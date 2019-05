Román Rodríguez: “El voto a CC no es ni nacionalista ni de conciencia de pueblo; es un voto a la derecha canaria”

El candidato de Nueva Canarias (NC) a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, atendió a DIARIO DE AVISOS ayer, justo antes de un acto multitudinario en la capital tinerfeña. A pesar del ‘palo’ que ha sufrido su formación política por haber perdido el diputado en el Congreso, el líder de NC es optimista para estos comicios autonómicos y locales. Se le nota que está en clave electoral, lanza el programa como un rodillo y deja una cosa clara, el cambio de ciclo político en las Islas solo está garantizado si NC es clave en la composición del próximo Gobierno de Canarias.

-¿Cómo está viviendo el arranque de esta campaña electoral?

“Son unas elecciones determinantes para el futuro de Canarias porque, afortunadamente, en ayuntamientos, cabildos y, sobre todo, en el Parlamento, tenemos un nivel de competencias para gestionar lo sustancial que determina la vida económica y social de nuestra tierra. Son las elecciones más importantes, las que más impactan en la vida de la gente”.

-¿Teme que los malos resultados que ha obtenido NC en las elecciones generales, con la pérdida del diputado, se repitan en las autonómicas y locales?

“Son escenarios muy distintos. Las elecciones generales se conformaron como elecciones muy ideológicas, muy frentistas y se habló poco de la Sanidad, de la Educación o del autogobierno. Todo estaba centrado en la extrema derecha y en la crisis de Cataluña. En reacción a esa situación hubo una alta participación y una concentración del voto útil. Sostengo que el voto de NC fue al partido socialista, no tenemos ninguna duda”.

-¿Por qué se dio ese fenómeno?

“Porque la gente progresista de NC consideró, en parte, que lo urgente, lo inmediato, lo que había que hacer en las elecciones generales era parar a las derechas que habían articulado una propuesta política de retroceso en todos los órdenes, incluido, en el autogobierno y la gente concentró su voto ahí”.

-¿Está contento con cómo se enfocó la campaña de las elecciones generales? Perder el diputado es un varapalo…

“Habíamos hecho un muy buen trabajo, con muchísimos resultados. Podíamos conformar cualquier debate con garantías, pero lo que se dirimía no era Canarias-Estado, sino derecha-izquierda o retroceder-avanzar”.

-¿Sigue sosteniendo la teoría de Compromis?

“Ahora hay un dato del CIS que lo ratifica. El mismo día que se votaban las Cortes Valencianas y las Cortes Españolas, los votantes de Compromis votaron 17% a las Cortes Valencianas a Compromis y 6% al mismo partido a las Cortes españolas. Pasaron de cuatro escaños a uno. Se repite esto que decíamos aquí en el mismo instante. Nosotros estamos a 28 días de distancia”.

-¿Cómo valora la encuesta del CIS?

“En la encuesta del CIS queda clara esta diferenciación de la que le hablaba. En 2015, el sondeo del CIS anterior a las elecciones, nos dio el 5% del voto y cero escaños. Sacamos el 10,4 y cinco diputados. Ahora nos dan el 8,2% del voto y entre cuatro y siete escaños. Nosotros consideramos que el cinco era el punto de partida en su momento y ahora lo es el 8,2. De manera que se pone en evidencia que estamos ante procesos electorales distintos”.

-¿Cree usted firmemente que se pueda conformar un gobierno progresista en las Islas?

“En el año 15, los votos de PSOE-Podemos y NC superaban en 73.000 los votos en los partidos conservadores. Esta situación ahora se corrige por dos vías: primero, por un sistema electoral, que sin ser la solución definitiva, mejora la proporcionalidad y, por otro lado, que ahora los partidos progresistas somos más fuertes que antes. Los datos que dependen de la gestión del Gobierno de Canarias son escalofriantes. Hemos perdido participación en la riqueza española, estábamos en el 97,7 en el año 2001 y ahora estamos en el 81,3. Acabaremos el 2019 por debajo del 80% de la renta per cápita media, es decir, no solamente no nos acercamos a la media de la riqueza del resto de España que es nuestro referente, sino que retrocedemos. Si es grave nuestro retroceso en la riqueza, peor es el reparto de la misma. Canarias es la comunidad donde peor se reparte la riqueza. De manera que la economía canaria retrocede y el reparto es el más injusto”.

-A CC, electoralmente hablando, su guerra con Madrid le ha venido bien, mientras que a ustedes, ¿les ha mermado la docilidad con el PSOE?

“Ellos han conseguido el voto del PP. Eso no es un voto nacionalista ni de conciencia de pueblo. Es un electorado que votaba al PP y que estaba desencantado con un discurso y con una inmadurez en el liderazgo que se ha ido a CC. Ana Oramas es una excelente representante de la derecha canaria. Si la escuchas en el Congreso de los Diputados, no se diferencia en nada a Casado o a Rivera. Ana está desde 1979 con cargos políticos y es producto de la transición política de los sectores conservadores. Luego hicieron un formato local, pero estamos hablando de la UCD, para entendernos, estamos hablando de la derecha. Ana Oramas es mejor para defender esos intereses que Asier Antona y mejor que Melisa Rodríguez y, por eso, sacó los votos que sacó. El voto de ellos fue útil porque consideraban que defendían mejor los intereses de la derecha canaria, principalmente en esta circunscripción”.

-Su formación ha decidido que usted concurra en la lista regional. Solo PSOE, CC y NC lo han hecho, ¿teme quedar fuera del Parlamento?

“Nosotros hemos tomado esta decisión sabiendo que es una lista que se pone en marcha por primera vez, que la votan todos los canarios y lo hemos hecho por razones políticas. Tenemos un proyecto para toda Canarias y esta lista tiene un plus político. El otro día un señor en La Laguna se me acercó y me dijo: por fin le puedo votar. Siempre que te presentas a una lista puedes no salir, pero nuestros cálculos son seguros. Sacamos 93.000 votos hace cuatro años y con esos votos tendríamos el sexto diputado con una distribución razonable. De manera que no tenemos temor. Sabemos que sería una gran alegría para nuestros adversarios políticos que yo no estuviera en el Parlamento, pero creo que no les va a salir”.

-¿Qué le parece el ventilador que ha accionado CC para señalarlos a todos? Amurga o el Gran Canaria Arena…

“Si tenemos paro, miseria, malos servicios públicos o un desastre en la ley de Dependencia, aunque usted haga cinco titulares maquillando eso, los que sufren las listas de espera, la gente que no tiene para comer sigue sufriendo la lista de espera y sigue no teniendo para comer. Ellos no son buenos gobernantes, pero manejan bien el poder, en el sentido clientelar del término. De manera que lo que han hecho es ocultar los problemas en el terreno de la ética y tratar de fabricar casos de otros para equiparse”.

-¿Pero el Cabildo de Gran Canaria no estaba al corriente de que los terrenos de Amurga eran de la familia de su mujer?

“Mi familia tiene la veintidosava parte de este tema y, además, hay un concurso público. Ni yo lo sabía porque eso lo maneja los que mandan en la familia que no es, precisamente, mi mujer. Hubo un concurso público, indiscutible y, además, no hay caso. Lo que hay es una fabricación. El caso es el de las Grúas o el caso Prórrogas o el caso Corredor, donde se archivaron las diligencias porque desaparecieron las pruebas en el juzgado. Frente a eso, los de CC le presentan una denuncia a Ángel Víctor Torres”.

-¿No conoce entonces la situación del Gran Canaria Arena y de lo que se le acusa a Torres?

“Hay un proceso de participación, de esponsorización en la entidad de baloncesto que es una empresa pública o una fundación pública. Hace muchos años que se está hablando en España de que un club de baloncesto de la alta competición es público y parece razonable que eso vaya pasando, poco a poco, a mano de las entidades privadas”.

-¿Es casual que la denuncia se haya presentado ahora por parte del consejero Fernando Bañolas (CC), hombre de confianza de Clavijo en Gran Canaria)?

“Esto que denuncian se ha producido siempre. Otra cosa es que haya que mejorar la situación. Lo que pasa es que hay gente que cree que los problemas económicos y sociales de Canarias se ocultan con titulares y hay gente que cree que la manera de combatir las diferencias y las ideas es embarrando la política. Esto lo hacen los que más problemas tienen, los que más antecedentes tienen. Yo nunca he pisado un juzgado ni siquiera para denunciar a nadie y he tenido importantes responsabilidades. Clavijo lleva un carrerón”.

¿Cómo ve los posibles pactos tras el 26-M en las Islas?

“No me confiaría y esto se lo digo al secretario general de los socialistas canarios. En los últimos ocho años quien ha mantenido a CC en el poder ha sido el Partido Socialista. Las políticas que han emanado del Gobierno de Canarias de estos años han sido esencialmente conservadoras. Ni siquiera, la presencia del PSOE en el Gobierno dio una impronta progresista a ese gobierno. La única garantía de tener un gobierno alternativo para hacer otras políticas, es que nosotros seamos determinantes”.

-¿Qué requisitos pondrán para formar parte del Ejecutivo?

“No vamos a estar en ningún gobierno si no implantamos, de acuerdo con el sector, la ecotasa; si no ponemos en marcha la renta canaria para la ciudadanía, de manera que no haya nadie en Canarias que teniendo necesidades tenga, al menos, 600 euros en su bolsillo para vivir dignamente. Si tienes 70 años y tienes una pensión no contributiva de 270, nosotros te vamos a completar hasta 600 euros porque es de justicia y, además, lo dice el Estatuto. Queremos hacer un pacto por el territorio y el medio ambiente. Hay que revisar la ley del suelo, ha sido un fracaso. También hay que revisar la ley de las Islas Verdes; apostar por una estrategia contra el cambio climático y no de postureo. Tenemos que acabar con los vertidos al litoral y al subsuelo. Es falso que en estos últimos tres o cuatro años no se haya empezado una obra por falta de dinero, eso no es verdad. Disponían, este es un dato terrible, de 218 millones libres, sin ningún tipo de condicionamiento y ¿sabes cuántos se han gastado? 28”.

-¿Cómo ve la situación de la vivienda en las Islas?

“Hay suelo, los ayuntamientos y cabildos están dispuestos a cooperar y hay dinero, con lo cual, podemos recuperar el derecho a la vivienda. Cuando tuve responsabilidad en el Gobierno construimos 6.000 viviendas, además, acabamos con el chavolismo. Esa es una actividad que resuelve un problema social de primer orden, que resuelve un derecho quebrado de primer nivel y es intensiva en generación de empleo de un sector de nuestros parados que, para esto, sí que están formados. No lo están para la hostelería, pero sí para la construcción”.

-¿Y la Sanidad?

“Estamos a la cabeza de España en listas de espera. No puede ser que en Castilla La Mancha se espere la mitad que lo que esperamos aquí. No en el País Vasco, que se espera cuatro veces menos. Tenemos unas demoras inaceptables. Nosotros creemos que todo eso se puede resolver. Lo del norte no es un hospital. Nosotros vamos a revisar ese plan funcional y si la conclusión es que hay que hacer un nuevo hospital, lo haremos. Un hospital que precisa una comarca como la del norte no se hace en 15 años, se hace en tres. Lo que pasa es que han estado engañando a la gente con esto, con los vertidos, con los atascos, con todo. Si no somos determinantes, esto se puede reproducir”.

-Parece que siempre es el momento, pero, al final, gobierna CC.

“Clavijo no va a ser presidente seguro, porque no va a ganar las elecciones y porque no va a conformar una mayoría de 36 de perdedores. Esto no va a darse, pero si están en el gobierno, seguirán decidiendo”.

-¿Cree que la situación procesal de Clavijo condicionará los pactos?

“La responsable de Cs es lo que ha dicho. He visto burros volar y, por eso, creo que hay que asegurarse con los escaños. Es cierto que eso compromete a una parte de sus aliados, pero la clave aquí es tener diputados y diputadas alternativos para hacer otro gobierno, insisto, otro tipo de política”.

-¿Cuál será su política fiscal?

“La política fiscal de Canarias debe bajarle los impuestos a los trabajadores y a los autónomos, a la gente que más paga en las Islas. Aquí pagan los impuestos los asalariados, a esos son los que hay que bajarles los impuestos, pero al capital y a las grandes rentas hay que subírselos”.

-¿Qué le parece la crisis que está viviendo la Agrupación Herreña Independiente (AHI)?

“Siempre hemos mantenido una buena relación con AHI y, especialmente, con su fundador o uno de sus fundadores, Tomás Padrón porque siempre se movió en el campo de la defensa de su Isla, a veces, como todos, con pasión, pero siempre fue un demócrata y una persona honesta. Además, siempre tuvo una visión sostenible de El Hierro. De hecho, es un adelantado en esto de la sostenibilidad. Ellos siempre tuvieron una visión muy de la Isla, pero tuvieron altura de miras y creo que Belén Allende ha roto esa tradición. Creo que representa mejor lo que siempre ha sido AHI David Cabrera”.

-Volvamos al origen de la entrevista, ¿estamos ante unas elecciones tan decisivas como dicen los partidos progresistas?

“Estamos ante un 26-M decisivo. Tenemos un buen Estatuto; un buen REF; dinero; competencias; de ahí que tengamos que dejar atrás el atraso que hemos vivido, ya que estamos atrasados en todos los parámetros socioeconómicos relevantes. Todos estos parámetros de paro, bajas pensiones, pobreza, listas de espera, dependencia, vertidos, falta de vivienda, todo eso se puede resolver porque tenemos competencias y dinero”.

-¿Es el momento de desbancar a CC?

“En el gobierno que estemos nosotros no se sentarán los poderes fácticos como ocurre actualmente. Esto, en términos democráticos, es esencial. Conozco muy bien esta tierra y en los gobiernos, los que deben estar son los poderes populares, los representantes del pueblo. Otra cosa es que tú seas un buen profesional y el político te rescate para el desempeño de una función, pero la dirección política tiene que estar en los representantes del pueblo, y que se gobierne para la mayoría. Eso dependerá de la impronta que le podamos dar a ese nuevo gobierno”.

-El viernes fallecía Alfredo Pérez Rubalcaba, usted le conoció.

“Era un excelente político, con un nivel intelectual muy alto y una gran persona. Rubalcaba, si algo tenía, es sabiduría. Tuve una excelente relación personal y política con él. Fue una persona muy generosa porque, cuando llegué al Congreso de los Diputados, me dijo que yo no podía, por haber sido presidente del Gobierno de Canarias, ser un diputado de a pie y me ofreció ser el presidente de la Comisión de Administraciones Públicas en el cupo de los socialistas españoles porque él y Ramón Jáuregui, otro señor de la política, me lo propusieron. Ahora había dado un paso atrás en la política sin estridencias y sin consejos de administración de grandes empresas. Entristecido por el personaje, por la impronta que deja y por lo que muchos echamos de menos a personajes de estas características en la política actual, frente a la ‘muchachada’ respetable que tenemos ahora”.

Román Rodríguez, el riguroso bisturí de la política de las Islas

El candidato de su formación política a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, analiza rigurosamente en esta entrevista los datos socioeconómicos de la realidad de las Islas. Hace cuatro años que apostó decididamente por un proyecto regional, fichando no siempre a los mejores perfiles en la provincia occidental. Ahora ha captado a Hilario Rodríguez, ex CC, para Santa Cruz. Sus redes tenían muchos agujeros, sin embargo, ahora la situación parece distinta. Si bien es cierto que la fortaleza de NC sigue estando en la provincia oriental, en La Palma y en algunas zonas de Tenerife, su implantación ha ido creciendo poco a poco. Tiene todo el Archipiélago en la cabeza, de ahí sus análisis rigurosos sobre las soluciones a los problemas que azotan las Islas: desempleo, mal reparto de la riqueza, listas de espera sanitarias, dependencia, pobreza… En todas las respuestas incluye el programa de su formación política. Teme que el PSOE vuelva a hacerle hueco a CC en su regazo para gobernar las Islas los próximos cuatro años. Sus razones tendrá, porque Román, y lo saben los del PSOE y CC, nunca da puntada sin hilo.