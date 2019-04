Mariame SY, embajadora de Senegal en España: “Senegal es de los países más atractivos del África subsahariana para invertir”

La embajadora de Senegal en España ha estado en Canarias para presentar la segunda fase del proyecto Senegal Emergente para el periodo 2019-2023, un proyecto “ambicioso” que pretende crear empleos relacionados con la agroalimentación, el turismo o las infraestructuras, entre otros sectores. A su juicio, se trata de un proyecto que intenta ayudar a que los jóvenes se queden en Senegal y no emigren, reorientando las actividades económicas del país.

-¿Qué es el Plan Emergente de Senegal?

“El Plan Emergente de Senegal es el marco de referencia para las políticas del Gobierno de Senegal. Lanzado en febrero de 2014 por el presidente Macky Sall, apunta a liderar el país en el camino de la emergencia para 2035 a través de una aceleración del crecimiento, una transformación estructural de la economía, la promoción del desarrollo inclusivo y el fortalecimiento del estado del deber en la paz y la seguridad. La primera fase de cinco años fue un éxito y permitió a Senegal tener un desempeño económico significativo y mantener un crecimiento sólido con un promedio anual de 6,6%”.

-¿Qué puede sacar Senegal de Canarias y Canarias de Senegal?

“Para Senegal, la experiencia de Canarias en áreas como turismo, refinación de petróleo, energías renovables y otras áreas de interés, como la agricultura y el transporte aéreo y marítimo. Para las Islas Canarias, es importante para tener alianzas con un centro de entrada en África Occidental, la apertura del mercado de Senegal y la Cedeao (300 millones de personas), así como oportunidades económicas en la subregión”.

-¿Cuántas empresas canarias están trabajando actualmente con el Gobierno senegalés?

“Hay muchas, no tengo los números, pero suficientes para considerar la creación de una Cámara de Comercio de España en Senegal”.

-¿Por qué Senegal puede ser importante para Canarias?, ¿cuáles son las áreas de colaboración más sobresalientes y en qué sectores?

“Senegal es importante para toda España, pero especialmente para las Islas Canarias que tienen la ventaja de la proximidad geográfica. Senegal es un país que aspira a emerger con importantes mercados para ganar y España ganaría para ponerse al día y abrirse más a nuestros países. Estamos trabajando para fortalecer nuestro sector privado local y las empresas canarias pueden establecerse de manera sostenible a través de asociaciones con nuestro sector privado. Los sectores y ejes de colaboración son múltiples y, como le dije, van del turismo a las energías renovables a través de la gestión de residuos, el refino de petróleo, la agricultura, la salud, los estudios universitarios, el transporte (marítimo, aéreo), entre otros”.

-¿Qué se debe hacer para que los jóvenes senegaleses se queden en su país y no elijan partir en cayucos hacia Canarias?

“El hombre siempre ha migrado. Está en la naturaleza humana. La novedad aquí, a diferencia de las grandes migraciones en la historia, es el modo de operación y la percepción de estos desplazamientos. La población senegalesa es mayoritariamente joven y encontrar trabajo no es fácil. Esta es la razón por la cual la educación, la formación profesional y la política de apoyo al empleo están en el centro de nuestras prioridades. Además de los empleos creados por las inversiones masivas de los últimos años, se han lanzado varios proyectos para apoyar a los jóvenes, lo que ha llevado a la creación de casi 500.000 empleos. El Gobierno continúa sus esfuerzos para mantener a su población joven en Senegal para la construcción del país. También creo que educar a nuestra gente para reconstruir esta percepción de El Dorado de Europa podría ayudar a romper la espiral de la migración irregular. Si es cierto que el futuro es África, entonces los actores de este futuro deben ser jóvenes africanos. De lo contrario, no beneficiará a África”.

-¿Cómo convencería a un empresario canario que quiera invertir, para que lo haga en su país?

“Lo primero que le interesa a un empresario es la seguridad de sus inversiones y Senegal ofrece un nivel de riesgo muy bajo. Tenemos la ventaja de ser una democracia con instituciones sólidas, tenemos una estabilidad macroeconómica, una posición geográfica de elección, una población abierta y joven con una fuerza laboral cualificada y barata, así como infraestructuras de calidad. Además, nuestra economía está abierta y no hay discriminación entre senegaleses y no senegaleses en términos de inversiones.Se han llevado a cabo muchas reformas para mejorar el entorno empresarial a través de la búsqueda de eficiencia, seguridad jurídica y fomento de las inversiones, lo que nos coloca entre los países más atractivos del África subsahariana para los inversores. Entre las reformas importantes se encuentran la considerable reducción del tiempo requerido para crear empresas. De hecho, una empresa puede crearse en 24 horas. Un nuevo mecanismo de incentivo aplicable a las zonas económicas especiales que permite a las empresas beneficiarse de los beneficios fiscales y aduaneros, y garantías sociales y de propiedad. La modificación del código fiscal general que refuerza el mecanismo de incentivos fiscales, especialmente para las empresas involucradas en energías renovables, minería, petróleo y la industria agrícola. Además, el próximo inicio de la producción de gas natural y petróleo nos ofrece muy buenas perspectivas económicas”.

-¿Debería mejorarse la comunicación?

“Sí, y estamos en ello. En el área de transporte aéreo, el nuevo Aeropuerto Internacional Blaise Diagne (AIBD), que comenzó en diciembre de 2017, tiene una capacidad anual de 3 millones de pasajeros y nuestro objetivo es hacer de Dakar un centro aéreo en África Occidental. También hemos iniciado la rehabilitación de 5 aeropuertos regionales en el interior del país. Con respecto al transporte marítimo, el puerto de Dakar es un puerto de referencia en África Occidental que goza de una posición geográfica excepcional que permite a los buques que vienen del Norte tener una ganancia de navegación de 2 /3 días por año, en comparación con otros puertos en la costa oeste de África. Con un canal de acceso perfectamente marcado y constantemente dragado, el Puerto de Dakar descansa sobre un excepcional lago de 177 hectáreas con profundidades entre 10 y 13 metros. Sin embargo, para atraer más barcos, especialmente para permitir el atraco de grandes barcos, Senegal construirá en Ndayanne (a 45 minutos) y en Dakar, un nuevo puerto con una profundidad de 18 metros. Además, estamos fortaleciendo el puerto de grano de Kaolack y se han iniciado las obras de construcción en el puerto de minerales de Bargny”.