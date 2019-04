Javier Abreu: “En la vida, y más en la vida política, nada ocurre por casualidad”

El consejero delegado de la empresa pública de vivienda de La Laguna (Muvisa), Javier Abreu, denunció ayer a DIARIO DE AVISOS la casual subvención nominativa de 50.000 euros concedida por el consejero de Empleo del Cabildo de Tenerife y número tres en la lista de Coalición Canaria (CC) a la Alcaldía de La Laguna, Leopoldo Benjumea, al sindicato Comisiones Obreras (CC.OO) el pasado 28 de marzo, un día antes de la asamblea de los trabajadores de Muvisa. Una semana más tarde, el citado sindicato emitió un comunicado muy duro contra la gestión del nuevo consejero delegado, en el que hablaban de un supuesto “acoso injustificado” hacia los trabajadores por parte del nuevo responsable de la sociedad.

Javier Abreu aseguró que “dos más dos siempre son cuatro y que a cada uno se le conoce por sus andares”, en clara alusión a las supuestas prácticas de CC. Abreu continuó tirando de ironía al afirmar que “en la vida, y más en la vida política, nada ocurre por casualidad”, y profundizó remarcando que “no es casual que quien conceda la subvención es el número tres de la lista de CC al Ayuntamiento de La Laguna y consejero del Cabildo, como tampoco es casual que se dediquen solo a insultar y a descalificar, y no a dar explicaciones”, remarcó. Además, según el consejero delegado de Muvisa, “si se concede por medio una subvención, no hay que ser muy listo para ver cuál es el objeto de la misma, no el fondo del asunto, que es loable, pero dos más dos siempre son cuatro”, concluyó.

Por su parte, el portavoz de XTF-NC en el Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, aseguró ayer a este periódico que le llama poderosamente la atención “el entrecruzamiento entre una subvención nominativa, que no figuraba en el Presupuesto del Cabildo de 2019, que ha requerido una modificación del propio presupuesto insular, y la colaboración en tiempo real de CC.OO en el contraataque de Coalición Canaria contra la nueva dirección de Muvisa es llamativa”. La nueva dirección de la empresa municipal de vivienda, según afirmó también el presidente del Consejo de Administración de Muvisa, “lo único que está haciendo es clarificando la caótica situación y los datos escandalosos que hemos comprobado sobre la utilización de Muvisa por parte de CC para fines marca de la casa”.

La subvenciones nominativas, es decir, a dedo y sin libre concurrencia, han sido puestas en duda por parte del interventor general del Cabildo, Antonio Messía de Yraola, en repetidas ocasiones, ya que ha realizado una serie de informes en los que advierte a los responsables públicos de la Corporación insular de que, aunque estas ayudas directas se contemplan en la Ley 38/2003 General de Subvenciones, no pueden ser llevadas al extremo.