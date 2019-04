Haroldo Martín, alcalde de La Victoria: “Un túnel entre La Victoria y Güímar reduciría los atascos en la TF-5”

Haroldo Martín tomó posesión como alcalde a comienzos de febrero de 2016, tras la moción de censura presentada por CC y el concejal del PP Leo García para desbancar a su excompañero de filas Fermín Correa tras ocho meses de gobierno. Según Martín, cuando asumió, el Ayuntamiento tenía una deuda con los proveedores de 1,5 millones que a 31 de diciembre del pasado año prácticamente se saldó. “Hoy podemos decir que el Consistorio cumple con todos los parámetros exigidos, tiene capacidad de crédito, un remanente de tesorería en torno a los cuatro millones, y por lo tanto creo que hemos hecho un buen trabajo”, recalca.

– ¿Espera que los vecinos lo reconozcan en las urnas?

“Sí, pese a que no son cosas visibles, como puede ser una obra, espero que sean conscientes de las dificultades económicas que hemos pasado, a la que nos hemos enfrentado y que aún así hemos sido capaces de sanear las arcas municipales y además, bajar el paro, que era un reto importante que teníamos”.



-La Fiscalía le pidió 10 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación administrativa, ¿confía también en quedar sobreseído?

“Tengo fe en estar sobreseído porque es algo en lo que no intervine para nada. Este juicio ya se celebró, se ha vuelto a reabrir y desconozco cuáles son las razones, ya que creía que estaba zanjado. Vamos a ver cuál es el veredicto final. Lo que los jueces dictaminen habrá que asumirlo, pero en principio no temo nada, porque todo lo que he hecho, lo he hecho conforme a la ley y a los informes favorables que tenía en cada momento”.

-¿La depuradora comarcal ha sido el principal caballo de batalla de este mandato?

“No, ha habido muchos importantes para el municipio que ahora mismo están en fase de desarrollo, que pueden dar un vuelco importante a La Victoria, muchísimos millones de euros comprometidos para invertir y algunos de ellos ya han ingresado en las arcas municipales. Nos jugamos mucho en La Victoria en el próximo mandato”.

-¿No le pareció un fracaso que solo hayan asistido apenas unas 200 personas a la manifestación convocada por el Ayuntamiento para decir ‘no a la depuradora’?

“Hay que tener en cuenta el momento en el que se desarrolla y el horario. Un viernes a las cuatro de la tarde no era la mejor opción, sobre todo para las personas que trabajan, pero entiendo que tiene el apoyo suficiente. Allí estaban representados todos los colectivos sociales y culturales del municipio”.



-Este asunto lo enfrentó con el alcalde de Santa Úrsula, porque usted dijo que creía que debía ir allí. ¿Ha podido hablar con Juan Acosta?

“Por supuesto, y las relaciones siguen siendo muy buenas. Yo nunca doy la espalda a ningún problema, creo que hay que tratarlos de frente y aclararlos. A mí me pedían en las alegaciones que tuve que hacer que diera una alternativa que no fuese con mayores costes ni tuviera otros problemas añadidos y dí esa. Quedaría en el límite del barranco, entre ambos municipios, solo que del lado de Santa Úrsula, que tendría menos afecciones, porque aquí está junto a una urbanización y un núcleo de vecinos considerable”.

-¿Cómo funciona el pacto de gobierno con el PP?

“A partir de esa moción de censura hay un punto y aparte. Todo ha ido sobre ruedas, ha habido un entendimiento perfecto, coordinado entre todas las áreas y no ha habido colores políticos sino un grupo de gobierno que trabaja por y para La Victoria. Y eso se lo tengo que agradecer al concejal del PP que apoyó esa moción de censura”.

-¿Sigue defendiendo la idea de un túnel entre La Victoria y Güímar para reducir los atascos en la autopista del Norte (TF-5)?

“La verdad es que no se me ha quitado de la cabeza. No es descabellado, hoy se hacen obras en Europa hasta debajo del mar, por lo tanto, no tendría dificultades abrir un túnel de determinadas dimensiones. Creo que es una solución acertada y me gustaría que en algún momento el Cabildo de Tenerife se haga eco de esta demanda y realice un estudio serio de esta posibilidad, que he puesto sobre la mesa en algunas reuniones, porque sería una solución a los atascos en la TF-5”.