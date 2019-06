La incansable anciana Julia, de 103 años, no para de ganar medallas de oro

La historia de Julia Hawkins, de 103 años, es insólita. Conocida como ‘Hurricane’, no ha parado de cosechar éxitos deportivos desde que decidió calzarse las zapatillas de correr y salir a la pista, o bien coger la bicicleta. Eso ocurrió cuando tenía 100 años y ya desde ese entonces lo dejaba claro: “Sería curioso correr los 100 metros lisos a los 100”.

La primera medalla de oro la consiguió en los Juegos Nacionales para atletas senior de 2017. Batió el récord de tiempo en los 100 metros lisos en 2018 y en 2019 repitió su victoria en los Juegos Nacionales. “No sé si será porque soy más mayor… o quizás sea la atmósfera”, explicaba a AP.

‘Hurricane’ Hawkins vive Estados Unidos y combina su gran pasión con el cuidado de su familia. Tiene cuatro hijos, cuatro nietos y cuatro bisniestos.

Según informó Antena 3, su marido ha tenido que tenido que buscarle hueco a tantas medallas, ya que también ha logrado algunas en ciclismo.

Sin duda, la de Julia es una historia de superación digna de ser conocida por todos; el deporte es vida.

103-year-old Julia “Hurricane” Hawkins has defied the odds and set world records in running.

But to Julia, it’s not about winning – “every day when you’re 103 is a miracle,” she says ❤️️ https://t.co/RE9c0KEkMQ pic.twitter.com/0zXymCrzAR

— CBS News (@CBSNews) 20 de junio de 2019