Teodora Fernández: “Creí que había llegado el momento de devolver a la sociedad lo que ella me ha dado”

Empresaria, ha sido cónsul honoraria de la República del Uruguay, presidenta de AMECO, y muy inquieta con los asuntos de su tierra. Se licenció en Derecho y ahora sigue inmersa en negocios inmobiliarios, pero con una vida menos ajetreada. Está disfrutando de iniciativas culturales y de debate, que han llevado a Teodora Fernández González (Adeje, Tenerife) a la dirección de la Fundación DIARIO DE AVISOS, nombrada por su presidente, Lucas Fernández, que a pesar de la coincidencia en el apellido no es pariente suyo. Teodora y yo nos hemos reunidos en Los Limoneros para hablar “de casi todo”, incluso de su reciente viaje a la India y de la práctica del Ayurveda.

-Te recuerdo en tus tiempos de pequeña empresaria, y de gran empresaria, y ahora te veo más relajada.

“Bueno, he pisado el freno. Yo creo que ha llegado el momento de devolver a la sociedad tinerfeña lo que ella me ha dado”. De ahí que, a la segunda vez, acepté la propuesta de Lucas Fernández de dirigir la Fundación DIARIO DE AVISOS”.

-Entonces, punto final a la vida laboral.

“No exactamente. Ahora trabajo de una manera más altruista”.

-La Fundación DIARIO DE AVISOS inspira y organiza temas de debate social, con trascendencia nacional e internacional.

“Bueno, sí. Yo he podido tener una vida profesional relativamente exitosa, pero me llena mucho más, encuentra más sintonía con mi perfil, mi labor en unas iniciativas que buscan trabajos filantrópicos y empresariales. En suma, coherentes con la vida que siempre deseé llevar de respeto y dedicación a los demás, pero desde la altura conveniente. Es fantástico poder liderar desde aquí proyectos que trascienden nuestras propias fronteras”.

-¿Qué es eso de la “altura conveniente”?

“Desde mi punto de vista Canarias necesita elevar su autoestima, convertirse en altavoz de muchas inquietudes que ahora permanecen ocultas. Yo creo en la bondad y en la generosidad y en la gente que se dedica a los demás. Y eso se logra desde los cometidos más modestos a los debates de mayor altura, que al final son los que van a solucionar los problemas que pueden ser pequeños para unos pocos pero que son grandes para quienes los sufren”.

(La Fundación está restaurando un viejo edificio que posee elementos ornamentales con símbolos masónicos en plena Rambla de Santa Cruz. Un proyecto verdaderamente original que será sede de la misma y de otras actividades empresariales y sociales. Me aclara Teodora que fue proyectado por el arquitecto Otilio Arroyo en el año 1922).

-¿Cuáles son actualmente los campos en los que se mueve la Fundación?

“Tenemos la línea editorial, que ha publicado varios títulos hasta el momento; los prestigiosos Premios Taburiente; los premios de Gastronomía, que son los más antiguos y reconocidos de España y el Foro Premium del Atlántico al que sólo asisten destacadas figuras nacionales e internacionales. En este momento estamos también organizando un Foro Internacional de expertos con el fin de debatir sobre la viabilidad jurídica de un Tribunal o Corte Arbitral Internacional en Canarias. Esto supondría una gran oportunidad para consolidar el Archipiélago como un centro neurálgico de negocios entre América, Europa y África.

-Los famosos Thinks Tank.

“Sí, los anglosajones “tanques de ideas”, organizaciones sin ánimo de lucro que son una especie de laboratorio de ideas y de contraste de pensamientos y pareceres, cuyas conclusiones y estudios redundan en beneficio de la sociedad. Es bonito, o al menos a mí me lo parece, dirigirlo desde aquí, desde una sede tan hermosa y esperamos que a través de gente de mucha valía”.

-Ahora formas parte de una Fundación ligada a un proyecto de comunicación. ¿Crees que hemos asistido al ocaso de la prensa de papel?

“¡No, ni mucho menos! Yo pienso que es el modelo existente el que está muerto, no el soporte. Mira, un periódico del siglo XXI no puede estar ligado a una imprenta, a unos talleres. Debe estarlo a las nuevas tecnologías. Es justamente lo que ha hecho el nuestro: separarse de las viejas y anti rentables costumbres que lo que originaban eran gastos y problemas y abrazar realmente el siglo XXI, con todos sus avances tecnológicos”.

-¿Tú te atreverías a enjuiciar a la sociedad tinerfeña?

“Yo no me atrevo a enjuiciar a nadie”.

-Haz un esfuerzo.

“No lo haré, primero porque nuestro proyecto va mucho más lejos, pero, ojo, sin abandonar nuestros orígenes y sin renunciar un ápice a lo que fue el espíritu de la fundación de un diario; es decir, que el DIARIO DE AVISOS siempre será el periódico de Tenerife y de nuestras islas occidentales”.

-¿Entra en la Fundación un necesario contacto con los jóvenes?

“Por supuesto. Debemos acercarnos a nuevos talentos y ofrecerles mercados para sus iniciativas. Nosotros no pretendemos usurpar las labores de otras organizaciones empresariales, sino seguir nuestro programa y proponer un encuentro con nuevas tecnologías, en cualquier campo del saber, desde lo meramente cultural hasta lo científico”.

-Quedaba pendiente lo de la sociedad tinerfeña. ¿Es tan pacata como parece?

“Hombre, no seas drástico. Vivir en un lugar pequeño tiene ventajas e inconvenientes. El hecho mismo de que se promuevan proyectos como la Fundación, con todo su contenido, revela que hay inquietudes de extraordinario valor, junto a estamentos y organizaciones que es preciso mejorar”.

-Tu historial empresarial es muy amplio. Estuviste ligada a la construcción y antes al comercio. Ahora desarrollas proyectos inmobiliarios y culturales. ¿Dónde te sientes más a gusto?

“Yo no me imaginaba que esta última etapa me iba a llenar de tanta satisfacción. De verdad, estoy entusiasmada con el trabajo que desarrollo en la Fundación DIARIO DE AVISOS y en todo lo que podemos hacer. Hay que echarle mucha imaginación y se la echamos. Pero es que los primeros resultados ya empiezan a ser sorprendentes”.

-Cuando te licenciaste en Derecho, hace relativamente poco tiempo, ¿pensabas dedicarte a la profesión?

“No, pero esa licenciatura me da un soporte humanístico y de reflexión que yo necesitaba. Además, para cumplir bien las leyes y para hacerlas cumplir a los que dependen de ti, bueno es tratar de conocerlas a fondo”.

-¿Para cuándo tienen previsto abrir la nueva sede?

“Estamos en plena tarea de reforma del palacete, que va a quedar precioso y que va a contar con todos los avances tecnológicos, respetando por supuesto su propuesta arquitectónica original, que estimo bellísima”.

-Y yo que lo vea.

(En Los Limoneros se respira el ambiente de siempre, muy agradable. Teodora y yo seguimos hablando de muchas cosas, “pero que no trasciendan”. Ya se las contaré, que la historia sigue).