¿Se alegrarán mucho en Coalición Canaria de La Laguna de que no siga en el Ayuntamiento de la Ciudad de los Adelantados?

“No sé si alegrarán o no, aunque seguro que hay alguno que no sé si se alegrará o se echará a llorar, porque en el pleno del pasado jueves la concejala de Hacienda de Coalición, que va de número 2 ahora [Candelaria Díaz], me dijo que me echaba de menos. En fin. Yo lo que echo de menos es que gestionen mejor y que cumplan con sus promesas, pero entiendo que la ciudadanía lagunera, en general, se alegrará de contar con una lagunera en el Parlamento de Canarias. Y está bien que sea así, porque La Laguna, además de ser la tercera ciudad más poblada de Canarias, siempre he pensado que, si me permite tirar para casa, debería ser la capital de Canarias. Así que es importante que esté representada en el Parlamento”.

-¿Es objetiva cuando dice eso de La Laguna?

“Sí [Sonríe]. Mi madre es chicharrera, mi padre es canarión y yo soy lagunera, con lo cual en casa todos estamos de acuerdo en que La Laguna tiene algo especial”.

-Finalmente, será la número dos en la candidatura insular de Ciudadanos al Parlamento de Canarias. ¿Es consciente de que se encontrará un escenario político similar al del Ayuntamiento de La Laguna?

“En estos cuatro años en La Laguna nuestro equipo ha aprendido lo importante que es el diálogo, y que hay que llegar a acuerdos con quienes no piensan igual que tú. Es verdad que con Coalición Canaria ha sido muy complicado, porque no están acostumbrados a no tener mayoría, pero con otros partidos sí ha sido posible, aunque hay quien me ha criticado con ello. Y le estoy hablando desde la confluencia de Unidos Podemos hasta el Partido Popular: hemos negociado con ellos, y hubo mejores y peores momentos, dependiendo del asunto de turno, pero lo cierto es que hemos demostrado que se puede dialogar. Con esa intención vamos ahora al Parlamento”.

-¿Cree que puede pasar lo mismo en la Cámara autonómica?

“Es que así ha sido en esta legislatura. En el Parlamento ha pasado lo mismo que en el Ayuntamiento de La Laguna con los escándalos. Hubo hasta una ruptura del pacto también y, al final, Coalición Canaria lo que ha hecho es sobrevivir en el Parlamento a pesar de llevar a cabo una gestión nefasta”.

-Es previsible que Ciudadanos entre en la Cámara regional, y que lo haga con fuerza. ¿Le favorece a su partido situarse en el centro político, con lo que ello supone en cuanto a capacidad de llegar a acuerdos y ser clave a la hora de formar gobierno?

“Hemos demostrado que hemos sido capaces de pactar con el PSOE en Madrid o con el PP en Andalucía, una comunidad, además, donde también hemos demostrado que los socialistas podían dejar el poder a pesar de que llevasen en el mismo tanto tiempo. Somos una fuerza de regeneración, y hay que seguir el mismo camino, porque Coalición Canaria lleva 25 años en el poder y es hora de mandarlos al rincón de pensar, para mejorar la gestión y por calidad democrática. Al final, que el mismo partido esté tanto tiempo en el poder no es bueno para la democracia”.

-¿Cabe deducir que prefiere no pactar con Coalición Canaria?

“Nosotros preferimos ganar las elecciones. Pero no vamos a engañar a la ciudadanía, y como en el caso nacional, nosotros dejamos clara cuál va a ser nuestra hoja de ruta. En Madrid no vamos a pactar con el PSOE porque Pedro Sánchez se ha tirado a los brazos de los independentistas y de Bildu. En Canarias hay que ser sinceros también: salimos a ganar, pero harán falta pactos, aunque ya no habrá más ese tripartidismo en las Islas, con el PP y el PSOE peleándose por ver con quién pacta CC. Habrá que dialogar y llegar a acuerdos”.

-Pero Ciudadanos ha dejado claro que nunca pactará con CC si su candidato está imputado, como es el caso de Fernando Clavijo en la actualidad.

“Eso está muy claro, es una de las líneas rojas de mi partido. Las instituciones hay que respetarlas, como hay que respetar las decisiones judiciales”.

-Si Ciudadanos gobierna Canarias, ¿qué tres mejoras impulsaría para las Islas?

“Canarias arrastra problemas básicos, y el principal problema es Coalición Canaria y sus 25 años de gobierno, porque son un proyecto acabado. Hay muchas cosas que hacer, y, por ejemplo, en la isla de Tenerife tenemos el serio problema de las carreteras. Alguien que viva en el Norte sabe que pasará unas seis horas al día en el coche si tiene que desplazarse al área metropolitana. No puede ser, porque el año pasado llegaron 200 millones de euros a Canarias para carreteras y, al final, no se ejecutaron. Es verdad que en Coalición Canaria le echan la culpa al Gobierno de España, como es verdad que a Pedro Sánchez se le han olvidado asuntos tan importantes como el REF, pero también es cierto que, por mucho que se luche para conseguir ese dinero, si cuando llega se queda ahí, sin ejecutar no nos sirve para nada. Luego se dan golpes de pecho porque tienen superávit, pero tenerlo así es un fracaso, pues tienes un dinero que, en realidad, no sabes cómo invertirlo. Y eso pasa en una comunidad que no está a la cabeza de todo, precisamente, sino a la cola de todo”.

-¿Qué haría con las carreteras de Tenerife?

“Ser sincera con los tinerfeños y decirles que la solución es a largo plazo, y que poner un carril más en la TF-5 no es cuestión de seis meses, sino que lleva su tiempo por las expropiaciones, licitaciones y demás”.

-¿Otros asuntos que hay que mejorar?

“La sanidad es básica, pero estamos a la cola, y cuando vas a los hospitales ves que hay gente que muere en los pasillos, y eso no es humano. Creo que hay que mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la sanidad, porque son precarias. El actual consejero de Sanidad decía que esto lo arreglaba él en poco tiempo, pero lo cierto es que ha contado con 3.000 millones de euros más y no ha sido así”.

-¿Y la tercera mejora?

“La dependencia. Al final se aprobó una ley, pero al final de la legislatura, y tenemos un embudo en los ayuntamientos. Mucho por mejorar, porque se trata de nuestros abuelos y nuestros dependientes”.

-Para finalizar. ¿Teme que Coalición Canaria intente introducir submarinos en Ciudadanos?

“Seguro que a ellos les resultaría muy atractivo, pero nosotros tenemos la suerte de contar con muy buena gente, con muy buenos equipos y con unos estatutos que nos permiten cortar de raíz cualquier actitud que vaya en contra de nuestro ideario y contra la regeneración”.