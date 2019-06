Encuentra Anisakis en un restaurante de pescados en Fuerteventura y no le retiran el plato

El Anisakis es un parásito que puede hallarse tanto en el pescado como en pulpos o calamares, entre otros cefalópodos, y provocar alteraciones digestivas y reacciones alérgicas que, en ocasiones, pueden resultar bastante graves.

Por ello, es relevante que los profesionales de la gastronomía sepan cómo evitar este bicho a través de la cocción y preparación, pero, sobre todo, qué es realmente el Anisakis. Esto fue, precisamente, lo que más le sorprendió al tinerfeño, que descubrió el parásito en su caballa rebosada, cuando le comunicó a los camareros que estaba contagiada: “Por sus caras deduje que no tenían ni idea de lo que les estaba contacto”.

El desacertado episodio ocurrió este lunes en un restaurante especializado en pescados en Puerto del Rosario (Fuerteventura). “Me acerqué a los camareros, que en ese momento estaban en la cocina, para mostrarles los diminutos gusanos que tenía el pescado, pero ni siquiera me pidieron perdón ni me retiraron el plato”, cuenta el afectado que, por motivos laborales, se encontraba en la Isla. “Lo que más me fastidió fue que me miraran como si fuera un maniático raro”, reconoce.

La Anisakiasis (alteración digestiva provocada por el parásito) solo se puede contraer si se come pescado o cefalópodos crudos o sometidos a preparaciones que no matan al parásito.

Por su parte, la legislación europea y española OBLIGA a que los productos de la pesca no se pongan a la venta con parásitos visibles.