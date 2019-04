José Carlos Diez, economista: “Canarias tiene un modelo turístico basado en la turoperación, y es peligroso”

El economista José Carlos Díez participó en una nueva edición de la serie Diálogos para el Desarrollo, organizada por Management Activo con el patrocinio de Yoigo Empresas, Crédito y Caución, y Bankinter, donde analizó la situación económica de las Islas y dejó bien claro que el Archipiélago debe apostar ya por la tecnología y la innovación para diversificar su potencial a sectores como el de las renovables, y “no depender tanto del turismo, especialmente del turismo lowcost, muy vinculado a la turoperación. Es más, en su opinión, las Islas deberían aspirar a estar próximas a la autosuficiencia en el año 2030. Durante una entrevista concedida a DIARIO DE AVISOS, Díez, que participó en la redacción de la ponencia económica del PSOE, que después abandonó por diferencias con Pedro Sánchez, también analizó las propuestas económicas de los principales partidos políticos para las elecciones del 28 de abril.

-Insiste en que Canarias no solo puede vivir del turismo. ¿Qué ha pasado? ¿Nos hemos confiado en que el turismo siempre va a marchar bien?

“Canarias ha llegado ya a un techo de ocupación. El año pasado rondó los 16 millones de turistas, es decir, plena ocupación, pero están en una tasa de paro del 20%. Por lo tanto, es evidente que algo no se está haciendo bien. Habrá que cambiar cosas, ¿no? Hay que mejorar la calidad turística, es decir, el volumen de ingresos por turista y día, y mejorar el empleo y los salarios, para bajar la tasa de paro. El entorno que estamos viendo a nivel internacional es muy complicado y para una economía como la canaria, que depende tanto del turismo europeo, no es una buena noticia. Por ello, creo que es el momento de intentar la diversificación a otros sectores con el aprovechamiento de todas las potencialidades que ofrecen las Islas, entre ellas su localización estratégica con África, un continente que, por cierto, está empezando a crecer. Es el momento de buscar alternativas al petróleo. ¿Dónde puede Canarias buscar estas alternativas? Pues, hombre, donde lo tiene lo más fácil: en su cielo. Pero es que además Canarias tiene algo que no tiene el resto de regiones, que es una zona ZEC de baja fiscalidad reconocida por la UE. Con esto, en lugar de hacer tanta promoción turística, habría que destinar parte de estos presupuestos a atraer innovadores y nómadas digitales que creen buenos empleos en las Islas”.

-¿Está agotado ya nuestro modelo?

“Canarias tiene un modelo lowcost de turismo. Depende mucho de la turoperación y eso hace que en las Islas se note más la caída que en otras regiones turísticas de España, y es peligroso. Si la libra turca se deprecia y los turcos bajan los precios de los hoteles, ¿dónde cree que va a ir el turoperador?”.

-La patronal hotelera propone una especie de grupo empresarial canario que abarque desde hoteles hasta aerolíneas.

“Pues no sería mala idea”.

-¿Tenemos plan b si el turismo falla?

“Desde luego. Canarias es el área más contaminante para producir energía de Europa. No entiendo que con el sol y el viento que tienen no estén los tejados de las Islas llenos de placas fotovoltaicas. Poniendo las placas, las familias se ahorran dinero en la factura de la luz, reducen la dependencia de las eléctricas y reducen la contaminación. Madrid, por ejemplo, ya está incentivando el cambio con una reducción del 50% del IBI durante los tres primeros años de la instalación de la placa. Si a esto se unen todos los edificios públicos, el cambio está hecho. No es tan complicado. En mi opinión, el ITER debería dejar de desarrollar proyectos, que no es su función, y usar el Instituto para desarrollar tecnología. ¿Qué hace el ITER montando plantas cuando eso lo hace ya la empresa privada?”

-¿A qué se refiere?

“Pues a que no tiene mucho sentido que una institución pública se dedique a poner plantas fotovoltaicas cuando ya la empresa privada lo está haciendo. Lo que tiene que hacer es dedicarse a desarrollar tecnología, porque es en este punto donde el sector privado está más débil”.

-¿Qué opina del gas como medida de transición?

“Pero ¿por qué en lugar de apostar por un periodo de transición no haces el salto del saltamontes y te vas directamente a la fotovoltaica? La fotovoltaica va a ser la tecnología más barata para producir energía de los próximos 15 años, y cada año, será más barata; además de más limpia. Ya hemos llegado tarde, es obvio. Esto ya no tiene solución. Pero lo que no puede ser es que en lugar de pensar ya en pasar directamente a la fotovoltaica estemos pensando en una transición. Es mucho más barato poner placas en los tejados que hacer una gran instalación de gas. Mire, si llenas todos los tejados de las Islas de placas vas a producir prácticamente el 100% del consumo de Canarias”.

-¿La subida del SMI está destruyendo empleo?

“Los datos no lo confirman. Cuando se sube el salario mínimo no se destruye empleo, sino que se crea menos. Es verdad que esta subida sí ha tenido un pequeño impacto y ha frenado la demanda de creación empleo. Y esto tiene su lógica: si tienes que pagar un salario de 700 euros crearás más empleo, y si lo tienes que pagar de 900, pues menos. Pero esto no quiere decir que se van a despedir trabajadores, sino que creas menos puestos de trabajo”.

-Supongo que se ha leído las propuestas económicas de los diferentes partidos, ¿cómo valora las medidas? ¿Ficción? ¿Alcanzables?

“Bueno, la del PSOE me ha gustado porque, claro, me han fusilado la ponencia que yo coordiné para el Congreso. A mi juicio lo que le falta a todas las propuestas es concreción, es decir, cómo van a pagar las medidas que anuncian. Y le explico: en el programa del PSOE hay muchas propuestas de gasto, pero no se detalla cómo se van a pagar. Por ejemplo: subsidio a los mayores de 52 ¿de cuánto? Ayudar a la pobreza infantil, ¿a cuántos y cuánto? El PP, que acaba del salir del Gobierno, propone un Plan de Inteligencia Artificial, y a mí me parece muy bien, porque la guerra económica mundial va a estar en la Inteligencia Artificial, pero no dicen cómo hacerlo, así que es evidente que no tienen ni idea. Y es curioso, porque el presupuesto en I+D fue de 3.200 millones de euros en 2018 y la mitad se dejó de ejecutar. Son incapaces, tanto PP como PSOE, de gastar el dinero”.

-¿Es partidario de que la Administración se gaste el dinero presupuestado en lugar de ahorrar?

“Pero no son capaces. En I +D ahora estamos gastando lo mismo que en el año 2000. 18 años perdidos en el momento de mayor intensidad tecnológica de la historia de la humanidad. Todos los países van a toda velocidad, y nosotros parados. En 2019 se gastaron en la subida de las pensiones 6.000 millones y en innovación 3.200, pues claro, esto no puede funcionar. A este ritmo, el sistema de pensiones revienta. ¿Quién da de comer a la vaca?”.

-¿Y cómo se soluciona el problema de las pensiones?

“En el año 1975, cuando murió Franco, nos gastábamos el 4% del PIB en pensiones, en el año 2018 nos hemos gastado el 11%. La democracia ha mejorado, y el Estado de bienestar, sin acritud para los de Vox. Solo tomando dos medidas, como son eliminando las prejubilaciones o condicionándolas a casos muy concretos, y que la edad que se estima de jubilación sea igual a la edad legal, calculando la pensión media en función de toda tu vida cotizada. Esto no afectaría a las pensiones mínimas, que se mantendrían, pero el gasto en pensiones seguiría en el 11% hasta el 2030”.

-Entonces, lo de subir las pensiones, nada de nada.

“Me encantaría subir las pensiones, sobre todo las más bajas, pero si no invertimos en tecnología, esto se rompe porque no habrá salarios que mantengan el sistema”.

-Con subidas de impuestos, supongo.

“Sí. La propuesta de Podemos y del PSOE es subir los impuestos, pero solo a los ricos. Eso es falso. La subida de impuestos que pidió Podemos y aprobó el PSOE no son más de 300 millones de euros. Solo en la Seguridad Social hay un agujero de 18.000 millones, y el déficit es de casi 30.000. Vale de bromas. Pablo Iglesias dijo, además, que no iba a subir los impuestos a la clase trabajadora, sino a los ricos. Ricos hay 100.000 y clase trabajadora, 19 millones; pues si no sube los impuestos a la clase trabajadora, no hay recaudación. Basta ya de mentir a la gente. Es más fácil creer en lo que ocurrió en la teoría del Big Bang que en los programas de los partidos políticos”.