Alumnos de enfermería denuncian haber sido requeridos ilegalmente por el HUC para cubrir la falta de personal por las oposiciones

“El próximo domingo 12 de mayo es la OPE (Oferta de Empleo Público) de Enfermería, el Hospital Universitario de Canarias (HUC) se va a quedar sin personal (enfermeros) que atienda a todos los pacientes. Ayer se reunieron y plantean que seamos los alumnos quienes vengamos el día 11 de noche y el 12 de mañana (turnos de 12 horas) a trabajar junto a las enfermeras que estén fijas y no tengan que ir a las oposiciones”. Este fue el mensaje que el centenar de alumnos de cuarto curso -y último- del Grado de Enfermería de la Universidad de La Laguna recibieron a través de WhatsApp la semana pasada. Los sentimientos de profesionalidad y desconcierto por parte de estos cuasi enfermeros -en dos meses aproximadamente obtendrán su titulación- provocaron un caluroso debate que se trasladó a las redes sociales. Al parecer, la jornada laboral no sería remunerada ni obtendrían un reconocimiento académico; sería tan solo voluntaria. “Si a alguien le interesa, que se ponga en contacto con la supervisora de la unidad en la que esté”, concluye el aviso.

El Sindicato de Enfermería (Satse) niega con rotundidad que se haya requerido tal cometido porque “es ilegal que un estudiante de enfermería pueda ejercer sin título y sin estar colegiado”. Aunque aseguran que habían escuchado rumores acerca de la difusión del citado mensaje, al que califican como “bulo”. Un supuesto anuncio que también llegó a oídos del Servicio Canario de la Salud (SCS) hace unos días. “Hemos preguntado y la Gerencia de Atención Primaria, del HUC y del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria (HUNSC) nos han negado que hayan ofrecido trabajar ese día a los estudiantes”, afirman. En este sentido, el SCS declara que “sí se pidió a los trabajadores que son fijos que acudieran voluntariamente, a quienes se compensarán con libranzas o remuneración”. Por su parte, la dirección del HUC explica que “el personal que trabajará en este centro hospitalario el próximo 12 de mayo es personal fijo y eventual que no se presenta al examen, y ya está cubierto”. Precisamente, este jueves se publicaba de forma oficial el listado definitivo de admitidos y excluidos al examen de la OPE de Enfermería, Matronas y Fisioterapeutas del SCS, que este año ha convocado en la categoría de la primera un total de 1.095 plazas. La prueba se celebrará a las 9.00 horas del domingo 12 de mayo en el Campus de Guajara.

Sin embargo, un alumno de dicha promoción, quien prefiere preservar su identidad para evitar posibles contratiempos durante sus últimos meses de formación universitaria, asegura a DIARIO DE AVISOS que le pidieron personalmente que trabajara el día de la prueba. “La enfermera y la supervisora de la planta del HUC en la que hacía mis prácticas me comentaron que posiblemente nos pedirían a los estudiantes que acudiéramos el 11 y el 12 de mayo al hospital para trabajar”, sostiene el joven, quien en todo momento manifestó a ambas profesionales que “no me parece correcto porque nosotros realizamos las prácticas con el control de un enfermero y, de lo contrario, no garantizamos los cuidados de calidad que precisa un paciente”. Unos rumores que, según declara el cuasi enfermero, se confirmaron cuando “una profesora del Grado de Enfermería de la ULL y subdirectora de Enfermería del HUC solicitó que difundiéramos entre nuestros compañeros que necesitaban que fuéramos esos días al centro hospitalario para cubrir la falta de personal por el examen de la OPE”. Al parecer, esto ocurrió la semana pasada, coincidiendo con la finalización del periodo de prácticas de los estudiantes de cuarto curso, quienes ahora están centrados en terminar sus trabajos de fin de grado.

“Tendemos a pensar primero en los pacientes y puede que alguno de mis compañeros vaya, pero la mayoría estamos indignados”, deduce el estudiante por las conversaciones mantenidas en el grupo de WhatsApp que comparte junto al resto de compañeros de la clase. “Es una vergüenza que vengan a pedirnos esto”. “Solo espero que esos días no ocurra nada grave, ningún accidente múltiple ni nada parecido al incendio en La Candelaria porque probablemente se vean desbordados”, afirma.

Otra alumna del Grado de Enfermería, quien también prefiere mantener el anonimato, reconoce a este periódico que “conozco compañeras a quienes les pidieron personalmente que fueran a trabajar el día de la OPE, aunque en mi caso, como ya había terminado las prácticas en el hospital, me enviaron un mensaje”. “En todo momento, nos aseguraron que no íbamos a cobrar nada ni que esas horas se reconocerían en el currículo, pero que sería de gran ayuda que acudiéramos”.

Tanto enfermeros como estudiantes mantienen que los más lógico hubiera sido celebrar el examen de la OPE durante el mes de julio, ya que los alumnos que se gradúen previamente podrán ejercer su profesión. De hecho, una de las docentes reconoció a otro alumno que esto “sería lo más lógico, pero ya sabemos cómo son las administraciones”.

Ahora, a poco más de una semana de que se celebre la esperada prueba, las discrepancias entre lo que sostienen los estudiantes y las distintas instituciones continúan generando polémica. Todo se verá el próximo fin de semana en una cita que reunirá a 1.095 enfermeros, 123 matronas y 62 fisioterapeutas.