José Antonio Valbuena: “Resulta insultante que el Gobierno de Canarias no se tome en serio la lucha contra la pobreza”

Lleva como equipaje su amplia experiencia en las administraciones locales, especialmente en el Cabildo de Tenerife. José Antonio Valbuena (La Laguna, 1973) tiene muy claro la importancia de la cita del próximo domingo con las urnas, y en consecuencia anima a la ciudadanía a depositar su voto este 28 de abril.

-¿Le ha resultado extraña la coincidencia de una campaña electoral con la Semana Santa?

“Evidentemente, la Semana Santa ha hecho que esta campaña sea distinta. Hemos tenido ese parón el jueves por la tarde hasta el pasado lunes, prácticamente. Ha sido una campaña claramente dividida en dos partes. Una, durante la Semana Santa, más tranquila. Y otra, esta semana, en la que hemos recuperado esa intensidad perdida y que hemos dedicado a los encuentros con la ciudadanía, con colectivos, para trasladar nuestro mensaje con vistas al próximo domingo. En resumen, el parón ha hecho que hayamos apretado el ritmo en estos últimos días”.

-¿En estos días que le quedan, a qué municipios está dedicando los últimos esfuerzos?

“Los dedicamos, en general, a buena parte de la Isla, pero es verdad que estamos muy centrados en el área metropolitana. Nos jugamos mucho. Tradicionalmente, en el área metropolitana ha sacado buenos resultados el PSOE. En el sur de la Isla también hay presencia, pero ahí hay una base más asentada de voto socialista, vinculado a nuestros alcaldes. Por eso nos centramos en Santa Cruz, en La Laguna, para movilizar ese electorado, que siempre nos ha respondido bien en las elecciones generales. Tanto en una ciudad como en la otra el resultado de los socialistas en las generales siempre es mejor que en las locales, así que nuestra tarea es movilizar ese voto fiel”.

-¿Le preocupa que desde el CIS a otras encuestas, pasando por los sondeos y demás, dan ventaja al PSOE, aunque sea dentro de la dispersión actual del voto?

“Nos preocupa muchísimo que esas encuestas nos lleven a una falsa euforia, porque con las encuestas solo no vamos a gobernar. No se recuentan opiniones en la noche del 28 de abril, sino votos. Por tanto, lo que queremos es que todas aquellas personas que ven las encuestas con optimismo e ilusión para que cambien las cosas no duden en transformar ese optimismo en forma de voto. Si no van a votar, las encuestas no servirán de nada y lo que sucederá es lo ocurrido en otros países. Nadie pensaba que fuera a ganar Trump y ganó, como nadie pensaba que fuera a salir el brexit y salió; nadie creía que en Italia tuvieran un ministro de ultraderecha y, al final, lo tienen. Las encuestas marcan tendencia, pero luego hay que confirmarla en las urnas, porque si no en España nos pasará como en esos países. Los que quieran que gane el PSOE tienen que ir el domingo a votar y coger las papeletas de los socialistas, y en la del Senado marcan tanto la casilla de mi compañera Olivia Delgado como la de mi nombre”.

-¿Le ha beneficiado al PSOE quedarse en el centro del espacio político?

“El espacio político está marcado por lo que hacen Casado y Rivera [los candidatos del PP y de Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno de España] para parecerse más a Vox. Los partidos de derecha han visto que se les están yendo votos hacia la ultraderecha, y eso ha hecho que su discurso se haya radicalizado bastante. No diría que nosotros nos hayamos centralizado, porque en estos 10 meses hemos demostrado que se puede hacer políticas de izquierda con estos presupuestos”.

-¿Podría citarme algunos ejemplos?

“Hemos recuperado prestaciones sociales para desempleados mayores de 52 años, hemos demostrado que era posible subir el salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros, hemos demostrado que era posible incrementar el número de becas en 2019, que se podía recuperar para los que se ocupan de personas dependientes esa cotización a la Seguridad Social con cargo a la Administración General del Estado… Por eso, porque hemos demostrado en estos 10 meses que se pueden llevar a cabo políticas de izquierda, llegamos a estas elecciones perfectamente reconocibles. No por lo que decimos, sino por lo que hemos hecho en estos 10 meses de gobierno. Somos un partido de izquierdas que quiere progresar y avanzar en derechos sociales para todos los españoles”.

-¿Y en Canarias?

“Lo mismo. Hemos conseguido desbloquear los grandes temas para Canarias”.

-¿Qué nos jugamos el 28 de abril, el próximo domingo?

“Que sumen las derechas y gobiernen o darle la confianza al PSOE para gobernar sin ningún tipo de pacto, en solitario como en ocasiones anteriores, pero sin que eso nos impida pactar los distintos temas con unos y otros”.

-¿Con cualquiera?

“No. Evidentemente, con Vox no. Y eso deberían tenerlo claro en el resto de fuerzas políticas. Me hace gracia cuando desde Ciudadanos nos preguntan si vamos a pactar o no con Podemos, cuando ellos son incapaces de reconocer que lo que quieren es repetir sus pactos de Andalucía. Ellos ponen Andalucía como ejemplo, cuando lo que han hecho es apuntalar con la ultraderecha su política de grandes recortes. Insisto en que tenemos dos escenarios posibles. Un país que crezca en derechos durante una legislatura que considero será histórica, porque se podrán alcanzar los mayores logros sociales. Por eso quiero ser senador, para contribuir a ello, pero si ganan las tres derechas quiero también ser senador para poner coto a esos recortes que harán”.

-El Gobierno de Canarias, que es de Coalición Canaria, sostiene que durante esos 10 meses se ha maltratado a las Islas desde el Ejecutivo central. ¿Qué responde al respecto?

“Que no ha sido así. Desde Coalición Canaria, Fernando Clavijo, Rosa Dávila y toda esa cohorte a su alrededor lo único que han hecho durante estos 10 meses es llorar y patalear. Cada vez que se reúnen lo que hacen es buscar excusas sobre por qué no salen las cosas. Pero los datos están ahí, y en estos 10 meses hemos puesto sobre la mesa 10 millones de euros para estructuras de saneamiento, 76 millones para un plan específico de vivienda para Canarias, 42 millones para un plan integral de empleo para Canarias, nada menos que 1.000 millones de euros para un convenio de infraestructuras hidráulicas y otros 1.000 millones para carreteras. También hemos desbloqueado el REF y el Estatuto, y eso lo hemos hecho los canarios, los diputados y senadores canarios del PSOE. Porque mientras Ángel Víctor Torres estaba hablando con el ministro Ábalos o con la vicepresidenta, Carmen Calvo, para desbloquear el convenio de carreteras, Fernando Clavijo y Rosa Dávila trajinaban para que ese convenio no saliera adelante, porque les interesaba que no se firmase. Creo que hace tiempo que los canarios se dieron cuenta de que en Coalición Canaria se dedican a quejarse, pero debajo no hay sustancia, porque han sido incapaces de invertir 800 millones de euros el año pasado, por citar un ejemplo. La realidad es tozuda”.

-Quisiera saber de sus propuestas sobre dos temas que, como mínimo, son a medio plazo. El primero es el cambio climático, ahora que se reactivan los movimientos sociales en los países de nuestro entorno sobre la sostenibilidad del planeta.

“La sostenibilidad y el socialismo son sinónimos, no se puede hablar de una cosa sin la otra. En el PSOE hemos ideado un plan contra el cambio climático con tres pilares. El primero es una ley contra el cambio climático, de la que ya se aprobó el anteproyecto y cuyo principal objetivo es que en el año 2040 seamos un país neutro de emisiones de carbono. El segundo es un plan integral de economía y clima para movilizar 250 millones de euros (47 de ellos de los fondos públicos) y generar 300.000 puestos de trabajo en torno a la economía verde, abriendo camino para un cambio de modelo económico hacia otro mucho más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Y el tercero, pero no menos importante, es una transición justa, porque hay un sector de la población más vulnerable a ese cambio en el modelo energético y necesitan que se les ayude y se les apoye. Por eso, en ese tercer pilar no solo se incluyen los bonos sociales eléctricos en el caso de la Península, sino también un paquete de ayudas para que las familias puedan adaptar sus viviendas hacia un consumo más bajo de emisiones de carbono y con más renovables, de manera que ninguno se quede por el camino. ”.

-Ustedes han terminado con el llamado impuesto al sol.

“Así es. Además de esos tres pilares, hay un paquete de medidas, como esa de suprimir ese impuesto al sol, pero también ayudas para mitigar los efectos de la eliminación del diésel, para poder adquirir vehículos eléctricos… En definitiva, el PSOE aspira a que España se sitúe a la cabeza de la Unión Europea en la lucha contra el cambio climático, y así se demuestra en las administraciones públicas donde hemos gobernado”.

-El otro tema inexcusable, tratándose de Canarias, es el de la pobreza. ¿Cómo afrontaría este drama social?

“Es insultante que el Gobierno de Canarias no se tome en serio la lucha contra la pobreza, porque Canarias está por encima del 40%. Antes estábamos en la cola junto a Extremadura y Andalucía, pero ahora somos los últimos. Por eso digo que es insultante que Clavijo y compañía pidan para obras, pero no para luchar contra la pobreza. Felizmente, no hará falta que ellos lo pidan, porque nosotros, los socialistas nos estamos preocupando y ocupando, con un plan integral de reducción de la pobreza a nivel estatal cuyos máximos beneficiarios serán los canarios. Queremos instalar el salario mínimo vital para que ese 40% de la población canaria pueda evitar que sus hijos queden atrapados en esa dinámica, como también queremos seguir subiendo el salario mínimo interprofesional. Y también aquí los canarios van a ser los más beneficiados de todo el país, porque aquí, lamentablemente, también tenemos los salarios más bajos. Eso a nivel estatal, porque también esperamos aprobar planes específicos de lucha contra la pobreza en el Archipiélago”.