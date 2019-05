Esperanza Rivero, candidata de Movimiento del Pueblo a la Alcaldía de Adeje, se sube a la bici para hacer campaña

La candidata de Movimiento del Pueblo a la Alcaldía de Adeje, Esperanza Aguirre, ha sorprendido a los viandantes del municipio del sur de Tenerife con su particular manera de hacer campaña electoral y tratar de captar votos de cara a los próximos comicios del 26-M.

Aguirre se ha subido a una bicicleta, cuyas ruedas se iluminan con distintos colores, para promover su candidatura entre los vecinos de Adeje. No es la primera vez que algún candidato nos sorprende en esta campaña electoral y no sabemos si será la última. Originalidad no les falta.

Dentro vídeo.