Esteban González Pons: “Es necesario que haya un eurodiputado del centro-derecha canario ante la que se avecina”

Doctor en Derecho Constitucional, Esteban González Pons ha sido senador (portavoz del PP), consejero autonómico de la Comunidad Valenciana, diputado y desde 2014 ejerce sus responsabilidades políticas en el Parlamento Europeo (vicepresidente del grupo Popular). En estas elecciones forma equipo con Dolors Montserrat. Acaba de renovar el compromiso con la defensa de España que adquirió en Hoya Fría. “Tres meses de campamento y la jura de bandera”, se refresca la memoria.

-¿Cuánto aporta e importa la presencia de un canario en la Eurocámara?

“Los próximos años van a ser muy importantes para Canarias en la Unión Europea; no solo porque la condición de región ultraperiférica obliga a estar siempre pendiente de Canarias, sino sobre todo porque el brexit puede tener muchas consecuencias negativas: el turismo, el tomate, la papa e incluso la pesca. A Canarias le conviene tener eurodiputados canarios para lo que se vaya a negociar en el futuro. Y en estas elecciones solo hay dos partidos que presentan candidatos canarios en sus listas con posibilidades de salir: el Partido Popular y el Partido Socialista. Aunque parezca que la candidatura de Coalición Canaria la encabeza un canario [Luis Padilla], la lista de Coalición por Europa la lidera una vasca [del PNV] y lo mismo pasa con Nueva Canarias con respecto a Compromís. De manera que los votos a Vox y Ciudadanos no van a ningún candidato canario y los de Coalición Canaria sirven para elegir a una eurodiputada vasca. Por eso yo estoy diciendo que los canarios de izquierdas deberían votar a Juan Fernando López Aguilar y los canarios de centro y de derecha, a Gabriel Mato”.

Al margen de la procedencia, ¿en los grupos españoles no existe esa sensibilidad hacia las peculiaridades isleñas?

“Es necesario que haya un eurodiputado del centro-derecha canario ante la que se avecina. Los que no somos canarios vamos a defender bien los intereses de Canarias, pero no con la misma pasión. Gabriel Mato defiende el plátano, a los animales del Loro Parque o los telescopios con un entusiasmo que a alguien que no es canario no le sale. En las elecciones europeas, votar listas que no llevan candidatos canarios es tirar el voto”.

-¿Las recientes elecciones generales han sido un aviso a votantes navegantes en un mar de confusiones?

“Son elecciones diferentes. Pero ahora sabemos que, si el centro-derecha vuelve a votar lo que en las generales, pasará lo mismo. Si queremos que ocurra algo diferente, tendremos que concentrar nuestros votos en la lista que tiene más posibilidades. Si el centro y la derecha se divide, gana la izquierda. Si queremos que el centro y la derecha ganen, tendremos que juntar nuestros votos. Las elecciones generales sirven de vacuna para que la derecha no vuelva a dividirse en las municipales, insulares, regionales y europeas”.

-La Comunidad Valenciana es un espejo del vuelco…

“El PP sigue siendo la segunda fuerza, por detrás del PSOE. Yo estoy convencido, y lo dejo dicho aquí para que me lo recuerden si no, de que el PP va a recuperar la alcaldía de Valencia”.

-Con algún apoyo…

“Espero que baste con el apoyo de Ciudadanos. El PP va a ser la primera fuerza en la ciudad de Valencia y la alcaldesa será María José Catalá”.

-¡Quienes dieron la voz de alarma sobre Vox se habrán quedado afónicos! Y ahora taparán bocas… “Vox es un partido de extrema derecha que beneficia a la izquierda, que quita votos al centro para dárselos a los socialistas. Gracias a Vox, Pedro Sánchez va a estar cuatro años más”.

-¿Tantos?

“Ya veremos. Lo que yo no quisiera es que gracias a Vox también perdiéramos elecciones europeas o canarias”.

-Previsiblemente, el PPE revalidará la mayoría…

“A nivel europeo, el Partido Popular va a ganar las elecciones y el próximo presidente de la Comisión Europea con toda probabilidad será del Partido Popular. Si los eurodiputados españoles del grupo son fuertes, España será influyente. Si los eurodiputados del Partido Popular son débiles, España será débil. Hay algo en lo que no todo el mundo cae y que yo creo que se ha contado pocas veces: desde hace dos años, España es contribuyente neto de la Unión Europea. España hoy pone más dinero del que recibe. Ser miembros de la Unión Europea nos cuesta dinero. Eso debería llevarnos, como a los alemanes o a los franceses, a querer mandar y no a inhibirnos de lo que en Europa sucede. Los alemanes piensan que la Unión Europea la pagan ellos y, como pagan la fiesta, exigen elegir los copas que se sirven, la música y decidir a qué hora se cierra el bar. Bueno, los españoles estamos pagando igual que los alemanes. Por lo tanto, deberíamos aspirar a ser muy influyentes en una Europa que nos cuesta dinero”.

-¿Cómo?

“La única manera de ser influyentes es estar muy bien posicionados en el partido que va a ganar las elecciones”.

-Lo del brexit es un pitorreo…

“Va a haber brexit”.

-¿Cuándo?

“A lo mejor, más pronto que tarde. El lunes 27 de mayo, los electores se desayunarán con que, en el Reino Unido, los partidos que defienden el brexit habrán ganado otra vez las elecciones por mucha distancia, con un resultado muy cómodo. Lo que desconocemos es si será duro o con acuerdo. En un caso u otro, Canarias se verá perjudicada”.

-Hay cinco escaños más reservados a España…

“Una vez que salga el Reino Unido, a España le corresponderán 59 escaños. Saldrán de estas elecciones”.

-¿Qué ocurre realmente en Venezuela?

“Yo he estado en Venezuela últimamente. En las elecciones parlamentarias estuve haciendo campaña con la oposición y, luego, aquella noche celebrando su triunfo. Intenté entrevistarme con el presidente Juan Guaidó. Fui junto a Gabriel Mato. Nos detuvieron en el aeropuerto de Caracas, nos encerraron y nos expulsaron. En cuanto aterrizamos en Europa cogimos otro avión y volvimos por Colombia. Nos entrevistamos con Guaidó. Nuestro compromiso con el pueblo venezolano es tan fuerte como los lazos de sangre”.

-Una minoría en España justifica al chavismo…

“Es imposible justificarlo. Yo he estado en lugares del planeta donde la pobreza es extraordinaria. He visto en Burkina Faso buitres ocupar el papel de las palomas en la ciudad. He visto en Etiopía a las hienas ocupar el papel de los perros por las noches en la ciudad. En ninguno de esos lugares se me han saltado las lágrimas y en Venezuela sí. La pobreza de Venezuela es más dramática, puesto que los venezolanos hasta hace bien poco eran como nosotros. Tenían trabajos como los nuestros, casas como las nuestras, vehículos como los nuestros, familias como las nuestras y en la actualidad están entre los más pobres de la Tierra. Te sorprende, te choca ver cómo personas que hasta ayer llevaban una vida como la tuya están en esta situación por la mala gestión política y por la dictadura que ha impuesto Maduro en el país”.

-¿En qué han cambiado las relaciones de la Unión Europea con Estados Unidos?

“La llegada de Donald Trump fue una mala noticia para el vínculo atlántico de la Unión Europea y lo es para el futuro de la democracia. Trump representa lo que el populismo de extrema derecha en Europa. Es proteccionista, agresivo y con un discurso xenófobo y racista muy similar a los partidos de extrema derecha europeos. Con Donald Trump, los Estados Unidos han dejado de ser un modelo de democracia. Pero Trump pasará y los Estados Unidos seguirán ahí siendo un ejemplo para nosotros, el mejor amigo de la democracia y la defensa de los derechos humanos en Europa. No hay que olvidar que la democracia de la que hoy disfrutamos se la debemos a la vida de miles y miles de soldados norteamericanos muertos en la tierra que va desde las playas de Normandía hasta Berlín”.

-Trump se queja de que sus socios son unos agarrados en la contribución a la defensa común. Y, por otro lado, la UE ha reactivado el proyecto de un Ejército europeo…

“Donald Trump ha optado por retirar el apoyo militar de Estados Unidos a la Unión Europea. Y eso hace inevitable que caminemos hacia un Ejército europeo. El Ejército europeo sirve entre otras cosas para ahorrar en defensa, porque, en este momento, la Unión Europea tiene veintiocho presupuestos de defensa diferentes, veintiocho ejércitos y veintiocho modelos de investigación y desarrollo en defensa. Estados Unidos tiene solo un modelo de carro de combate. La Unión Europea, siete. Se trata de invertir menos para ser más eficientes. Gasta más en defensa que Rusia, con un Ejército infinitamente más efectivo”.

-¿La retirada de una fragata española del golfo Pérsico va en la dirección correcta?

“Quiero creer que obedece a razones técnicas y no a prejuicios políticos”.

-¿Putin está tirando petardos por debajo de la mesa?

“Sí. La guerra del futuro, del presente, no se librará con armas de fuego ni con bombas ni con aviones. Si libra con programas informáticos y ordenadores. Se llama guerra híbrida. Una potencia, para destruir a otra, no necesita bombardearla con fuego. Le vale con colapsar sus redes informáticas, borrar los historiales médicos de los hospitales, altere el funcionamiento de las señales de tráfico y de los controles aéreos o cambie un resultado electoral en el recuento electrónico… Con esos sistemas, se destruye un país más fácilmente que enviando 200.000 soldados a invadir. Rusia ha dejado su rastro”.

-Con Josu Ternera no habrá dificultades para la extradición…

“La Justicia francesa es muy seria. Ha sido esencial para la victoria sobre los terroristas. En segundo lugar, los delitos de terrorismo están amparados por la euroorden. El problema con Puigdemont ha sido que no se reconoce la rebelión entre los supuestos. Por eso, yo pedí hace dos años que se reformara”.