José Carlos Alberto: “Ya está bien de que los políticos usen los poderes de la democracia con fines partidistas”

-Se me hace difícil verte ejerciendo de director de la Económica.

“Pues yo estoy encantado. Entre otras cosas porque tenemos acaso la mejor biblioteca de la Ilustración. Lo último que hemos recogido ha sido el legado de don Luis Álvarez Cruz, en cuya biblioteca había, incluso, un manuscrito de Viera y Clavijo”.

-¿Echas de menos la universidad?

“Todo tiene su época. Yo acabé la mía, tanto como profesor como en mi etapa de rector, en las que conté con excelentes colaboradores”.

-¿Recuerdas cuando te publiqué unas declaraciones apócrifas, nada más ser elegido?

“Te salvó el hecho de que, más o menos, sabías lo que iba a decir, pero te delató una frase que no era mía, sino del profesor Amador Schuler: que iba a ser “el rector de todos”. Fuiste un osado, pero no te lo tengo en cuenta”.

-Es que no te encontré, José Carlos; y yo tenía que cerrar el periódico.

“Bueno, eso queda ya muy lejos”.

-¿A quién consideras tu maestro como médico?

“Al profesor Botella Llusiá, de quien fui ayudante en la Complutense. Luego me mandaron para acá, junto al profesor Parache, un gran profesional de la medicina y una excelente persona. Su padre también fue un gran ginecólogo, jefe de servicio de la Maternidad madrileña de O’Donnell. El profesor Hernández Perera fue quien nos trajo a Parache y a mí, en los tiempos iniciales de nuestra facultad”.

-Con el doctor Parache tuviste alguna discrepancia.

“Yo sólo hablo de lo positivo y de Javier Parache sólo puedo decir cosas buenas”.

-¿Cómo te planteaste aceptar la dirección de la Real Sociedad Económica de Amigos del País?

“Pues no fui yo quien la busqué. Me estaban esperando en una mesa, para cenar y para proponérmelo, Andrés de Sousa, Nelly Rancel y Raquel Díaz. Y acepté”.

-¿Y te arrepientes?

“No, qué va, estoy encantado. Me quedan dos años de mandato y estamos llenos de proyectos. Sobrevivimos con 139.000 euros al año y eso que un 80% de esa cantidad se va al capítulo de personal”.



(Tiene un chalé en Guamasa, donde vive. Un chalé que tenía piscina. Como en Guamasa no hay quien se bañe en una piscina, ni en invierno ni en verano, si no está climatizada, acabó llenándola de tierra y plantando encima un jardín, que le quedó precioso).

-Tú ejerces como especialista en reproducción asistida. ¿Cómo resuelven ustedes en España lo de la elección de sexo y el asunto de los vientres de alquiler?

“Tenemos una legislación avanzadísima, que data del Gobierno de Felipe González. La elección de sexo está prohibida por ley, excepto para prevenir el cromosoma que permite alguna enfermedad transmitida. Y el vientre de alquiler, tampoco lo permite la legislación española. Hay otros países, como Ucrania, que sí. Pero repito que nuestra legislación en la materia es acaso la más progresista del mundo”.

-Fuiste consejero de Educación en la Junta Preautonómica. ¿Cómo recuerdas aquellos tiempos de la Transición?

“Creo que hicimos un buen papel, establecimos algunas bases de trabajo necesarias, logramos la concordia y trabajamos con honradez todos los partidos. Quiero decir, para que quede claro, que yo nunca he pertenecido a Coalición Canaria, como se cree. Otra cosa es que simpatice con una determinada opción política, pero siempre desde mi propia independencia. En esta Junta, entre otros, llevó a cabo un gran papel mi gran amigo Paco Ucelay, tristemente fallecido. Con él se fue un extraordinario político”.

-Elige, por favor, y te pido el ímprobo esfuerzo, un parlamentario entre Ana Oramas e Iceta.

“Hombre, no me fastidies. Ana Oramas es una buena parlamentaria y últimamente Iceta no dice sino memeces. Ahí tienes lo de dar la independencia a Cataluña si lo pide el 65% de los catalanes. En el propio PSOE lo están poniendo bonito”.

(Su móvil no para de sonar. Su esposa llega esta tarde de Cabo Verde, a donde ha viajado en visita profesional. Tiene que asistir a una presentación en la Económica y a una conmemoración de la Tuna de Medicina en el Club Oliver. También ha sido José Carlos Alberto presidente de un club rotario).

-Perdona la pregunta. ¿Masón?

“No; además creo que los masones no contestan a ese tipo de curiosidades”.

-¿Y cómo ves, o cómo desearías ver, a la Económica bajo tu dirección?

“Pues como un centro de debate de la sociedad civil. Cuanto más se debata, mejores conclusiones podrán sacarse. Además, ya está bien de que la gente use los poderes de la democracia con fines partidistas, porque eso es un fraude a la propia democracia. La Económica es una institución abierta, al servicio exclusivo de la sociedad tinerfeña y canaria. De toda, no de una parte. Yo quisiera que cumpliera, para esta comunidad, el mismo papel del Club Siglo XXI madrileño, que realizó una labor extraordinaria en torno a la discrepancia, a la tolerancia y al propio debate sobre España”.

-¿Repetirás en el cargo?

“No puedo; otras personas recogerán el testigo”.

-Por cierto, pronto habrá elecciones a rector de la Universidad de La Laguna.

“Sí, y por primera vez se presentan sólo tres mujeres”.

-¿Tienes una candidata favorita?

“Sí, pero no te lo voy a decir. Las tres son perfectamente capaces de hacer un buen papel en el rectorado”.

-¿Martinón?

“Ha hecho el suyo”.

(Nos estamos regando -por dentro- con un estupendo vino, una marca representada por Jeanette Ramos, hija de Mariano Ramos, propietario de Los Limoneros. Nos ofrece el rosado, pero el doctor Alberto prefiere el tinto, que está exquisito)

-¿Te queda tiempo, entre la consulta y la Económica?

“Bueno, sí, sí me queda. A mi edad no me apetece ocupar todas las horas del día, necesito el ocio, tomar el aire y respirar. También mis cuatro hijos precisan a veces de alguna plática, pero sin pasarme. Los hijos siempre están presentes en la vida de un padre”.

-¿Tú ves a Pedro Sánchez gobernando España otra vez?

“Ojalá que no. Yo creo que ese hombre no es completo. No se aclara, hoy dice una cosa y mañana la contraria. No creo que sea la persona idónea”.

-Supongo que todavía te queda la satisfacción del acierto profesional.

“Claro, y más en una especialidad como la reproducción asistida, en la que puedes hacer feliz a tanta gente. Ver rostros felices es un premio para los médicos, porque significa que médico y enfermo han alcanzado sus objetivos”.

-Pues que siga la racha, amigo.