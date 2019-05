Nira Fierro: “La sociedad está pidiendo a gritos un cambio en Canarias, ya que el Gobierno está agotado”

Forma parte de la oleada de nuevos dirigentes que han entrado a la vida política del PSOE de la mano de Ángel Víctor Torres, tras años en los que no había una renovación con mayúsculas en el partido. Nira Fierro integra esa generación que aporta una visión más fresca, con planteamientos acordes al siglo XXI, entre los que sobresalen la lucha contra el cambio climático y la pobreza y la igualdad de oportunidades. Con 28 años y una licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración, se estrenó en política en este mandato como concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Tacoronte. Su salto fue vertiginoso, ya que de allí pasó a ocuparse de la Vicesecretaría de Acción Política del partido en Canarias y a coordinar la campaña de Torres.

-¿Esperaba la victoria de Pedro Sánchez el 28 de abril?

“Vimos mucha receptividad, ilusión y esperanza en la calle durante los 15 días de la campaña de las generales, pero también durante los últimos 10 meses de gobierno tras la moción de censura. La ciudadanía puso en valor el trabajo de Pedro Sánchez en la agenda social, que había sido absolutamente olvidada con Mariano Rajoy. Por lo tanto, salíamos con buenas expectativas, pero sin lugar a dudas esa victoria socialista nos llenó a todos de impulso y de empuje para las elecciones del 26 de mayo”.

-¿Las expectativas son las mismas para que Ángel Víctor Torres se convierta en el presidente de Canarias tras el 26-M?

“Sí, por supuesto. Además, el año pasado cuando empezamos a trabajar en la campaña ya veníamos con unas expectativas muy buenas para el PSOE, y, a medida que se han dado los acontecimientos, ha sido un impulso que ha reforzado el camino que iniciamos desde que Ángel Víctor Torres fue elegido secretario general. Hay una necesidad de cambio amplia en Canarias, la sociedad lo está pidiendo a gritos, porque el Gobierno regional está absolutamente agotado y lo vemos en la falta de empatía que tiene con la ciudadanía, y la dejadez en todos los parámetros que afectan a las personas, desde dependencia hasta sanidad, educación y vivienda. No hay compromiso ni sensibilidad ninguna y, después de estos años de desgaste, la ciudadanía está despertando hacia el cambio político en Canarias. Y ahí está el PSOE, desde luego”.

-Sin embargo, CC consiguió dos diputadas y estuvo a punto de recuperar el senador que perdió en 2015…

“Las circunstancias que se dieron el 28 de abril vienen por la caída del PP, y CC está más a la derecha que nunca desde que recoge todo el voto de desencantados de este partido, no hay otra explicación. No es por buena gestión ni por defender a Canarias, porque la defensa de las Islas está clara, y son esos casi 300.000 votantes que eligieron al PSOE y que le dieron cinco diputados, ocho senadores y representación en todas las islas”.

-¿Cómo se explica que su discurso siga calando en la sociedad?

“Es que no cala, ese es el problema. CC no ganó las elecciones, no representa la mayoría social de Canarias. Pueden hacer parecer que sí, pero no lo hicieron en 2015, ni el 28 de abril ni tampoco lo van a hacer ahora. La mayoría social de Canarias ha votado otra cosa, PSOE o PP. CC tiene la presidencia del Gobierno por una casuística concreta que es la ley electoral. Probablemente mi generación no conozca otra forma de hacer política en Canarias y merecemos demostrarle a la gente que sí es posible, que vivir empobrecida no es normal y que tiene derechos, pero estos se tienen que ejercer, financiar y ejecutar, que es lo que no se ha hecho”.

-¿Cómo argumenta a los jóvenes que su partido ofrece una alternativa diferente cuando ha gobernado junto a CC en varias instituciones?

“Desde luego, allí donde ha estado el PSOE ha mejorado la vida de la gente, en pacto, en mayorías o en minorías. Lo hicimos con Patricia Hernández cuando era vicepresidenta del Gobierno, y hay dirigentes del PSOE que marcaron un antes y un después, como Jesús Morera u Ornella Chacón, que hicieron una labor extraordinaria. Por eso la vocación del PSOE es de gobernar, pero se imposibilita cuando hay recursos y no hay voluntad de redistribuirlos bien y que lleguen a todos”.

-En Canarias hace mucho tiempo que no hay una mayoría absoluta. ¿Se podrá conseguir en estas elecciones o finalmente habrá un Gobierno en minoría y será necesario pactar?

“Creo que las mayorías absolutas son pasado en política y no hay que mirarlas con nostalgia. Debemos adaptarnos a los tiempos en los que estamos, y eso conlleva diálogo permanente con los partidos políticos y con la ciudadanía, es un feedback. Y los que estamos en política y en la calle debemos tener esa responsabilidad. No es malo que haya ese sistema de pesos y contrapesos entre las distintas fuerzas políticas, siempre desde la lealtad, el respeto y el diálogo. Todos sabemos dónde nos situamos ideológicamente, pero somos conscientes de que debemos llegar a acuerdos porque los intereses generales deben estar por encima de todo. Y en el diálogo y el consenso siempre va a estar el PSOE, un partido que ha sacado con acuerdos y con diálogo muchas de las leyes que han salido adelante en este país”.

-¿Después de gobernar juntos en el Ejecutivo regional, en el Cabildo de Tenerife y en algunos ayuntamientos, el PSOE volvería a pactar con los nacionalistas?

“El PSOE va a ganar las elecciones y primero tiene que hacer presidente a Ángel Víctor Torres. Desde luego que nuestra hoja de ruta está clara y no es precisamente estos últimos años de CC en el gobierno. Ni son sus políticas, ni es el olvido que ha tenido hacia las personas. Nosotros queremos cambiar Canarias y desde luego no parece el camino del Gobierno regional actual; por lo tanto, vamos a apostar por quien se comprometa con la dependencia, la vivienda, la sostenibilidad y a devolver la dignidad a la sanidad en las Islas. Ese va a ser nuestro camino. Hasta ahora no se ha hecho”.

-¿Eso significaría un acercamiento al PP?

“Nosotros seguimos con la agenda que nos hemos marcado y si el PP quiere un cambio en Canarias debe reflexionar dónde está, que para nosotros, desde luego, pasa por el PSOE. Si otros quieren continuidad, que se sitúen con el actual Gobierno. Desde mi partido queremos un cambio, pero no solo de Gobierno, sino también en la ciudadanía, y eso pasa por devolver servicios públicos fundamentales, porque nos hemos acostumbrado a vivir con una normalidad empobrecida día a día, en una tierra que es rica económicamente, que tiene los Presupuestos más altos de la historia y que no ha sido capaz de revertirlos en beneficio de la población”.

-¿Puede haber un pacto a la andaluza en Canarias si el PSOE finalmente gana las elecciones?

“Desde luego que si las derechas dan, pactan, de eso no hay ninguna duda”.

-¿Y en el Gobierno central es partidaria de una alianza con Podemos?

“Estos 10 meses de gobierno de Pedro Sánchez han sido un ejemplo. España debe continuar avanzando en la senda del progreso, y eso está a la izquierda”.

-¿Aunque suponga ir en contra de algunos ideales del partido, como la cuestión de la independencia de Cataluña?

“Hemos sido bastante claros: el diálogo siempre dentro de la Constitución y no va a haber ningún referéndum ni nada por el estilo. Las consultas ilegales que se han llevado a cabo en España han sido con el PP. Está demostrado que la única vía de solución en Cataluña es el diálogo”.

-¿Le costó tomar la decisión de encabezar la lista al Parlamento regional?

“Es un salto bastante grande. Piensas muchas cosas, en tu familia y en tus amigos, porque la sobreexposición es para todos, pero al final eres consciente de que la política se cambia ejerciéndola, no hay más. Entonces me dije: ¿y por qué no? Hay que dar un paso, hay que mojarse. Estuve un par de noches sin dormir, pero es verdad que estos nuevos tiempos necesitan de esperanza e ilusión, y lo acepté porque no hay nada más bonito que poder cambiarle la vida a la gente”.

-¿Y no le da vértigo competir con candidatos que ya tienen experiencia, como Rosa Dávila o Manuel Domínguez?

“¿Y no les da vértigo a ellos competir con una joven de 28 años?”.

-¿Piensa que los resultados del 28-A se pueden extrapolar a las elecciones municipales?

“Es difícil, porque también lo es que el PP vaya a tener el resultado que tuvo en las generales”.

-¿Se atreve a hacer una radiografía del mapa electoral tras el 26-M?

“Está claro que las ganará el PSOE en votos y en diputados. No me arriesgaré a decir quiénes quedarán en segundo y tercer lugar, pero tengo una idea”.