Francisco Linares, alcalde de La Orotava: “He demostrado que la educación, la cultura y la juventud son mi prioridad”

Tras 25 años en la política municipal, Francisco Linares ha decidido seguir trabajando en este ámbito. Ha rechazado formar parte de la lista de su partido al Gobierno de Canarias y en otras ocasiones también lo hizo al Senado por una operación quirúrgica que le impidió participar en la campaña. Siempre ha dicho que el máximo honor para un político es ser alcalde de su pueblo y él lo ha conseguido. En apenas 45 días espera revalidar la confianza de los vecinos de La Orotava por segunda vez ya que tiene ganas de seguir trabajando por la Villa desde la Alcaldía.

-Son sus segundas elecciones como cabeza de lista. ¿Confía en volver a conseguir mayoría absoluta?

“Tengo el honor y a la vez la responsabilidad de encabezar la candidatura de Coalición Canaria a en La Orotava. Sería por mi parte una soberbia pensar en mayorías absolutas sin pasar por las urnas. Veremos qué pasa el 26 de mayo. Soy candidato y por supuesto que aspiro a ganar las elecciones municipales. Seguro que al igual que los demás cabezas de lista. Después será el voto de la ciudadanía el que ponga a cada partido y a cada candidato donde la democracia y la libertad de voto de las urnas quieran”.



-¿Le pesa que Juan Dóniz no vaya en la plancha?

“A una persona del calibre profesional y político de Juan Dóniz, cualquier candidato quisiera llevarlo en su equipo. Me pesa no solo en el plano político, sino también en el personal, pero las decisiones personales se acatan y se respetan. Entendí perfectamente que después de varias décadas dedicadas a la municipalidad haya decidido poner fin a este ciclo de su vida. Los políticos también tenemos familia y en este momento, para mi amigo Juan esa es la prioridad. Creo que personas como él son necesarias en política. Me consta que hasta la oposición valora su trabajo en el área económica del Ayuntamiento, que ha sido impecable y ejemplar”.

-¿Su ausencia puede afectar el resultado electoral de CC?

“Sinceramente creo y espero que no. Todos somos necesarios, pero por suerte nadie es imprescindible, ni Juan, ni yo, ni nadie. Las decisiones personales se tienen que respetar y eso es lo que hemos hecho todos, además de agradecerle su trabajo durante tantos años. Juan Dóniz representa el manual perfecto del buen, eficaz y leal concejal”.



-Juan Dóniz apostó que sin él CC sacaría 13 concejales, uno más que en este mandato. ¿Cree que podrá obtener ese número?

“Unas elecciones municipales son algo más que aspirar a un número de concejales. Francamente no lo sé, tampoco me lo planteo ni me preocupa, que las urnas hablen desde la objetividad y la libertad. Veremos la noche del 26 de mayo. Más que cuántos concejales somos, lo verdaderamente importante es que la vecindad apruebe y ratifique a gestión de mi equipo de gobierno durante estos cuatro años en las urnas. No cabe duda que aspiramos a ganar las elecciones y como cualquier otro partido político, también aspiramos a sacar el mayor número de concejales posibles”.

-¿Se atreve a vaticinar los resultados el 26-M?

“No, soy muy malo haciendo pronósticos. Ya veremos que pasa”.



-¿Por qué renunció a ir en la lista al Parlamento de Canarias?

“Sinceramente me lo pensé cuando Fernando Clavijo me ofreció ir como número 2. Después de reflexionarlo, decidí renunciar a dicha propuesta y asumir con carácter de exclusividad ser candidato a la Alcaldía de La Orotava. Si tengo el apoyo de las urnas quiero ser alcalde a tiempo completo. El municipio tiene suficiente entidad y trabajo para que me dedique a la Alcaldía sin compatibilizarlo con ningún otro cargo público. Sería faltar al respeto a los vecinos presentarme para ser alcalde y después pasar la mayoría del tiempo fuera del municipio, desempeñado otras labores políticas. En la política y en la vida hay que ser serio y yo lo soy. Si salgo elegido alcalde de la Villa, los vecinos me tendrán como siempre he hecho: con entrega total, absoluta y exclusiva”.



-¿Seguirá con el mismo cargo en el partido?

“Mi mandato como Secretario Insular de CC de Tenerife finalizará el próximo año, ahí celebraremos el congreso insular y ya veremos qué pasa cuando se conforme la nueva Ejecutiva 2020-2023. Por ahora estoy centrado junto con mi Ejecutiva en llevar las riendas del partido en Tenerife desde la coherencia y la unidad. Eso creo que nos hace fuertes”.

– Han sido cuatro años convulsos para CC, el caso Grúas, en el que está inmerso el presidente del Gobierno, las primarias en el Puerto de la Cruz, la moción de censura en Icod de los Vinos, la petición de dimisión del alcalde de Tacoronte y la salida de dos concejales de su grupo de gobierno por discrepancias con él. ¿Espera que en mayo los nacionalistas recuperen la confianza que perdieron en las últimas elecciones en ayuntamientos claves como Puerto de la Cruz, Los Realejos, Tacoronte o Icod de los Vinos?

“Han sido cuatro años de mucho ruido mediático, muchas denuncias políticas y muchos rencores personales y considero que así no se hace política. Una vez las urnas hablen y nos ponga a cada uno donde nos toque, tenemos que intentar colaborar y sumar esfuerzos para impulsar los asuntos municipales, insulares o regionales. El ruido, las denuncias judiciales y los insultos solo contribuyen a que la política sea cada vez peor vista, y origina que tengan cabida los extremismos y populismos de izquierdas o de derechas, los cuales normalmente construyen poco y originan enfrentamiento en la sociedad que no conducen a nada. Estamos ilusionados de recuperar la alcaldía en varios municipios que en 2015 perdimos por un puñado de votos, ahora vamos a por ellos”.



-¿Cuáles serán sus prioridades el próximo mandato?

“Tenemos un programa electoral de gobierno ambicioso y posible de realizar. Son casi 400 líneas de acción las cuales marcan un compromiso con la sociedad civil del municipio y si contamos con el apoyo de las urnas, lo haremos posible durante el mandato 2019-2023. Las líneas básicas vienen marcadas por la sostenibilidad, el crecimiento demográfico mesurado, la potenciación del sector primario, la educación, la cultura, el deporte, la juventud, la formación y el desarrollo de un turismo de calidad. Las obras son importantes pero las personas lo son más aún. Asfalto y puntos de luz sí, pero, como siempre he hecho, priorizaré las becas para los estudiantes y las ayudas a las AMPAS, las subvenciones para el deporte base, la inversión en las escuelas municipales como la de Música y Danza, y los programas de formación para los jóvenes. Creo que soy un alcalde que he demostrado, no con palabras sino con hechos, que la educación, la cultura y la juventud son una prioridad. Si sigo al frente de la Alcaldía de La Orotava serán mi prioridad absoluta”.



-¿Eso significa que si sale elegido seguirá llevando las áreas de Educación y Cultura?

“Esperemos a que las elecciones pasen, se conforme el nuevo pleno municipal y después de eso tomaré las decisiones oportunas; ahora bien, si decido quedarme con algún área, serán las de Educación y Cultura. Es lo que más me gusta y además creo que es donde más sumo política y personalmente”.



-¿El Plan General de Ordenación será por fin una realidad el próximo mandato?

“Por supuesto que sí. En el primer semestre del próximo año tendremos aprobado el nuevo Plan General de Ordenación. Será un potente instrumento de trabajo y una excelente oportunidad de futuro para las nuevas generaciones de villeras y villeros. Supondrá un giro de 180 grados con respecto al de 2004. Habrá más verde y menos cemento, más sostenibilidad y menos consumo de suelo urbano, habrá un nuevo modelo de una Villa de La Orotava del siglo XXI”.



-En los presupuestos de este año se dejó una partida de 100.000 euros para adquirir la Cueva de Bencomo. ¿Los técnicos ya han establecido el justiprecio de la parcela?

“Estamos en ello y además aseguro que la compraremos y alcanzaremos un acuerdo satisfactorio para las dos partes. Las Cuevas de Bencomo son un patrimonio para La Orotava, para Tenerife y para Canarias. Y como Ayuntamiento responsable, vamos a comprar la parcela donde están ubicadas. Es parte de nuestra historia como pueblo y como raza y debe formar parte del patrimonio municipal”.

-¿Siguen las conversaciones con los propietarios?

“Siguen y no pararán hasta que lleguemos a un acuerdo y estoy seguro que lo alcanzaremos. Emplearé en ello todo mi esfuerzo y además estoy seguro que es una apuesta conjunta de toda la Corporación”.



-Ya se ha finalizado el proceso administrativo de la compra y abono económico de la adquisición del solar del antiguo teatro Atlante a una entidad bancaria y se ha limpiado el lugar. ¿No se está alargando mucho el concurso de ideas para decidir el futuro que tendrán los terrenos?

“Hace tan solo unos meses que este solar es público. Ha costado muchos años de esfuerzo y dinero público para poderlo adquirir. Por fin es patrimonio municipal. Será la futura Corporación la que decida qué se haga con esta parcela, ubicada en el centro de la Villa. Se deberá abrir un proceso de participación ciudadana y un concurso de ideas”.

– ¿Qué se ha hecho en los últimos cuatro años en el paraje protegido de El Rincón además de asfaltar calles y colocar luminarias en algunas vías?

“Durante estos cuatro años hemos celebrado más de 20 reuniones del Consorcio de El Rincón y hemos hecho varias cosas. Entre ellas, adjudicar una partida económica anual por parte de las administraciones públicas; un estudio de movilidad para la zona; se ha elaborado un plan de señalética global que se tendrá que desarrollar en los próximos años; se ha redactado el proyecto para la repavimentación integral de la vía de acceso a las playas; se ha comenzado el proceso de licitación para la revisión del Plan Especial; se han organizado visitas educativas guiadas con los escolares del municipio; se ha aprobado un logo representativo de El Rincón; se ha sacado a concurso la obra de la escalera de Los Patos, que se adjudicará la próxima semana; se han colocado nuevas luminarias al Camino La Cisterna; y se ha asfaltado el Camino Provincia. Me siento satisfecho que después de una paralización de más de 20 años, hayamos sabido trabajar en equipo, propietarios, ecologistas, vecinos y administraciones. Hemos dejado marcado el camino para el futuro”.

-Si vuelve a ser alcalde, ¿le gustaría terminar el mandato 2019-2023 consiguiendo la declaración de Patrimonio Mundial de la Unesco para la Villa?

“Para eso trabajaremos sin tregua y con firmeza, pero no como éxito personal, que no lo es, sino como un éxito de los vecinos y las vecinas del municipio, que se lo han ganado con el trabajo, esmero y cuidado de su pueblo durante siglos de historia”.



-¿Para cuánto los aparcamientos de Lercaro?

“Está en proceso de licitación en el Cabildo de Tenerife, tiene proyecto y ficha financiera cerrada y en unos meses comenzará la obra”.



-¿Se prevé habilitar alguna parcela más como parking público?

“El nuevo Plan General contempla nuevas parcelas que podrían ser utilizadas para este fin en el futuro”.



-¿Qué le pareció que el Cabildo promocionara en Twitter el mirador de Humboldt que lleva años cerrado y en medio de una polémica judicial?

“Una anécdota. Trabajo para que el nuevo concurso del mirador salga cuanto antes y se pueda abrir para el turismo y el público en general. Por cierto, solo sacaremos a concurso público la parte alta del mirador, la parte baja se quedará para uso reservado y ser utilizado como Centro de Interpretación de las Cuevas de Bencomo”.