Airam Puerta: “Me he encontrado con dos millones de euros en facturas sin expedientes y sin crédito para pagarlas”

Repitió los mismos resultados (cinco concejales) que hace cuatro años, pero en esta ocasión, gracias a un pacto in extremis con Coalición Canaria (cuatro ediles), el socialista Airam Puerta desbancó de la Alcaldía de Güímar a la singular Carmen Luisa Castro (PP), tras seis años en el poder, tras quedar en minoría a perder dos de los ocho concejales que tenía. Lo singular del nuevo pacto güimarero -ahí no se suelen dar mayorías- es que la Alcaldía se la repartirán los dos socios: primero gobernará Puerta y los dos años siguientes el nacionalista Gustavo Pérez. El primer alcalde tiene 38 años, es ingeniero y ya fue concejal de Urbanismo durante dos años 2011-2013, hasta que llegó la moción de censura que puso a Luisa Castro en la Alcaldía hasta el pasado sábado.

-¿Es verdad que se enteró usted de que iba a ser alcalde solo media hora antes del Pleno?

“La verdad es que tengo que decir que no, porque todo era un mar de dudas y solo cuando Gustavo Pérez, de manera valiente, dio mi nombre, me sentí alcalde. No había nada firmado y por eso la emoción que sentí, de la que todavía me estoy recuperando. Ahora toca trabajar y alinearnos con Coalición Canaria para dar servicios a los güimareros”.

-Sin embargo, el pacto estaba ya redactado y consensuado, solo estaba pendiente de que CC rompiera la consigna de su dirección insular. ¿ Y su partido, tuvo alguna presión para no pactar con CC?

“Los partidos influyen. Desde arriba deben aconsejar , pero nunca imponernos, el Partido Socialista no intentó imponer, pero sí sugerirme que no pactara con los nacionalistas, pero no imponer. Al final imperó la cordura y tomamos la decisión más correcta que podíamos tomar”.

-¿Hubo posibilidad de pactar con el PP, sin Luisi Castro?

“Esa es una de las indicaciones que me sugirió el partido, pero nosotros teníamos bien claro que teníamos que buscar una alternativa distinta al gobierno del PP, que ha estado gobernando desde 2013 con Luisi y seria difícil porque los concejales populares han secundado esa política”.

-¿En este acuerdo lo más trascendente era echar a Luisi Castro, quien forzó la salida de ustedes en 2013, junto a CC, y la salida de CC hace unos meses?

“Se que se ha hablado de ello, pero no ha sido un acuerdo solo para echar a Luisi. Al final hay que dejar atrás las rencillas, aunque al día de hoy todavía estamos esperando una respuesta sobre los motivos de la moción de censura de 2013”.

-Se hablado de liquidar los pactos en cascadas y dejar libertad en los municipios. ¿Tienen o no tienen autonomía los candidatos en los municipios, como por ejemplo, los suyos en Tacoronte?

“Las cosas hay que armarlas luego jurídicamente, y aunque se planteen muchas veces eso queda en una amonestación y poco más. Eso me parece un auténtico disparate, repito, los partidos pueden aconsejar, sugerir, pero nunca imponer. Como te puedes alinear con una persona cuando sabes perfectamente que tiene formas de pensar totalmente diferentes a las tuyas . Al final estamos hablando de un municipio y tenemos que buscar las mejores personas para hacer una alianza duradera que de beneficios a los vecinos”.

-También han vuelto las alcaldías compartidas, también denominadas timesharing. Una curiosidad, ¿por qué usted los dos primeros años y después Gustavo Pérez de alcalde?

“Hemos tratado de buscar la equidad, porque ha habido apenas 49 votos de diferencia, aunque nosotros tengamos un concejal más. Hemos intentado buscar el equilibrio y hacer una distribución de áreas buscando los perfiles de cada uno de los concejales, para que esté todo compensado, para que no haya tiranteces. Lo de empezar uno u otro es lo de menos”.

-Y en ese reparto en Güímar, parece claro que el PSOE gobernará más del 70% del presupuesto con áreas como Hacienda, Fiestas, Servicios Sociales, Recursos Humanos.

“No he calculado el reparto del presupuesto, pero solo hemos hecho un reparto de áreas atendiendo los perfiles de los concejales, porque entre otras cosas tratamos de ser un equipo”.

-En el programa ponen ustedes como objetivos prioritarios, el empleo, el Polígono, el PGO o los servicios del agua y basura, atascados durante años. ¿Saldrán adelante en este mandato?

“El empleo es fundamental, porque somos el segundo municipio con mayor índice de parados y el quinto de Canarias. Tenemos que modernizar el municipio para que sea atractivo para los inversores, esos tan famosos de los que hablaba el gobierno anterior pues vean Güímar, junto a los emprendedores, un municipio atractivo para invertir”.

-Algunas militantes socialistas nada más ser nombrado usted alcalde comenzaron a abrir las ventanas del Ayuntamiento. Pero la sorpresa se la ha llevado hoy, no sé si levantando alfombras o abriendo la caja. ¿Es verdad que se ha encontrado facturas sin pagar por el valor de dos millones de euros?

“Hoy en mi primer día al frente de la corporación tuvimos que analizar el arqueo de caja y cual no fue la sorpresa que me encontré con dos millones de euros en facturas firmadas, que no tienen expedientes según confirma el área de Intervención, sin asignación presupuestaria, y lo que es muchísimo peor, no hay crédito para hacer frente a todos esos servicios contratados y realizados- Eso me asusta y mucho. Todavía lo estoy dirigiendo, porque la forma no es llegar y cambiar todo lo que se hacía antes, pero este tipo de políticas, que ya denunciamos, ha seguido haciendo un agujero enorme en el Ayuntamiento. Una cosa es un reparo y otra cosa es una factura firmada, sin expediente y sin crédito. Facturas que vienen desde el mes de marzo, casi el 15% del Presupuesto. Vamos a pedir responsabilidades porque esto es muy grave”.

-¿Visto estos números va a ampliar la denuncia que ya está en diligencias previas por el levantamiento de reparos de la alcaldesa?

“Sinceramente no he pensado en eso. Voy actuar de forma precavida, aunque ahora esté tragando saliva. En este sentido quiero aclarar que no fue una denuncia de Airam Puerta, sino del PSOE y Sí se puede en Fiscalía Anticorrupción. Nuestra opinión es que hay un presunto delito de prevaricación continuada y la Fiscalía piensa lo mismo”.

-¿La exalcaldesa ya ha dicho que le gustará ver como paga usted las facturas sin levantar reparos?

“Por eso creo que es importante informarse bien y conocer la legislación. Desde el minuto cero ya le he dicho a los compañeros máximo sigilo a la hora de contratar suministros y servicios y atender a la Ley de Contratos. Igual no iremos tan rápidos, pero iremos tranquilos”.

-Luisa Castro quería proyectos turísticos para los barrancos. ¿Qué van a hacer ustedes?

“Lo que hay que hacer es cumplir con la sentencia del 25 de enero de 2016, no proyectos irrealizables. Lo que no se entiende es que la Viceconsejería de Industria no informe sobre los planes presentados por los condenados. Esto es gravísimo y hace que los ciudadanos no crean en la Justicia”.

-¿Se acabarán en este mandato con la crispación e insultos entre la clase política en el municipio?

“Trataremos de acabar con este afeamiento de la política que no conduce a nada. Si me entero de alguna descalificación a algún concejal, voy a mediar para que así no sea. Trataré de que regrese la cordialidad y en este sentido tiendo la mano a Luisa Castro y la animo para que de ejemplo desde la oposición ”.