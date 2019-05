Dragados refuerza la plantilla de trabajadores en las obras de La Alameda a petición del Ayuntamiento

La empresa adjudicataria del proyecto de urbanización de la Zona Comercial Urbana de La Alameda, que mantiene cinco calles abiertas y sin accesibilidad provocando las quejas de vecinos y comerciantes por la aparición de ratas y malos olores, se ha comprometido con el alcalde de la ciudad, el socialista Sergio Matos, a incorporar a una decena de nuevos trabajadores para agilizar y terminar algunas de las calles más importantes en este controvertida obra pública. Así lo explicó el regidor local, recientemente elegido senador electo por la isla de La Palma en la convocatoria electoral del pasado domingo, 28 de abril.

Matos detalló que “aún cuando la obra no depende de este Ayuntamiento, tenemos que dar la cara ante los ciudadanos que están sufriendo estas molestias, algo por lo que les hemos pedido disculpas pero que además nos ha llevado a exigir a la empresa que refuerce su plantilla de trabajadores para que se trabaje con celeridad y terminen”. Reconoce el alcalde que “los plazos no se han cumplido, pero no podemos correr el riesgo de que las obras se prolonguen más allá de la nueva fecha prevista, el 28 de junio, cuando todo debe estar listo para recuperar la normalidad”. Asegura el alcalde que “los vecinos tienen sus razones para estar enfadados, pero eso no puede evitar que nos demos cuenta de la complejidad de un proyecto en el que, al levantar el suelo de estas calles, se han detectado fallos y desconexiones en el saneamiento que había que corregir y que han obligado asumir correcciones en las redes y a aumentar los plazos”.

En este contexto, la Asociación de Empresarios del Casco Histórico, ha expresado su preocupación no solo por este asunto, sino por las consecuencias del inicio, también con retraso sobre la fecha prevista, del proyecto de mejora de la Avenida Marítima. Sin paliativos, aseguran sentirse “recelosos” con respecto al cumplimiento de los plazos de este segundo proyecto vital para la accesibilidad de la ciudad, la potenciación de su zona comercial abierta y su modernización. Advierten desde esta organización empresarial de que “no podemos permitirnos problemas como los que estamos sufriendo en la zona Pérez de Brito y en el entorno de La Alameda”.

Sus apercibimiento va más allá: “Estaremos atentos a los compromisos adquiridos por parte de las instituciones “, en referencia al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y al Cabildo Insular”, una nueva advertencia en función de que los representantes públicas avanzaran su compromiso con la ampliación de las bolsas de aparcamientos de la ciudad a corto y medio plazo. “En su momento planteamos varias opciones como por ejemplo el aprovechamiento de algunos terrenos como la zona donde ahora mismo se ubica la antigua Casa de los Maestros, que debe ser demolida; o la habilitación temporal de los terrenos donde se construirá dentro de unos años la futura Estación de Guaguas”, explican desde la Asociación de Empresarios.”Se dijo también – continúan – que el futuro carril bici de la Avenida Marítima, que de momento no va a ser útil, podría convertirse en una zona de unos 300 metros de aparcamiento”. “No dejaremos que los compromisos queden en simples declaraciones de intenciones y lucharemos porque se cumplan”, subrayaron.