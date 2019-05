Wilmer Guaidó, padre de Juan Guaidó: “No he podido hablar con mi hijo, pero estamos muy orgullosos de él”

Tiene el gesto adusto, aunque despliega una amplia sonrisa cuando atiende a DIARIO DE AVISOS en plena plaza de España en Santa Cruz de Tenerife, donde a sus 60 años de edad asiste a una concentración de apoyo a la oposición venezolana, liderada por Leopoldo López y su hijo, Juan Guaidó, el presidente interino del país hermano. Desde que llega al lugar, todos quieren dar con él para conversar unas palabras o fotografiarse con el progenitor del que consideran un héroe. Acompañado de su mujer y una de sus hijas (en total son cinco, tres varones incluido Juan y dos mujeres, las más pequeñas de la casa), Wilmer Guaidó accede a hablar desde la tribuna de oradores, pero no puede evitar que le embargue la emoción y los aplausos le arropan, atronadores a pesar de encontrarnos al aire libre. Repuesto, atiende a un periódico que ya lo entrevistó en exclusiva cuando su hijo se proclamó presidente interino de Venezuela.

-¿Cómo ha recibido las nuevas noticias llegadas desde su país y, en particular, a partir de la liberación de Leopoldo López, anunciada el pasado martes?

“Con mucha ilusión y alegría de ver que seguimos adelante. Porque todo sigue adelante, todo. Continúa la marcha de los venezolanos por la libertad, tanto en Caracas como en otros puntos del país. Continúa adelante la Operación Libertad, y eso es lo importante, que no se pare hasta que se restituya la legalidad en Venezuela”.

-¿Ha tenido oportunidad de hablar con su hijo Juan desde que apareciera junto a Leopoldo López para anunciar su liberación y el inicio de esa Operación Libertad?

“No. No lo he podido hacer yo como no lo ha podido hacer nadie”.

-¿Tan complicado es conectarse esos días con Venezuela desde aquí?

“La verdad es que sí, está muy complicado. Como sabe, están cortando el acceso a las redes sociales para que la gente no sepa del mensaje que lleva esta Operación Libertad ni que Leopoldo López está ya libre, no está preso”.

-¿No le llegan al menos algún tipo de mensajes desde el entorno de su hijo Juan? Cuanto menos, saber que está bien, que no le ha pasado nada…

“Bueno. Ahora mismo [La entrevista tiene lugar a las 18:40 horas de ayer, hora canaria] estábamos recibiendo de que la marcha continúa, como le decía antes, que sigue adelante la Operación Libertad en mi país”.

-¿Cómo está viviendo, en lo personal, desde tanta distancia lo que sucede en su país y, particularmente, lo que puede estar pasando su hijo Juan Guaidó?

“Tengo que reconocerle que con mucha preocupación, como es lógico. La situación es confusa, como sabe, y es imposible saber cómo está pasando todo ahora mismo allí. Entienda que estoy preocupado como venezolano, claro, y por supuesto, como padre, porque no es fácil. Así que esperemos que pronto triunfe la Operación Libertad y que Venezuela sea de nuevo un país libre y próspero”.

-Por otra parte, que se haya liberado a Leopoldo López supondrá una alegría para usted, en tanto se trata de un éxito rotundo para los postulados que defiende su hijo.

“Claro. En ese sentido, todo lo que está pasando nos crea mucha ilusión y esperanza”.

-Cabe suponer que se siente orgulloso de que su hijo Juan haya dado ese paso adelante en la defensa de sus ideas, a pesar de las dificultades y riesgos que conlleva.

“Como todo padre, claro que estoy orgulloso de lo que está haciendo mi hijo, pero como venezolano también lo estoy del valor y coraje que, como Juan, ha demostrado mucha gente estos días en Venezuela”.

-¿Nunca pensó su hijo en venirse a Tenerife, donde usted vive desde hace 16 años ya?

“[Sonríe con orgullo] No, no. Él nunca ha pensado en venirse a Tenerife. Ni siquiera, en salir de Venezuela”.

-¿Su hijo Juan ya era así de pequeño?

“[La sonrisa se amplía más si cabe] Sí, sí. Juan siempre ha tenido ese carácter. Estamos muy orgullosos de él”.