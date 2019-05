Los Pocitos acusa a Urbanismo de “electoralista” por instar a Costas a que tire sus casas

El presidente de la Asociación de Vecinos de Los Pocitos, en Añaza, Carlos Alonso Pérez, no entiende la postura de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, dirigida por Carlos Tarife, que acaba de “instar” a Costas para que derriben sus casas, y critica esta decisión como “maniobra electoralista” Para los vecinos del poblado se trata de un “despropósito que el concejal pida ahora que se derriben las casas del poblado, después de que llevamos aquí más de 40 años, contamos con una asociación de vecinos, participamos en los Juegos Municipales, nos han arreglado la carretera de acceso y nos han ayudado a reformar la iglesia, incluso estuvieron sacando piedras para la escollera de San Andrés…”

En la actualidad hay una veintena de casas, y en ellas viven cinco familias de forma permanente, y “Costas ya estuvo con nosotros, nos pidió que no se construyeran más casas, lo hemos cumplido y estábamos tranquilos, con todo en regla, hasta que ahora nos encontramos con esta denuncia que hace Urbanismo”, asegura Alonso Pérez.

“No entendemos qué pretende el concejal de Urbanismo municipal, pues cuando pide a Costas el derribo de las casas, lo que está haciendo es yendo en contra de sus propios vecinos y perjudicando a muchas familias”.

Además, Carlos Alonso Pérez explica que los disturbios que se han producido en el hotel en ruinas “no tienen nada que ver con los vecinos, ni con la convivencia en el poblado, sino con personas que vienen de fuera y ocupan un lugar que lleva muchos años abandonado”. “Es responsabilidad del Ayuntamiento proteger o derribar el llamado mamotreto de Añaza, pero creemos que la inoperancia del Gobierno municipal la tenemos que pagar ahora los vecinos de Los Pocitos”, matiza el presidente de la asociación de vecinos.

“Está tan fuera del sentido común que el concejal de Urbanismo salga ahora con este tema, que por ello no podemos más que pensar que es una postura electoralista y oportunista”. “Solo pedimos a los actuales dirigentes del Ayuntamiento que no utilicen y perjudiquen a los vecinos de los barrios para salir en los medios o justificar una preocupación que hasta ahora no ha existido”, pide Carlos Alonso Pérez.

Los vecinos han recurrido al que fuera concejal del Distrito Suroeste, Hilario Rodríguez, actual candidato a la Alcaldía por Nueva Canarias, para expresar su sorpresa por la incertidumbre generada ante una situación conocida por el Ayuntamiento desde que Rodríguez era concejal. Hoy, el candidato de Nueva Canarias visitará el asentamiento de Los Pocitos para conocer de primera mano las quejas de estas familias.

Urbanismo

Desde la Concejalía de Urbanismo de Santa Cruz se asegura que no se ha pedido el desalojo del poblado. Su responsable, Carlos Tarife, señaló que desde el área que dirige se procedió al vallado del hotel abandonado de Añaza, y en la inspección realizada por los técnicos municipales, estos detectaron edificaciones por debajo del edificio (en referencia al poblado de Los Pocitos). Se da la circunstancia de que el vallado instalado recientemente ha aparecido dañado en uno de los laterales, motivo que llevó a los técnicos a inspeccionar de nuevo la zona.

Una vez constatado por la Administración la existencia de las edificaciones, según Tarife, “lo que vamos a hacer es dar traslado a Costas, que es la administración que debe decirnos si esas edificaciones están legalizadas o no”. “Es competencia absolutamente de esa administración”, concluyó.