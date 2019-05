Nuevos indicadores alertan: Canarias está al borde del “suicidio demográfico” y otras noticias que debes conocer

1. Nuevos indicadores alertan: Canarias está al borde del “suicidio demográfico”. Asturias, Canarias y Cantabria son las comunidades que ocupan los últimos lugares por sus peores indicadores.

2. El colapso en las Urgencias del HUC obliga a los enfermeros a asistir a las oposiciones sin dormir. Los trabajadores han presentado un escrito al hospital mediante el que denuncian la infracción que supondría trabajar 12 horas de noche antes de la prueba.

3. El cantante mexicano Vicente Fernández rechaza a un donante de órganos “por si es gay o drogadicto”. “Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije que no me iba a dormir con mi mujer con el hígado de otro guey. Ni sé si era homosexual o drogadicto”, dice.

4. El diputado argentino Héctor Olivera, herido grave tras ser tiroteado junto al Congreso. Olivera y su acompañante, Miguel Marcelo Yadon, coordinador de Obras en Fondo Fiduciario del Transporte Eléctrico Federal de la provincia de La Rioja, fueron tiroteados desde un vehículo que se dio a la fuga.

5. El gobierno estudia prohibir fumar en los coches particulares. El Ministerio de Sanidad quiere financiar entre este año y el siguiente los tratamientos para dejar de fumar y considerará a los automóviles ‘espacios sin humo’.