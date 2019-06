El director de una revista agrede a una periodista por exigirle el pago de su sueldo

La periodista colombiana Maryori Andrea Carvajal, de la Revista Congreso, ha denunciado que fue golpeada e insultada por su jefe, el director de la publicación en Bogotá (Colombia), Gustavo Castro.

Carvajal indicó que había sido contratada para trabajar cuatro meses. Sin embargo, no recibió pago alguno por su trabajo, ni tampoco explicaciones por parte de los responsables de la mencionada publicación, según informó El Nacional.

Harta de que no lo hicieran caso, la periodista se personó directamente en la oficina. Allí la recibieron Gustavo Castro y su hijo, quienes, tras una acalorada discusión, la echaron a patadas del lugar. Seguramente, los presuntos agresores no contaban con la grabación de un compañero de Carvajal, que captó toda la escena.

“No fuimos irrespetuosos, está en la grabación, este señor sacó a mi compañero a empujones y yo me fui detrás diciéndole que mi compañero no lo estaba agrediendo ni estaba siendo grosero”, argumentó Carvajal.

En el video, que corrió como la pólvora en las redes sociales, se aprecia cómo “este señor se devolvió y me pegó en la cara y me trató de prostituta, aduciendo que no tenía nada que hacer, que nos fuéramos al Ministerio de Trabajo”, insistió la trabajadora. Maryori Andrea Carvajal fue golpeada dos veces en la cara.

Tras la divulgación de tales agresiones, el director de la revista fue detenido por y permanece en una Unidad de Reacción Inmediata de la Policía en Puente Aranda, Bogotá, según informó W Radio.