La asociación de vecinos El Perenquén irán a la Fiscalía si se aprueba ordenanza de movilidad

La asociación de vecinos El Perenquén del centro histórico de Santa Cruz de Tenerife han advertido este martes de que acudirán a la Fiscalía si el pleno del Ayuntamiento aprueba mañana la nueva ordenanza de movilidad y tráfico, y han pedido que se posponga para volver a debatirla.

En un comunicado la asociación indica que su deseo no es judicializar la cuestión pero también señala que, de no ser atendida su petición por el gobierno municipal en funciones, denunciará ante la Fiscalía la gestión de las pilonas y todos los “incumplimientos” de esta ordenanza de movilidad.

Los vecinos consideran que Santa Cruz de Tenerife sufre un problema grave de movilidad por el afán de ganar espacio público para las terrazas sin ningún tipo de consenso con los afectados, una situación que, según este colectivo, se pretende legitimar con esta normativa.

La asociación entiende que tampoco debería adoptarse este acuerdo después tres días después de unas elecciones en las que los actuales miembros del equipo gobernante ya no gozan de legitimidad moral, pues sus partidos ya no suman la mayoría absoluta que sumaban cuando obtuvieron sus actas de concejales en 2015.

Estos vecinos argumentan que la ordenanza carece de un imprescindible estudio de movilidad que avale las decisiones políticas que incluye, no analiza las alternativas, incluso se olvida de calles como Pérez Galdós (que no figuran en el documento), no recoge los aparcamientos que se preveían en el proyecto Urban y consolida una política de “dejar encerradas en numerosas calles del centro a personas enfermas y en general, discapacitadas, con movilidad reducida”.

“Llevamos años quejándonos de las pilonas y a la empresa privada que gestiona el tráfico en el centro histórico impiden el acceso a nuestras calles públicos”, subraya El Perenquén.

Además, la asociación expone el peligro que suponen toldos y otros elementos fijos para el acceso de los bomberos en caso de una emergencia en las calles del centro histórico, así como los materiales no ignífugos que se adosan a los árboles, con el peligro que supone en caso de incendio.

Por eso la asociación ha pedido al Ayuntamiento los informes de los bomberos al respecto, pero asegura que no se los han facilitado.

La asociación presentó alegaciones a esta ordenanza pero no ha recibido contestación del Ayuntamiento, en el que se quejaba de que se vulneraba el derecho de participación ciudadana y no se justificaban las medidas que implantará esta normativa, entendiendo que se infringen la Ley de Procedimiento Administrativo Común y la Ley sobre Libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.