La Feria Juvenil y Cultural de El Paso, una encuentro para encauzar el futuro laboral de los jóvenes estudiantes

El Ayuntamiento de El Paso pone en marcha un año más la Feria Juvenil y Cultural, una feria pensada para los jóvenes de la isla, en esta ocasión del amplio y sorpresivo programa de actividades se puede adelantar y destacar, los talleres fijos y otros puntuales de Artesanía, Malabares, el Espacio Multiaventura, Panes Creativos, Magia, Rima-Rap, Pasarela de Moda, Fotografía, Redes Sociales, Cortometrajes, Maquillaje de Fantasía y de Henna, Periodismo, Dj, Percusión, “El Lino como Textil”, Burbuja Envolvedora, Danzas Urbanas y Robótica, así como, un Rocódromo, Máquinas Arcades, PC, Realidad Virtual, o Cosdplay de Star Wars que también se pondrán encontrar.

La XV feria Juvenil y cultural de El Paso, cuenta con la colaboración del área de Juventud del Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma. Durante los días 11, 12 y 13 de abril, los jóvenes podrán participar en los talleres de mañana y tarde, entre los más de 20 estands que se ubicarán de forma permanente en la Feria, habrá una amplia representación de las principales universidades del archipiélago (Fernando Pessoa, Atlántico Medio, ULPGC y UNED) que además realizarán charlas informativas y también se ubicarán stands de varios ciclos formativos de la isla (IES Virgen de las Nieves, IES Puntagorda, Escuela de Arte Manolo Blahnik). Entre los estands caben destacar los relacionados con la Cámara de Comercio, la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma y todos aquellos relacionados con el mundo de la cocina, los malabares, las asesorías de moda y maquillajes, en definitiva, tres jornadas de cultura y ocio activo para los jóvenes de la isla y de fuera de ella que cada año sigue creciendo.

En el capítulo musical destacan el concierto de clausura de las actividades en el Recinto Ferial con el grupo de Metales del Aula Municipal de Música de El Paso. La actuación estelar del pasense Christian Delgado acompañado por Jóvenes Promesas del municipio, el viernes 12 en la casa de la cultura del municipio y dentro del proyecto “Apaga la luz y Enciende las Estrellas”, la actuación de los Dj Jacob y Dj Sharken el sábado 13 a las 22:30. El colofón final a la decimoquinta Feria Juvenil y Cultural de El Paso lo pondrá el sábado 13 en el Parque Municipal el gran concierto de Cristina Ramos, la canaria con gran dominio de la voz, capaz de cantar ópera y rock y ganadora de Got Talent España, además, la única cantante en el TOP 5 del America´s Got Talent THE CHAMPIONS, que corona a los mejores talentos de la historia de GOT TALENT en todo el mundo. El horario de la Feria será de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, el jueves y viernes, y de 11:00 a 24.00 horas el sábado.

“Esta Feria Juvenil y Cultural se ha colocado en las agendas de los jóvenes de la isla, por su variedad, calidad y la información de interés que ofrece, más allá de los momentos de ocio y diversión”, afirma Sergio Rodríguez alcalde de El Paso, al mismo tiempo que invitó a todos a participar de forma activa en algún momento de la misma.

Para la concejala de Juventud, Esther Nazco “siempre es grato trabajar con esta horquilla de edad porque con ellos no se para de aprender y ver en su rostro la satisfacción por los pasos dados es verdaderamente ilusionante” también quiso “agradecer en general a los jóvenes del municipio su implicación un año más en la Feria”.

El concejal de cultura pasense Andrés Carmona afirma “lo importante que es para muchos de estos jóvenes el momento de decidir qué carrera estudiar, o que profesión escoger, incluso descubrir que facilidad natural poseen y durante estos días aprovechando las charlas y las actividades podrán tener un poco más claro su próxima decisión”.