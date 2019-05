Buena sintonía entre PSOE y PP en la capital y veto de Toni Acosta a Juan José Cabrera

Las negociaciones para lograr un pacto estable de gobierno en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma están en marcha. Existe sintonía entre el Partido Socialista, liderado por Elías Castro con seis concejales y un 29,89% del respaldo de los electores y Juan José Cabrera, el candidato popular que cuenta tras el domingo con el mismo número de concejales que en 2015, un total de 5, pero con un repunte de 189 votos más. La sintonía, que no es ideológica, sí sería programática, y cuenta según Cabrera con “mi buena impresión tras esta primera reunión”.

El popular, que fue alcalde en el consistorio en pacto con los socialistas en la segunda mitad de la legislatura 2011/1015, recuerda que esta primera reunión ha sido “un primer contacto”, por lo que “tendremos que profundizar en muchas cosas”.

Pese a este somero primer contacto, Cabrera aclara que “me gusta particularmente la visión de proyecto que tiene – en referencia a Elías Castro- y que está alejada de esa falta de acciones concretas y proyecto de otras etapas. La finalidad es avanzar en el desarrollo del municipio de Santa Cruz de La Palma”.

Sin líneas rojas

Juan José Cabrera no marca ninguna línea roja, ni siquiera a la hora de negociar con Coalición Canaria, otra de las opciones posibles atendiendo a la suma de concejales de unos y otros para llegar a los nueve ediles que constituyen una mayoría estable. Pero esta opción es poco viable a la vista de los vetos que impone el candidato de Coalición Canaria Toni Acosta, que con cuatro concejales explica que “con el PP sí me voy a sentar pero no pactaré con Juan José Cabrera”. Así las cosas, Acosta deja claro que el Partido Popular deberá restar al ex alcalde de su posición de liderazgo, si aspira a contar con el apoyo de los votos de los nacionalistas.

Dice Acosta que “esto lo sabe la dirección inslar del Partido Popular y lo sabía antes de las elecciones, porque yo lo he dicho desde siempre y aún más cuando mi candidatura fue la primera que se conoció”. Lo que para Juan José Cabrera es una actitud “arrogante”, para Toni Acosta no es más que una aspiración legítima, por cuestiones personales y tras un cruce de denuncias en los juzgados. Para Acosta este ““no es un enfrentamiento político sino personal porque el propio Cabrera lo convirtió en personal, afectandome no solo a mí sino haciendo daño a mi familia”. Con estos mimbres, será dificil un acuerdo de gobierno entre ambas fuerzas políticas, por lo demás próximas, en la misma medida, a tener un acercamiento con el PSOE.