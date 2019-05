Así fue el ‘crimen del bidón’: mata a su novio a cuchilladas y lo lanza al mar tres meses después

El cuerpo sin vida de Daniel Isidoro Q. N. llevaba dos días a la deriva en la costa de la capital grancanaria. Fue hallado hoy lunes, 13 de mayo, dentro de un bidón, en la playa de El Confital. Todo apunta a un posible caso de homicidio, ya que su pareja, Sira María Q. N., mantuvo escondido el cadáver de Daniel cerca de tres meses, antes de arrojarlo al mar.

De momento, la presunta autora de los hechos ha reconstruido el caso, paso por paso, ante la atenta mirada de la magistrada que instruye el caso. La Fiscalía solicita para Sira 15 años de prisión.

El cuerpo de Daniel presentó tres puñaladas y un golpe en la cabeza.

“Empezamos a discutir, él me empujó contra el ropero y empezamos a forcejear. Mi hijo vino a defenderme y él salió corriendo detrás de él y le dio una torta en el culo a mi hijo. Lo empecé a empujar y cuando estaba en la esquina, lo empujé y se cayó hacia atrás y se dio en la cabeza contra el escalón del baño. Vi que le salió sangre y no sabía si era del cuello o de la cabeza. Según pasó eso, cogí a mi hijo y me fui de la casa”, detalló Sira en declaraciones recogidas por El Español.