PP y CC acercan posturas para el pacto en el Cabildo palmero mientras el PSOE pugna por contar con el apoyo de los conservadores

La semana política en La Palma, marcada por el cierre de pactos en los ayuntamientos de Tazacorte (UB/CC-NC), Mazo (PSOE-PP) y Garafía (PSOE-PP, deja en suspenso durante este fin de semana los contactos en virtud de los cuales socialistas, nacionalistas y populares, intentan negociar un acuerdo factible para la gobernabilidad del Cabildo insular de La Palma, una ecuación en la que está en juego el gobierno local de la capital de la Isla, Santa Cruz de La Palma, donde todas las posibilidades se mantienen abiertas en una cuenta atrás que terminará el 15 de junio, cuando se elegirá al nuevo alcalde capitalino, que solo haría alcalde al socialista Elías Castro, con seis concejales, si consigue contar con los apoyos de Juan José Cabrera Guelmes y de los concejales electos del Partido Popular, después de haber descartado negociar con CC.

Fuentes autorizadas de los tres partidos políticos que intentan pactar un gobierno estable en el Cabildo palmero, han confirmado a este periódico que el calendario de contactos se reanudará la próxima semana, cuando la nacionalista Nieves Lady Barreto, que será investida presidenta de la institución insular el próximo 21 de junio, se sentará tanto con la comisión negociadora del PSOE, encabezada por Anselmo Pestana, como con el Partido Popular, con quienes muestran la intención de un acercamiento más factible, toda vez que la reunión celebrada la tarde del jueves, han generado “muy buena sintonía”, llegando a asegurar que “programáticamente entre CC y el PP tenemos muchos puntos de coincidencia sobre el proyecto de trabajo para la Isla, que es lo realmente importante”. Tanto es así, que fuentes autorizadas de los nacionalistas advierten de que “si se produce una moción de censura a Nieves Lady Barreto una vez comience la legislatura, tendrán que argumentarse las razones de peso que la justificaran” algo que “no parece una tarea fácil toda vez que los palmeros han demostrado con sus votos, que creen en el proyecto y en las capacidades de Nieves Lady Barreto para liderar el Cabildo”.

Los socialistas, por su parte, también se sentarán en los próximos días con Mariano Hernández Zapata y los suyos para reforzar el mensaje de “generosidad” a la hora del reparto de áreas en una ecuación en la que, para los populares, no debe estar en cuestión que la presidencia del Cabildo deberá ser para Zapata, mientras que voces de la máquina orgánica del PSOE se postulan en favor de “ceder” la presidencia a los conservadores para no perder la posibilidad de co gobernar en dos de los tres núcleos de poder y gestión de la Isla, el Cabildo palmero y el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, toda vez que el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, con el mayor número de habitantes de la Isla, será gobernado durante los próximos años por una mayoría absoluta de la popular Noelia García Leal, con 12 concejales.