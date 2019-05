“Está dentro del coche”: un padre ata a su hija de tres años en el asiento trasero y después quema el vehículo

Martin Pereira, de 39 años, fue detenido por la Policía de Nueva York por atar a su hija Zoey, de 3, en el asiento trasero de su vehículo y quemar el mismo posteriormente, causando la muerte de la menor, según han informado varios medios internacionales como The New York Post y The Daily News. Este terrible incidente ocurrió el pasado 5 de mayo en las proximidades del parque Baisley Pond, en Queens.

El móvil del autor de los hechos habría sido el de vengarse de su expareja tras divorciarse de ella hace dos meses, un proceso que habría sido tortuoso para Pereira.

“Mi hija está dentro del coche”, afirmó el varón ante los bomberos. Estos se alertaron porque la pequeña estaba atada en el asiento trasero y todos los accesos al vehículo estaban completamente sellados, bloqueados a propósito por el progenitor de Zoey.

Los servicios de emergencias actuaron con la mayor rapidez posible para salvar a Zoey, pero no sirvió de nada, ya que certificaron su muerte nada más llegar al hospital.

En estos momentos, Martin Pereira se encuentra detenido. Fuentes cercanas al caso indican que incluso realizó una llamada a su exmujer, Cherone Coleman, y le dijo: “¿Tengo tu atención ahora? No volverás a ver a tu hija”.

Hace unos meses Coleman luchó por la custodia total de la menor, pero la justicia denegó su petición. “Siempre pensé que me iba a hacer daño a mí, pero nunca pensé que iba a lastimar a mi hija”, declaró Cherone Coleman a The Daily News.