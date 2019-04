Sánchez aboga por un triunfo del PSOE en Canarias y España, y promete un Consejo de Ministros en las Islas

El presidente del Gobierno de España y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, afirmó ayer en el Centro de Congresos Pirámide de Arona que el PSOE “ha hecho en diez meses mucho más por Canarias que en siete años hizo el Partido Popular (PP) con el apoyo de Coalición Canaria (CC)”.

Durante un mitin de algo más de una hora en el que fue aclamado como presidente por más de 1.100 personas, el también secretario general del PSOE manifestó que “en Canarias se necesita un Gobierno que quiera el progreso de la comunidad autónoma”, y lanzó el guante a su compañero y candidato a la Presidencia del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, al manifestar que “ahora que en Madrid hay un Gobierno que quiere el progreso de Canarias, también necesitamos uno aquí, en las Islas, que quiera el progreso de Canarias, y eso, solamente, puede venir de la mano de un Gobierno del PSOE”. Pedro Sánchez reconoció que estaba sorprendido del “llenazo, en un acto en el que declaró que “si ganamos las elecciones el 28 de abril, que yo creo que lo vamos a lograr, recuperaremos un buen hábito, que es no solamente visitar las ocho islas, sino celebrar un consejo de ministros también aquí”.

En cuanto al ambiente que se vivió en la mañana de ayer en Arona, entre los militantes y simpatizantes llegados de toda la Isla había también representaciones de otros países, como Senegal, invitados por Luc André Diouf, candidato número dos al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas, Venezuela, Italia o China, que residen en la Isla y quisieron mostrar su apoyo al líder socialista.

Al aludir a lo que España se juega en los próximos comicios generales, Sánchez señaló que “una posible victoria de PP, Cs y Vox supondría la vuelta a la corrupción, los recortes y la confrontación territorial, y negó que “el partido de Abascal sea nada nuevo ni distinto a la antigua Fuerza Nueva de Blas Piñar”. “¿Pero qué de nuevo tienen? ¡Si ya estaba Blas Piñar y Fuerza Nueva!”, recalcó. El presidente, en esta segunda jornada de campaña, reprochó al PP y Cs que “abracen sin rubor los argumentos de esa ultraderecha que siempre ha existido en nuestro país”.

Además, Sánchez hizo hincapié en que la “derecha de tres siglas” actuará como un “bloque” si suma una mayoría parlamentaria y en que, frente al “triple riesgo” que representa, el PSOE significa una “triple oportunidad: frente a la desigualdad, justicia social; frente a la corrupción, limpieza, y frente a la confrontación, convivencia”, manifestó el candidato socialista, que, “visto lo que plantean las tres derechas”, pidió el voto “a los que nunca han votado PSOE, pero siempre han creído en el avance de España”.

Convencido de que el suyo es el “único proyecto sensato y cabal” que concurre a los comicios del 28 de abril, Sánchez apostó por una “gran movilización” que le dé una “gran victoria” para lograr un “Gobierno que pueda gobernar con estabilidad y no dependa más que de sus propias fuerzas”.

“A los tres temores, con m de miedo, les gusta ir juntos a todas partes. Van juntos de pancarta a la plaza de Colón, van juntos a tomar unos vinos y juntos van a ir a la oposición el 28 de abril con el voto de los españoles”, pronosticó el presidente, con prácticamente todas las encuestas a su favor.

“La pregunta es: ¿queremos futuro o queremos pasado, avanzar o retroceder?”, resumió lo que para él es la disyuntiva a la que se enfrentan los ciudadanos en su cita con las urnas.

Los canarios

La primera intervención en el mitin fue la del candidato socialista al Congreso de los Diputados por Santa Cruz de Tenerife, Héctor Gómez, quien en un tono muy impetuoso que contagió al resto de intervinientes criticó que CC lleva 10 meses buscando la “confrontación permanente con el Gobierno español para ocultar su mala praxis en el Ejecutivo canario”. Gómez aludió al candidato socialista al Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, al señala que “necesitamos un presidente del Cabildo que no sea sectario (en alusión al nacionalista Carlos Alonso), que no atienda al criterio de colores políticos en función de dónde se gobierna y cómo se gobierna”.

A continuación, la candidata al Senado por la isla de Tenerife Olivia Delgado expuso que tras siete años de recortes del PP, que “empujaron” a la pobreza a miles de ciudadanos durante 10 meses, el PSOE ha demostrado trabajar por y para las personas.

Subrayó que además hay un Gobierno feminista, que refuerza la lucha contra la violencia machista, mientras que el líder del PP, Pablo Casado, habla de los maltratadores “como personas que no se portan bien”.

Olivia Delgado indicó que la derecha se unirá, por lo que apostó por movilizar a las personas indecisas para que no las convenzan otros partidos, y señaló que defender Canarias no es mentir, pues, añadió, Pedro Sánchez en diez meses ha firmado más convenios con Canarias que el PP en siete años.

La candidata del PSOE se mostró convencida de que el 28 de abril las urnas se llenarán de rosas, para luego dar paso al secretario general y candidato a la Presidencia del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, quien afirmó que Canarias quiere a Pedro Sánchez. Torres tuvo un pequeño tropiezo al subir al escenario, incidente que solventó con una sonrisa al comenzar a hablar.

Ángel Víctor Torres reclamó un esfuerzo para conseguir el mayor número de votos y llenar con ellos las urnas para ganar las elecciones de forma “suficiente”, por lo que opinó que se debe lograr que quienes quieren que su país conserve los derechos, ese día no pueden tener en la cabeza otra cosa que ir a votar.

El secretario general de los socialistas canarios dijo a los indecisos que no se puede dudar de un Gobierno con una oferta pública de empleo tan grande, y que es capaz de que tengan ingresos personas de más de 52 años que no son contratadas.

Ángel Víctor Torres reclamó a los militantes que pidan el voto de familiares y amigos para que el PSOE tenga una mayoría suficiente para gobernar, y señaló que hasta que no se abran las urnas no habrá celebración.

También abogó por el cambio político en Canarias, donde, manifestó, se han firmado convenios por importe de 1.200 millones de euros en 10 meses, y afirmó que cuando sea presidente de la comunidad autónoma se producirá el cambio que se necesita, porque cuando gobiernan los socialistas el dinero llega a quien lo necesita.

Pero el actual Ejecutivo regional quiere los fondos “para ellos”, aseveró Ángel Víctor Torres, quien aseguró que el presidente canario, Fernando Clavijo, es un “máquina” en crispación, ante las continuas quejas de Coalición Canaria contra el Gobierno de Pedro Sánchez.