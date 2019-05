Leopoldo López: “Maduro hoy no puede confiar ni en quien le sirve el café; su propio entorno quiere que salga”

Texto: Sabela Bello / Gonzalo Domínguez (EFE)

Que se produzca una intervención militar internacional en Venezuela es una posibilidad que la oposición al Gobierno de Nicolás Maduro contempla, al tratarse de una alternativa legal que “está dentro de la Constitución”, argumentó en una entrevista exclusiva con la agencia EFE el dirigente opositor venezolano Leopoldo López. El líder del partido Voluntad Popular, que desde el pasado martes se halla en la Embajada española en Caracas en calidad de huésped, aseveró que han existido conversaciones con miembros destacados del chavismo, quienes expusieron que Nicolás Maduro cuenta en su “entorno más íntimo” con personas que desean que deje el poder.

Leopoldo López recalcó que no hay nada que pueda evitar el uso de las herramientas legales que contempla la Constitución para intentar alcanzar la libertad, porque “la libertad en Venezuela se mide con muertes” y porque “cada día que pasa es un día en el que mueren niños por desnutrición, personas en hospitales, por la inseguridad”. En cuanto al respaldo con el que cuenta la oposición entre los militares, puso de relieve que gran parte de las Fuerzas Armadas apoya la causa opositora. No obstante, y pese a que la opción de la intervención militar internacional está sobre la mesa, consideró que “tiene que ser un proceso pacífico” que no recurra a la violencia, pero ha de “contar con la fuerza del pueblo y de los militares”. “Hoy Maduro no puede confiar ni en quien le sirve el café. Él sabe que su propio entorno quiere que salga, sabe que su propio entorno está en conversaciones con nosotros en todos los niveles, y él sabe que tiene que simular que tiene el control”, insistió. A su juicio, las fisuras en el Gobierno de Maduro no van a cesar, así como la presión internacional. Estos dos aspectos, en su opinión, así como la presión popular, avanzarán simultáneamente hasta que llegue el momento “en el que se pueda ya cesar la usurpación”.

Leopoldo López, en arresto domiciliario hasta que fue liberado el martes por un grupo de militares y funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), considera que la crisis política y social de Venezuela no se solucionará hasta que se “conquiste la libertad”. “Seremos los venezolanos los que [lo] lograremos”. El líder de Voluntad Popular mostró su gratitud por el apoyo de la comunidad internacional: “El presidente Juan Guaidó ha sido reconocido por 58 países. No ha habido una coalición internacional a favor de una causa de liberación con tanto apoyo internacional desde la Segunda Guerra Mundial”, recalcó.

En cuanto al levantamiento del pasado martes, considera que “había que mandar un mensaje contundente, claro, de adhesión de funcionarios activos con capacidad de ejecutar acciones”. Ese día, Juan Guaidó y Leopoldo López, poco después de ser liberado, encabezaron una iniciativa que tenía como finalidad impulsar un movimiento en los cuarteles para derrocar a Maduro, algo que, aunque no obtuvo una gran respuesta, acrecentó los rumores acerca de la lealtad del Ejército al mandatario.

López, arrestado en 2014 y con una pena de 14 años de cárcel, fue acusado de liderar actos violentos en las marchas antigubernamentales. Paso casi tres años en una cárcel militar y después, en arresto domiciliario.