Victoria Rosell: “Clavijo debería dimitir de todo cargo público y así no contaminar las instituciones para su defensa”

Más allá de las afinidades ideológicas o no, su retorno al ruedo electoral es un acto de indiscutible justicia y, sin duda, beneficioso para la salud democrática de este país. Vuelve Victoria Rosell (Murcia, 1968) con las pilas cargadas a u nos comicios en los que, salvo sorpresa mayúscula, todo apunta a que le conducirán, de nuevo, a la Cámara Baja.

– Se presenta tras ser víctima de una conspiración al más alto nivel que le impidió hacerlo en las anteriores generales. ¿Cómo lo resume desde la perspectiva política y jurídica?

”Hubo una trampa de un ministro y de un juez que quería hacer méritos ante aquel, para cambiar lo decidido por la ciudadanía de Las Palmas en las urnas. En la cloaca que me prepararon a mi, no había comisarios de policía pero sí que se utilizaron las instituciones para perseguir a una adversaria política. Y también los medios de comunicación pagados con dinero de todos a través del ministerio de industria de de José Manuel Soria que publicaban todas las falsedades que dijeron de mí en campaña electoral”.

-¿Qué supuso lo sucedido en lo personal?

“Pues un dolor tremendo, sobre todo con las noticias basadas en informaciones falsas, que la gente se cree, y que es un daño muy difícil de resarcir aunque ahora el juez Salvador Alba esté acusado de manipulación de pruebas y falsificación de documentos judiciales, además de otros delitos por los que el fiscal superior de Canarias le pide 10 años de prisión y 29 de inhabilitación”.

-¿Le animó la dirección estatal de Podemos a volver a presentarse, o era algo que siempre estuvo latente, a la espera de que se certificase su inocencia?

“Yo esperaba terminar de demostrar no solo mi inocencia, que eso fue relativamente rápido, sino la implicación del juez Alba en la actuación del ministro Soria. Dimití para defenderme sin utilizar indebidamente ninguna institución. Siempre pensé que había dejado pendiente un compromiso con la ciudadanía que me eligió en 2015 y este era el momento de volver”.

-Usted dimitió, pero ¿cómo valora que CC presente como candidato a la Presidencia de Canarias a un imputado por un caso de presunta corrupción?

“Creo que Clavijo debería dimitir aunque su imputación sea por hechos cometidos cuando era alcalde de La Laguna. El escrito de la fiscal es demoledor y debe apartarse del Gobierno de Canarias y de cualquier cargo público con el fin de no contaminar las instituciones para su defensa. Yo dimití por mucho menos”.

– ¿La corrupción sigue siendo un lastre para Canarias?

“Para Canarias y para todos los lugares donde se produce. La corrupción es una especie de Estado en B por cuyas cañerías se nos desangran los presupuestos que deberían ir a servicios públicos: Sanidad, Educación, Vivienda, Dependencia, pensiones… Crea un sobrecoste cifrado por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia en 90.000 millones de euros anuales. Debemos exigir responsabilidades no solo penales sino políticas, transparencia y elegir como representantes a personas honestas”.

-Hubo medios importantes que se hicieron eco de esas falsas acusaciones. ¿Qué aprendió de algo así?

“Que en España existen unas cloacas que tienen una pata política, otra económica y otra mediática que actúan coordinadamente y ponen en peligro la esencia de la democracia, puesto que son capaces de alterar la voluntad expresada por el pueblo en las urnas”.

-Uno de esos medios fue El Mundo. Ahora, el que era su director, David Jiménez, ha publicado un libro sobre periodismo. ¿Ha hablado con él?

“En su día hablé con él, y en el libro reconoce que se equivocó y las informaciones eran falsas. Incluso admite que la fuente era el juez Alba. Esto no lo he contado nunca, pero lo mismo me reconocieron magistrados del Tribunal Supremo que admitieron la querella de Soria, montada a partir de las falsedades del juez”.

– Sigue siendo un referente de Podemos a nivel estatal en lo que respecta a la Justicia. Si pudiera elegir tres asuntos a mejorar en los juzgados españoles, ¿cuáles serían?

“La primera medida sería derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que limita los plazos de investigación judicial. Tendría un coste cero y un efecto inmediato de evitar la impunidad de algunos delitos, como ha sucedido con el presidente de la Región de Murcia, y sucede actualmente en los juzgados en las causas más complejas y en delitos importantes como los de corrupción o los delitos sexuales, por ejemplo”.

– Tanto en Canarias como en todo el país, la Justicia es mayoritariamente femenina salvo en los principales órganos. ¿Es mera cuestión generacional, o la evidencia de que persiste el techo de cristal en el sector?

“No es una cuestión de tiempo. Las mujeres somos mayoría en la carrera judicial y prevalece una tendencia a designar a hombres para los altos cargos. Es una cuestión de voluntad política y de cumplimiento de la Ley de Igualdad, que rige desde 2007, hace ya más de diez años”.

– Usted es contraria a los CIE. ¿Qué alternativa propone a este tipo de centros?

“Hay alternativas en países de nuestro entorno como el fiador personal, que garantiza que, en caso de expulsión, las personas se pongan a disposición de la Policía de Extranjería, pero sin la vulneración de derechos que conlleva el internamiento en un CIE para alguien que no ha cometido delito alguno. Otra solución son pisos de acogida. El CIE es una estructura extremadamente ineficaz. Según los datos oficiales, tras sufrir un internamiento doloroso y costoso, el gobierno solo ejecuta la expulsión de menos del 1% de las personas internadas en Las Palmas. En Fuerteventura seguían pagando los suministros de agua, luz y hasta comida con el CIE cerrado desde 2012”.

– Se ha postulado a favor de una restricción en el acceso al juego. ¿Corremos el peligro de que la ludopatía lastre socialmente a una generación, como ya pasó con otras adicciones que no se atajaron a tiempo?

“Sí. La promoción de las apuestas en tiempos de trabajos precarizados y de acceso a través de internet tiene una potencialidad adictiva similar o superior a la heroína en los 80 y especialmente dañina para la gente joven y de los barrios más golpeados por la crisis. En los juzgados se están viendo delitos causados por las deudas de juego, y también que, aunque las empresas digan lo contrario, se permite jugar a menores de edad y personas con discapacidad”.

– ¿Qué le responde a quienes equiparan a Podemos con Vox como fuerzas representativas del extremismo ideológico español?

“Que es tan injusto como comparar a un abogado defensor con el acusado, o al mediador de la escuela con el abusón del patio, porque compartan espacio y tengan que hablar de lo mismo. Las posiciones son radicalmente opuestas. Vox quiere menos Constitución. Como dijo Iñaki Gabilondo, representa el franquismo, aquello que superamos. Su ideario es machista, clasista, racista, homófobo y xenófobo. Unidas Podemos reclama más cumplimiento de la Constitución. Defiende una España de derechos humanos e igualdad, feminista y sostenible tanto en términos ambientales como laborales y de cuidados. Un estado social y democrático de derecho, que es lo que dice el artículo 1.1 de nuestra Constitución”.

– Podemos ha sufrido episodios notables de crisis interna. ¿Cómo valora, aunque sea desde la distancia, la marcha de referentes como Errejón o Bescansa, por citar dos ejemplos?

“Creo que siempre es una mala noticia que compañeros de viaje con mucha valía se aparten o emprendan otros proyectos. También comprendo que es muy difícil consolidar un partido nuevo, sin los defectos de la vieja política y con exigencias mucho mayores en los planos éticos, de participación democrática en la toma de decisiones y en el ámbito económico y de financiación, y a la vez estar en las instituciones, todo ello en cinco años. Y tampoco hay que menospreciar la contribución de las cloacas mediáticas a la fragmentación del proyecto mediante la promoción de los egos y los enfrentamientos”.

– El nacionalismo canario presume de que sus diputados son los que consiguen fondos para las Islas en las Cortes Generales. ¿Qué responde?

“Que es falso. Coalición Canaria es un partido con casos de corrupción muy graves como las Teresitas, por los que se debe a la ciudadanía de Santa Cruz casi 100 millones de euros. Además tiene la gran incongruencia de reclamar al Estado dinero de carreteras y luego no ejecutar el presupuesto propio: la consejería de obras públicas de Pablo Rodríguez solo ha ejecutado 24 millones de 200 en 2018, precisamente en carreteras. Llevan gobernando casi 30 años para las élites insularistas fomentando la desigualdad, privatizando servicios públicos e incumpliendo su parte en leyes como la de Dependencia, con financiación mixta estado- autonomías. Nos han puesto a la cola en energías renovables y en lucha contra el cambio climático pese a tener las mejores condiciones naturales… En cambio Unidas Podemos al conseguir medidas como el aumento del salario mínimo interprofesional a 900 € para todo el Estado, por ejemplo, o la revalorización de las pensiones, ha traído a la gente de Canarias, una cantidad de dinero muy superior, que mejora directamente la vida de la ciudadanía”.

– ¿Es partidaria de que Podemos Canarias tenga cierta autonomía, o incluso se convierta, dadas las singularidades del Archipiélago, en una fuerza política independiente a la organización estatal, como ocurre en otras comunidades?

“No veo la necesidad. La militancia y los círculos representan perfectamente las especificidades de cada uno de los territorios, que tampoco son iguales entre sí. Unidas Podemos es federalista y respetuosa con la diversidad y la plurinacionalidad”.

-¿Teme que el PSOE, si no le dan los números a nivel estatal o en Canarias, busque acuerdos de gobierno en los partidos de derecha?

“El PSOE demostró en 2016 que puede sucumbir a las presiones del IBEX 35 y echarse en los brazos del neoliberalismo de Ciudadanos, como admitió Pedro Sánchez a Jordi Évole. Sin embargo sus bases están más cercanas al mensaje actual de Unidas Podemos: al feminismo, al federalismo, a la igualdad social y al diálogo para solucionar el problema territorial”.

-Cuando lee sobre Villarejo y las supuestas maquinaciones contra Pablo Iglesias y Podemos en general, ¿qué conclusiones obtiene sobre la salud democrática del país?

“Que está en manos de representantes que, desgraciadamente, demuestran no estar a la altura de la ciudadanía. Que se autodenominan “hombres de estado”, pero si un ataque gravísimo al sistema democrático perjudica al rival político y pueden aprovecharse de sus efectos, demuestran que son solo “hombres de partido político”. Hay silencios muy elocuentes, que demuestran muy poca dignidad.”

-Por último. Siendo una profesional cualificada como es, ¿por qué se complica la vida con el activismo político?

“Me parece muy importante rehabilitar políticamente las instituciones que la vieja política y la corrupción han desprestigiado. Creo que la gente prefiere confiar en políticos no profesionales, personas que hayan demostrado que son honestas y tienen principios, que no necesiten la política para vivir, sino que sean libres de defender los intereses de sus votantes con valentía y con criterio. En mi caso me parece importante el mensaje de que, por muy poderoso que sea el rival, y aunque juegue sucio, se puede vencer con la ley en la mano. En 2019 tenemos fuera de sus cargos a un político como Soria y a un juez como Alba. Yo he cumplido con mi deber ético y creo que puedo representar a mi provincia con todo el orgullo y la dignidad de quien ha cumplido siempre con su deber. Y además este momento es especialmente importante, dada la deriva autoritaria de las derechas que pone en riesgo los derechos que tanto nos costó conquistar. La gente joven ha vivido la época más larga de paz y prosperidad de España y de Europa, pero debe ser consciente de que los derechos que parecen consolidados están en riesgo”.