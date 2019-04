Esta desagradable experiencia y una tortilla española destapan la realidad del turismo en Tenerife

“La semana pasada pasé unos días de vacaciones con la familia en Tenerife y me encontré con una situación esperpéntica”. Así empieza el relato de Danny Salas en El Español tras una reciente visita a Tenerife. Se encontró en un local que tenía que ser típicamente canario con una encargada que no habla español, vinos, en teoría de las Islas, que no lo eran, y, sobre todo, una tortilla española con ingredientes como pimiento verde, pimiento rojo o zanahoria.

A partir de ahí, realiza una radiografía a lo que sucede con el turismo en Tenerife y se hace una pregunta: ¿dónde están los ocho millones de turistas que llegan a la Isla?

